樓盤點睛：大灣區珠海、廣州樓盤推介

這個項目是雙瑞集團TOP系大作，連袂全球頂尖景觀大師 AECOM、建築巨匠HZS、全球室內裝修前三CCD傾力打造，每一個細節都按國際標準和不惜成本打磨。並以帆船建築符號，外加新加坡濱海外立面、IMAX江景視野，打造灣區橋頭堡高精端住宅。

雙瑞·藏瓏灣背山面水，正面是無遮擋一線濠江景以及澳門城市景觀，背面竹仙公園、加林山以及黑白面將軍山，山景全覆蓋。形成江、城、山、園四重景致，成就IMAX級視野生活排場。值得一提的是，項目內部還打造珠海首個3D立體抬高式藝術園林，其中3D景觀「瀑布水簾宮」是多重立體景觀園林，四季景色紛呈，與大自然景色融為一體，多種珍貴的花草樹木穿插在景觀中，匠心美景。同時，還有整體抬高4.5米的無邊際泳池，在視覺上感覺與濠江無縫相連。此外，泛會所設施如泳池健身會所、私房餐廳、會客廳、藝術廊等，亦一應俱全。

教育方面，緊鄰多所中學、小學及幼稚園，有珠海市灣仔中學，灣仔小學，北大希望之星實驗學校，華聲幼稚園，珠海容閎國際幼稚園，南灣幼稚園（桂園路），珠海市第十三中學等。

雙瑞·藏瓏灣一期住宅項目接近交付日期，現以準現樓發售。戶型設計方面，格局通透、方正實用、戶戶超大露台、超大窗台、明廚明衛、保證採光最大化，同時採用國際品牌頂級奢裝；並設有珠海首個「智慧魔鏡」家居，全程人臉識別入戶，解放雙手，提供測量PM2.5、瀏覽新聞、天氣播放、健康監測等一站式生活護航。

雙瑞·藏瓏灣

地址：珠海灣仔沿海路188號

開發商：雙瑞集團

總伙數：1,252伙

在售面積和單位間隔：約78-128平方米（2房至4房）

售價：每平方米人民幣30,000元起

產權年限：70年普通住宅

交樓時間：一期住宅約2022年底（準現樓）

交付情況：精裝修

香港代理：奧迪置業

查詢：9561 6733

大灣區廣州 保利·和悅濱江 國際級交通樞紐 江景與生活配套齊備

近日廣州公佈前三季度的經濟運行資料，投資方面以荔灣區增長較快。深耕廣州30載，已有14子佈局荔灣版圖的保利，再次落子荔灣，看好的是花地河畔，發展正在提速的西塱樞紐片區。這也是保利旗下對選址要求格外嚴格的和悅系產品首次落地廣州。

廣州西部CBD發展提速，將與東部CBD比翼齊飛的格局，同時西塱地鐵站將從目前兩線（1號線、廣佛線）換乘升級為四線換乘，加入10號線、22號線，未來將打造為一個全天候、無障礙、人車分行的國際性綜合交通樞紐。這個交通樞紐及周邊片區的活化備受重視，將被打造成城市門戶及區域中心。

由於西塱站綜合交通樞紐毗鄰珠江和花地河，擁有豐富水資源。獨特而稀缺的江景資源無疑也讓片區的發展具有更大潛力。

在西塱站附近800米處就是保利廣州首個和悅系新盤「保利·和悅濱江」，位置優越，同時享有CBD核心繁華、世界級公園生態和大城規劃三重稀缺資源。

項目規劃建設8棟住宅樓，呈圍合式科學佈局，可以形成大棟距、大景觀面的生態居住體驗，且有利於通風，營造良好的局部氣候條件，營造利於社區交流的氛圍。

此外，項目出門即享花地河畔康氧公園林蔭，可在此漫步、遛狗、納涼。社區還配建有9班幼稚園、商業、泳池、景觀廊架等，且周邊教育、醫療資源豐富，真光中學、培英中學、省實中學荔灣學校、華附等學府環繞，還有荔灣區西塱商貿中心等商務服務生活配套設施。

保利·和悅濱江將承襲和悅系人居品質，推出74-107平方米的精奢三至四房水岸美宅，不僅擁有高實用率、全景天幕玻璃設計，而且精細考量功能空間，預計也將樹立區域人居品質的新標杆。

保利·和悅濱江

地址：廣州市荔灣區西塱TOC（西塱地鐵站西行800米）

發展商：廣州市保越房地產開發有限公司

佔地面積：2.77萬平方米

總建築面積：14.39萬平方米

在售產品：74-117平方米（3-4房住宅）

售價：均價每平方米人民幣4萬元

裝修情況：精裝修

產權：70年

交付時間：2025年

香港代理：中原地產

查詢：8202 8321