【遊走大灣區】蘭。心。慧。志：沙特「線性城市」 顛覆城市建築規劃

策劃：蘭晶

話說沙特將在它的西北部沙漠地帶塔布克省新未來城打造一座線性的鏡面綠洲。這座「線性城市」全長近170公里，但僅200米寬，整體高度為500米，具有鏡面外立面。它橫跨三個不同區域：海濱沙漠、山地及「上谷」，每個區域生態環境各異，並根據環境條件發展不同專案。

很多國家的專家們都認為，如果這座城市建成，將成為世界上最大的獨立建築。據報道，這座線性城市2021年10月已經開始動工，而且中國建設集團也中標參與了建設，預計將於2030年建成。

城市功能垂直分佈

雖然只有200米寬，但城市被規劃成了三層，上層規劃為居住、教育、醫療等功能區域，中層為商業辦公娛樂區，下層為交通功能區域。城市功能因此也被「垂直分佈」，顛覆了我們的想像。其實這樣的設計，使人們毫不費力地在五分鐘內滿足所有日常需求。因此，這個佔地僅34平方公里的城市，將容納約900萬居民，容量比前無古人。此外，得益於城市內建設的高速鐵路，從城市內一端到另一端的行程縮短至20分鐘以內。這意味基礎設施佔地面積縮小，城市運行能效水準比以往任何時候更高。

糧食供應靠新型栽培

基礎設施建設好後，城市內將近1千萬人的吃飯用水用電怎麼解決？首先是吃飯問題，將採用發展垂直農業的方式解決。沙特本來每年80%的糧食就靠進口；隨着科技發展，人們在摩天大樓裏，只需要一層層堆疊的貨架就可以替代土壤和光照，用LED燈光照明技術實現無陽光的新型栽培方式，在都市農場中落地生根。這樣的做法在日本和新加坡的都市農場中已經得到了印證：通過人造光源24小時持續無間斷的關懷，農作物獲得了比自然光約高出6倍的生長時間。

用水用電怎解決？

光照條件滿足了，水源問題要如何解決？垂直農場中新誕生了一種「可持續性」的「水培法」。植物的營養主要來自根部，生長過程中也會散發出水蒸氣。因此只需將植物的根部浸泡於水槽，再將植物散發的水蒸氣通過液化循環系統進行回收利用，就可以充分做到農業用水的迴圈利用。按照這樣的水利用效率，種植一顆生菜所用的水源僅為110毫升。我們平時飲用的可樂和礦泉水都一瓶250毫升呢！這對於缺水的沙漠地帶可謂是真的黑科技啊！

最後是用電，在太陽光照豐富的沙特當然少不了太陽能發電。線性城市的另一黑科技就是太陽能光伏玻璃板。表面上，太陽能光伏玻璃板跟普通玻璃沒甚麼兩樣，其實內部是將太陽能電池片通過膠片密封在低鐵玻璃與背面的玻璃中，從而保證陽光可以比較輕鬆地透過玻璃，傳遞太陽能。只要這座「鏡面城市」周邊的擋光板全都使用光伏玻璃板，有太陽就有電！

創造城市宜居性典範

線性城市還規劃有遊艇碼頭和「高」達305米的體育場，目標使用100%可再生能源運行，沒有汽車和多餘的碳排放。人工智慧和機器人技術也將廣泛應用，未來城內會有全年理想的氣候和怡人的自然風光。

沙特王儲Mohammed bin Salman介紹線性城市時說到：「該項目將解決當前人類城市生活面臨的挑戰，展示一種全新的生活方式。以垂直分層的社區顛覆傳統水準的城市佈局，項目將為自然保護和提高城市宜居性創造一個典範。」

當然，這個典範是可以複製的；如果線性城市建成，無疑會為地球人居環境和生活方式帶來顛覆性的改變，且讓我們拭目以待！