市場信息：重塑全球醫療保健 大灣區有角色

盧寵茂：合作令三地醫療體系受益

大灣區作為先進製造、服務、技術與創新的樞紐，論壇特別安排「粵港澳大灣區：創新重塑環球醫健」及「粵港澳大灣區產學研合作新功能」兩個環節。醫務衛生局局長盧寵茂昨日致辭時表示，大灣區內的醫療合作令三地醫療體系受益，從執業資格互認、醫療設備和藥物互通，到跨境醫療紀錄整合、醫療券使用等方面均有所成效。

在「亞洲醫療健康高峰論壇」的展覽專區，超過180間與醫療健康產業相關的創新科技企業、研發機構、企業孵化器等。剛剛落戶香港科學園的元化智能科技（香港）有限公司首次參展，展台前人流絡繹不絕，運營總監賈伯良表示希望利用好這一機會向香港乃至國際市場介紹手術機械人產品。

除了治療與康復，大健康服務亦是市場聚焦點。在「香港國際醫療及保健展」的初創專區，來自香港的晶准生物科技有限公司自主研發的CTC100循環腫瘤細胞分選儀，吸引醫療機構人士的關注，這一平台由香港城市大學可言團隊研發，在大灣區生產，並獲得國家藥品監督局NMPA及歐盟CE認證。科研實驗室總監李東倫介紹說，晶准醫學專注於發展全面的癌症篩查技術，願景是成為液體活檢和精密醫學領域的領導者。目前，公司在香港和深圳均設有實驗室和研發中心。