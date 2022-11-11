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企業信息：首百名恒馳5車主「收車」

【Presented by：WAW Creation】恒馳汽車「三年磨一劍」的首款產品恒馳5，上月29日底啟動交付，正式投入競爭激烈的內地新能源汽車市場。首批交付服務中心包括北京、天津、上海、廣州、深圳、鄭州、成都、重慶、海口等19個城市，當首批100輛交付後，後續批次車輛將陸續發往各地交付到車主手中。

根據預訂協定，首批車主在交車時付全款至天津市津濱公證處。目前，恒馳汽車服務網路已覆蓋全國235個城市、313個網點，車主可享受整車終身質保、三電終身質保、終身免費保養等行業絕無僅有的用戶權益。

據知按恒馳汽車的計劃，今年年底前會交付1萬輛恒馳5，並加快推動其它車型的研發量產工作；包括有恒馳6計畫明年上半年實現量產；以及恒馳7明年下半年量產。同時還將加快恒馳1、恒馳3的研發進度，實現多產品落地。

售價人民幣17.9萬元的恒馳5，強調有着超高性價比，其造型來自世界頂級大師，並擁有宇航級智能座艙、超越德系豪車的操控性能與駕享體驗、超強的L2.5+級H-PILOT智慧輔助駕駛。

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更新時間:2022-11-11 13:19 資料延遲最少15分鐘
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