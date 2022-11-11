moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

個人理財 > 活在灣區

深圳內望：「二十大」後「睇樓」量提升 成交待釋放

【Presented by：WAW Creation】今年十月份一開局就是國慶假期，而且疫情管控好像相對往年假期略為放寬，深圳人出去旅遊的增多，不少家長帶上小朋友出去玩了，導致相對來說留深看房的人就少了，再加上也沒有甚麼盤搞促銷，所以今年深圳的國慶假期還是比較平淡的。國慶之後，「二十大」隨之而來，雖然深圳是談經濟的市場，但政治經濟也是分不開的，深圳還是特別關注「二十大」的。

 

 

「二十大」談到房地產的內容很少，對現在比較脆弱的深圳市場來說，沒有消息就是好消息。所以，相對來說，「二十大」之後售樓處人流量有明顯的提升。對客戶來說，覺得現在是到「底」了就會出手，沒有理由再觀望了。

「二十大」之前，客戶觀望情緒非常濃，特別是豪宅，因為豪宅不是急需購買的，有條件去等待觀望。相對來說，剛需該買還是要買。所以，十月豪宅成交佔比相對會少一點。

按住建局資料看，10月深圳新房住宅網簽3,328套，環比下滑7.9%；二手住宅過戶量為1,733套，環比上升0.2%。10月市場還是沒有太大的起色，金九銀十不復當年火爆。過去金九銀十很旺，慢慢這幾年變得成色不足了，到現在已經跟平常月份沒有太大區別。金九銀十看來一去不返，市場將會逐步淡化這個概念了。

 

有需求有購買力 但欠「決定」信心

深圳人口在、購買力在，現在並不是缺客戶，是缺做決定的信心。現在看盤的客戶量提升，說明客戶需求還在，只是轉化率還有待提高。因為大家只看，看完不出手，但還是好過於之前看都不看，能出來看房已經是一個比較好的進步了。

另外，10月最後這個周末，有兩個樓盤「日光」，是深圳第四第五個「日光盤」。這也是一個非常好的信號，代表深圳的購買力還在，問題只是有沒有辦法把它釋放出來而已。

展望後市，有幾個領先指標非常關鍵。首先是看房量，看房量增加自然後面成交量會增加。其次是成交量，成交量增加，說明愈來愈多的客戶認為買房的時機到了，因為買房是一個用腳投票的行為。很多人認為樓價還會跌，但是他們不買房，評論是很主觀的，最理性最客觀最有代表性的意見，還是拿出真金白銀買房的人。

買房的人代表市場的組成部分，不買房的只是旁觀的部分。愈來愈多的人在這個時候選擇買房，就說明愈來愈多人認為時機已經到了。

 

市場變化三元素

最後是樓價，不會有永遠升的樓價，也不會有永遠跌的樓價，樓價總會有天花板，也總會有谷底。谷底在哪裏，要看成交量，當成交量從低位反彈，並且愈來愈多的話，那就代表距離谷底不遠了，甚至是已經反映市場已經轉勢，從衰退轉向復蘇了。

成交量提升，後面樓價就會跟着升了，樓價升上去，客戶的信心就會恢復過來。

所以，要掌握市場變化，最有效的方法就是先關注看房量，再看成交量，最後看樓價，只要樓價已經到底，開始反彈，整個市場就有條件開始復蘇。樓市就是這樣，買漲不買跌，愈跌愈沒人買。當市場轉勢，樓價開始比較穩定，有機會慢慢攀升之後，市場就回來了。

深圳沒房的人永遠比房子要多，只不過大家現在不出手而已。當然市場也不可能一下子火爆，復蘇也需要時間。市場在風暴過後也需要休養生息，但風暴起碼已經過去了，現在就是休養生息的時候。

 

租金指導價的討論

10月底，深圳發佈租金指導價，引起了市場的廣泛討論。房地產不是統一定價的產品，為甚麼它不能一瓶水一樣統一定價？

原因無他，每套房子都具有獨特性，每個產品都不一樣；它也沒有中央交易市場，而是各自交易，可以在你家裏交易，也可以在我家裏交易，在社會上每一個角落都有可能產生交易。而且價格都是通過買賣雙方談判而成，沒有標準可言，波動可以很大。

哪怕同一樓層或樓上樓下同一戶型，價格差異也可以很大，沒有很客觀的標準。政府為了控制樓價，出台了指導價，指導價一開始只是給到大家一個參考，有點像評估公司的評估價，屬於第三方權威機構去評估它的價值。但評估機構是每一套去評估，而指導價是整個社區去定，相對來說簡單粗暴點，不考慮樓層、裝修等，但是作用跟評估公司一樣，由買賣雙方之外的第三方去給一個參考價。評估公司更為專業，但政府的權威性更高。

一開始深圳推樓價的指導價，效果其實也不太理想的，價格跟實際市場偏離的太遠，大家都不太考慮指導價。只不過後來，深圳政府做的比較好的是，讓指導價跟貸款掛鉤，指導價就有實際作用了。不管怎麼樣，交易你可以自己定價，但是貸款必須按指導價來，那麼就有無形的動力，把價格往指導價去推。當時的指導價定的比較低，而樓價比較高，現在樓價逐步調整，給大家的錯覺就是，大家都慢慢按照指導價成交。但最近我們也察覺到，有些成交已經低於指導價了。

 

指導價不代表成交價

所以，指導價真的可以代表市場的成交價嗎？我認為是不可以的，因為可以的話，為甚麼會低於評估價呢？價格逐步調整，一開始給人的錯覺就是，好像指導價很有作用，樓價跟指導價愈來愈接近。但我想說的是，哪怕沒有指導價，市場也會往下走。特別是現在部分價格已經低於指導價，說明指導價做不了統一定價的作用，只不過是按揭貸款的參考依據。

 

租金是業主和租客的博弈

回到租賃指導價也一樣，業主跟租客之間也是博弈的市場，每套房實際情況也不一樣，租金多少還是要根據市場來。特別是租賃市場，很難監管，指導價跟租賃環節沒有任何掛鉤。有些政府物業也許會按照指導價出租，但是跟私人市場還是兩個市場，很難互相影響，所以說租金指導價參考多於實際意義。

金價市況
永豐金融集團
商品買入賣出
倫敦金1753.51754.0
港金1625516262
倫敦銀21.68021.720
鈀金1940.51965.5
鉑金1037.71047.7
美電7.84197.8424
更新時間:2022-11-11 13:19 資料延遲最少15分鐘
資料由永豐金融集團提供 【免責聲明】