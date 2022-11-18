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香港創立 內地發展 勢頭可觀 凱普重視灣區機遇

【Presented by：WAW Creation】生物科技屬新興創新產業，Bill Gates早於上個世紀末預言：「下一個世界首富必出自生物技術領域。」

在大灣區，香港特區政府希望將之打造成本港重點產業，廣東省政府則設立目標推動生物科技發展成為支柱產業之一。近年，在政策扶持和市場需求下，除了創新型中小企業如雨後春筍，該領域內的「龍頭」企業亦收穫不俗成績。

 

採訪：駱丹

編輯：鄭會強

 

在生物醫藥和投資領域的人士看來，總部位於廣東的凱普生物發展勢頭不可小覷。據公司發布的前三季度業績報告數據顯示，持續保持高增長態勢。作為分子診斷產品及服務供應商，凱普連續三年同時參與內地與香港的新冠核酸檢測工作。殊不知，凱普22年前就是在香港創業起步的。

 

初創務須專注

凱普總裁王建瑜認為，港人要重視灣區的融合，親身感受灣區的發展，結合自身的優勢，思考如何才能產生互補的效果，加速追趕。對比，香港和內地灣區城市在生物科技方面的發展，王建瑜直言，「內地發展太快了，比我們預期都快。」她呼籲港人莫再錯過政策紅利和發展機遇了。

王建瑜憶述創業經過指，2000年凱普母公司——香港科技創業股份有限公司在港成立。前期處於摸索階段，直到2003年與香港大學合作研發導流雜交平台，一直以中學分子生物實驗室用途作為方向，恰逢「沙士」病毒肆虐，香港實驗室科學家嘗試用導流雜交技術檢測，僅用15分鐘便測出病毒標本。「對病人來說，時間就是生命，這個結果在當時很震撼。」王建瑜說。

於是，凱普開始探討未來的發展方向，有見當時HPV病毒被證實為子宮頸癌的元兇，凱普着手自主研發HPV檢測試劑盒，由港大教授親自掛帥做大量的課題研究，最終研發出國內最早獲得新藥證書的HPV檢測產品。直至2009年，凱普成為第一個打破美國對該項技術壟斷的企業。經過多年實踐，凱普已在HPV檢測細分領域取得領先地位，且受到國際認可。

一項技術從研發到臨床耗時三到五年，凱普初期一心鑽研HPV檢測研發。「當一個產品做到有四五億的銷售，非常不可思議。」王建瑜認為，「科技企業尤其是初創企業，一定要專注，不能太雜。」

 

重金支持基礎研究

生物科技研發離不開強大的科研人才隊伍。從成立之初，就有楊福家、鄭耀宗、孔祥馥、曾毅四位院士及海內外相關領域教授，提供科學論證和技術指導。管理科研團隊成員也是專業領域中的佼佼者。除了引才，凱普生物每年重金支持基礎研究。連續三年為高校、科研機構、醫院提供課題研究支持，優秀的科研成果可以聯合轉化。

在產品之外，凱普生物還重點布局了第三方的醫學檢驗中心，聚焦分子及分子病理檢測服務，透過凱普產品研發和生產能力，解決醫療機構的臨床問題。截至目前，在全國各地已有超過50家醫學實驗室。

 

成立穗港聯合實驗室 期互相提升

2018年，凱普成立香港-廣州聯合實驗室，希望把香港的國際化標準延伸到內地公司，雙方慢慢靠近。公司曾安排員工每個月一至兩次互訪交流，從技術和管理上，令兩邊結合互相提升，同時也促進內地和國際接軌。

由於生物科技涉及醫療應用，港人對內地的申報機制知之甚少，也不知如何與內地政府機構互動。王建瑜回憶到過去十幾年的產業化過程，幾乎是他們自己投石問路，親自虛心求教學來的。但這是十分浪費時間、效率低下、效果微的過程。

在一次與業內人士交流時，王建瑜提出，建議由港府出面，邀請內地的專家、學者來介紹國家的法規和政策，「我們企業也願意分享經驗。」需要由政府出面，為企業搭建一個了解、互動的平台，還要分設一個國家認可的藥品器械和評審中心，多一些變通，發揮兩地互補性，如此，全世界的大健康產業都會被吸引而至，從而令香港生物科技行業快速提升。

有的企業永遠先行一步，在市場關注或者仿效凱普生物的爆發式業績增長之時，董事長管喬中表示，目前已經把70%的精力放在常態化產品拓展上，保留30%的精力投入在新冠疫情防控上。由王建瑜主編、凱普生物專家團隊總結撰寫的《後疫情時代：醫學實驗室能力建設》在2021年出版，被視為PCR實驗室建設的寶典，亦是疫情退潮後如何可持續發展的經驗與構想。

 

新建凱普醫學科學園選址潮州

談及凱普未來業務的延展，王建瑜介紹指潮州醫學科學園是重點項目。今年9月，凱普生物在廣東省潮州市潮安區投建凱普醫學科學園項目正式動工，旨在圍繞體外診斷全產業鏈，積極向上下游拓展，增強產業鏈自主可控能力，打造凱普大健康產業園。

據悉，該項目的建築總用地面積約20萬平方米，首期投資超25億元人民幣。建成後將成為潮州的一大健康產業地標。園區內還計劃建設一家婦幼兒童醫院，符合凱普集團致力於成為「中國婦幼健康第一品牌」的初心。

 

凱普香港分子病理檢驗中心

上午11時許，記者走進位於上環的香港分子病理檢驗中心，負責新冠病毒核酸檢測的工作人員開始工作。為了按時出具結果，實驗室幾乎每天24小時運轉，檢測人員分三個梯隊輪換工作。凱普生物行政副總監黃紫健介紹，年初第五波疫情高峰時，連續工作七天是家常便飯。

樣本被送到實驗室，錄入信息後，就會進入置備區分液、提取、點樣等。完成各個環節後，再送到擴增室，這是整個檢測的最後一個環節，需要一個多小時。檢測人員可以從電腦屏幕看到數據分析的過程和進度，檢測人員核對數據無誤後，即可出具結果。

香港分子病理檢驗中心於2012年成立，提供分子病理檢測服務。除了承辦新冠核酸檢測，這裏還可以做子宮頸癌HPV檢測、遺傳病及出生缺陷防控、腫瘤基因檢測、生殖道感染檢測、呼吸道病原微生物檢測、個體化用藥檢測等項目。

該中心是香港第一家獲取國際ISO15189:2012醫學檢驗所資格，也是至今第一及唯一所取得相關癌症基金檢測的檢驗中心。具備歐盟分子檢測質控組織EMQN與分子診斷的質量控制組織QCMD質量保證。中心還為聖德肋撒法國醫院、瑪麗醫院、默沙東集團、葛蘭素史克公司、加拿大宏利金融集團等大客戶提供服務，長期為客戶提供用藥指導等。

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更新時間:2022-11-18 13:34 資料延遲最少15分鐘
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