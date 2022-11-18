樓盤點睛：大灣區珠海樓盤推介

【Presented by：WAW Creation】「正方-雲曦山」位於珠海主城南屏，屬市區新發展地段。項目毗鄰的「南屏科技生態城」，東起自前山河、西至珠海大橋、南臨橫琴、北接中山市，人口規模達到66萬人，該區將打造成高端產業新引擎，自建設啟動以來，香洲區政府共投資9.18億元（人民幣）新建及改造園區37條道路。項目得享千億工業園區價值的利好，前景可期。而項目價格上的優惠更成為都市精英的置業優選。
項目聯通灣區城市，位佔珠海三大板塊交匯高地，縱橫交錯的交通連通珠海的東南西北。出門即珠海大道，暢通東西城區廣澳高速、廣珠西線高速等南北路網，南至橫琴連接港珠澳大橋延長線，速達港澳北聯廣深。
該區主城配套完善，醫療教育資源環繞。住戶可享華發商都、富華里、中海環宇城等繁華商圈環伺的精彩生活，一站式滿足高品質的生活需求。廣生幼稚園、廣生小學南屏中學等優質學府林立，優享全齡段教育資源。還有第二人民醫院、南屏新婦幼保健院、珠海第三人民醫院等甲等醫療配套，為健康保駕護航。
「正方-雲曦山」由珠海正方集團打造，正方集團歷經25年發展，現已成為香洲區國有獨資企業、實力國企及城市綜合運營商。項目毗鄰將軍山，背靠萬畝山林，生態環境優美，推窗即賞天然山景，呼吸山林間的負氧離子，盡享城市的天然氧吧。項目內部更打造了精緻園林景觀，社區綠化率達35%，戶戶推窗見景，將自然美景融入生活。並且締建全齡樂活社區，配套陽光泳池、兒童樂園、運動跑道等設施滿足業主休閒、娛樂所需。
項目另一特點是戶型非常實用，建面約76平方米戶型與市場同等面積相比可多出一個房間，一體化餐客廳與觀景露台相連，每個房間均贈送窗台，大大提升了戶型實用率和居住空間感。此外，住宅以精裝交付，為符合現代人居品質生活需求，裝修標準均採用一線品牌，包括西門子廚具三件套、美國百年衛浴品牌科勒（Kohler）、全球知名的衛浴品牌摩恩（MOEN）等，業主拎包即可入住，開啟城芯品質生活。
交樓時間：約2023年6月30日（準現樓）
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