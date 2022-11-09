【遊走大灣區】蘭。心。慧。志：我思故我在

只有了解自己，才能認識自己、掌控自己、超越自己，找到自己的使命，實現自己的價值。洛克斐勒說：人被創造出來是有使命的，不是在計劃成功就是在計劃失敗。

思考是種子，行動是花朵，成敗是果實。因為那一霎那靈感的閃現被捕獲，持續的思考與行動，最後成為現實。從這個意義上說，思考是一切的源頭。所以，才會有近代哲學之父笛卡兒說：「我思，故我在。」

策劃：蘭晶

探索、審視和改變

人要願意向內探索、審視自我和改變自我，以富裕的心理資本對抗貧窮的物質資本。用正念戰勝焦慮，而這對抗與戰勝都需要決心、意志力與勇氣。如何認識一個充滿欲望、追求快樂但又不被接納的陌生的「我」？

心理學中的「約哈里窗」告訴我們，「我」其實是多面的：公眾我、隱私我、盲目我和未知我。每一種「我」，代表我的「一面」，就像月球的背面，跟正面是如此的不同。我的形成與成長正是這四面「我」不斷的分離與融合、合作與博弈的過程。

己所不欲 勿施於人

這世上最難懂的就是人心。年輕的時候總是對讀懂人心充滿好奇，總希望自己可以會看人、看透人。成熟後才發現，別人怎麼想的其實一點也不難懂，因為將心比心四個字足以知人論世；「己所不欲，勿施於人」八個字足以行走江湖。反倒是自己年紀愈來愈大，有時會發現：自己到底在想些甚麼？

叫我們真正迷路的，正是整天掛在口中的那個「我」。到底我們想表達甚麼，他人想表達甚麼，是你或他人認為的那樣嗎？

有時你可能會發現，冰山腳下還是冰山，深淵底部還有深淵。

萬丈深淵不見底，靠人不如靠自己。所以，凡事向內求，改變不了別人，那就改變自己。