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【遊走大灣區】深圳簕杜鵑花展 沉醉花海的日子

【Presented by：WAW Creation】甚麼花一年四季都開？而且近在眼前！

對，就是簕杜鵑！

無論在香港還是深圳，此時此刻，只要你稍微留心路邊、天橋，一定可以發現它們的倩影，紅的、粉的、黃的、紫的，繽紛多彩。

作為深圳市花，自1999年來，每年秋冬之際還會專門舉辦一場簕杜鵑花展。今年花展依然選址蓮花山公園舉行。來這裏，不止是走馬觀「花」，還有豐富多彩的活動，讓大家攜朋引伴，共度歡樂時光。

 

策劃：蘭晶

 

 

2022深圳簕杜鵑花展以「閱讀陽台之美」為主題，這裏的陽台，亦即露台，意即將花、書、露台三元素整合，形成日常生活裏歲月靜好的一個角落。

花、書、露台三結合

「枝條上有刺，且花如杜鵑」，正是簕杜鵑的意思。今年簕杜鵑花展設有三大花園展區，240多種簕杜鵑品種，上千盆大型簕杜鵑盆栽。其中，全新升級改造的簕杜鵑專類園（毓秀園）——綠色搖籃展區，給人耳目一新的感覺，該展區主要展示新優簕杜鵑品種、盆景盆栽作品為主。

這裏還有一部分花藝愛好者送展的高水準簕杜鵑盆景（盆栽）園藝作品，大型盆栽樁景簕杜鵑更是上千盆。還有絢彩花園（包括露台生活展棚）、未來花園、萬象花園，風格各異，甚至還能看到簕杜鵑和新中式風格的碰撞，時尚潮流也不會缺席自然風光，策展人用心以不同的角度解讀「閱讀陽台之美」這一主題。

時尚潮流不缺席

不僅如此，還有許多市集、露營、嘉年華等活動區，適合親朋好友一起交流賞花和閱讀心得。閱讀市集、戶外市集、花嶼市集、城市花集、露營營地、自然教育嘉年華、市民花掛製作活動、簕杜鵑學術交流會、家庭園藝講座、迷你音樂會等連串文化活動等着大家！

可賞可品可買

在主遊覽路線上，有三處露營營地，分別位於東北門入口草坪、蓮花湖西側草坪及西門片區草坪的綠地空間之中，面積合計約2,400平方米，在這裏欣賞音樂，品嘗咖啡，順路再挑選鍾意的文創產品帶回家。 為期21天的花展，把簕杜鵑最美的形態留在深圳的秋天。只要到蓮花山公園就可以遍賞各式各樣的簕杜鵑，真的大飽眼福了！

2022深圳簕杜鵑花展

展期：至12月5日

地址：深圳市福田區紅荔路6030號

交通：深圳市地鐵線2號線蓮花西站；3、4號線少年宮站；

3號線蓮花村站；4號線蓮花北站

開放時間：蓮花山公園 6:00-23:00

「簕杜鵑花展」區域 9:00-18:00

同場加映

一次過逛兩公園

自從連接深業上城和筆架山的空中廊橋建設完成，從蓮花山到筆架山，步行10分鐘即可到達，從此，一次過可以逛兩個公園。

廊橋上寬敞開闊，很適合拍照。廊橋兩邊是綠化植被，沿途設有座椅，可以休息，橋面蜿蜒，環境優美。

在蓮花山公園附近，好玩的商場不在少數。這裏有毗鄰蓮花山的寶藏打卡地——深業上城，還有Muji酒店以及今年剛剛開業的文華東方酒店，滿足吃喝玩樂的需求！

大家可以考慮一下，來一個短暫的Staycation，賞花之餘，再到這些地方遊玩休憩，真的不要太愜意！

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更新時間:2022-11-23 10:04 資料延遲最少15分鐘
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