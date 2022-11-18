市場信息：華發橫琴住宅項目 委美聯為港澳獨家代理

珠海橫琴金融島上的地標建築華發橫琴國際金融中心，坐擁一線海景，339米樓高直入天際，270度寬闊視野環看灣區。其配備的高層「雲端」住宅「IFC琴澳灣1號」屬優質尊貴住宅項目，在香港由美聯物業獨家代理。

11月16日，華發股份聯同美聯物業假座旺角「華發香港展銷廳」舉行橫琴優質尊貴住宅項目香港獨家代理委託儀式，儀式由華發實業（香港）有限公司總經理助理鄭威文、白慶茹與美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明主持。

純住宅用地僅佔全島8%

鄭威文表示，是次委託美聯物業香港獨家代理的珠海橫琴多個項目，包括矚目地標建築「IFC琴澳灣1號」、「華發廣場III期橫琴薈」，另外亦包括「橫琴府」、「橫琴灣」、珠海市區的「華發琴澳新城」，以及「華發綠洋灣」等住宅項目。希望透過美聯物業在香港的網絡優勢，將該批一籃子優質住宅項目推介予客戶。

布少明指出，由於橫琴島內純住宅用地僅佔全島面積約8%，可購買的純住宅物業供應罕有，故隨疫情緩和，香港、澳門及珠海三地的人流物流將會增加，而且橫琴迅速發展，潛力更見優厚。相信是次委託出售的項目將可滿足不少港澳地區的買家，用作長線投資、自用、或作為第二居所作為度假之用。

港人對華發股份旗下物業並不陌生。根據資料，2019年香港人於珠海市內購置華發的住宅物業，總額超過人民幣25億元。與此同時，華發集團已連續7年上榜《中國企業500強》榜單，逐年躍升，目前位列183位，為有意置業人士提供信心保證。

「IFC琴澳灣1號」人民幣1,200萬元起

在是次項目中，以地標建築「IFC琴澳灣1號」最受注目，該項目屹立橫琴金融島尖，正對澳門，遠眺香港，與澳門塔、珠海中心組成三大地標。該項目包括商業體、甲級寫字樓、高端豪宅及位於頂樓的直升機停機坪，而是次獨家銷售的住宅樓層，位處46至68樓，提供185平方米及245平方米主要戶型，以及425平方米戶型，目前尚餘約70套單位，項目成交總價由約人民幣1,200萬元至3,000萬元不等。

至於「橫琴薈」為華發廣場III期住宅項目，位處橫琴中央商務區生活主城，項目共提供約544套單位，當中更提供橫琴較罕有的79平方米的三房戶型，而最大的戶型則約為123平方米，單位成交總價由人民幣380萬至約650萬元不等。由項目到達橫琴關口只有1公園，可便捷直達澳門，加上坐落島內核心區域，配套完善，衣食住行完善方便。