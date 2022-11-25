moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

個人理財 > 活在灣區

中山商業規劃配套利好核心區一手樓價仍「企硬」

【Presented by：WAW Creation】疫情反覆影響內地經濟及樓市發展，作為退休之選的中山市，樓市也變得淡靜，然而一手住宅物業售價未有大幅回落。CK創大地產執行董事黎誼相信疫情持續，整體樓市會繼續向下。惟中山供應不多，想入手核心區的優質靚盤也不容易。有實力發展商亦不急於求售，例如最近石岐有新盤開售，發展商只提供買樓送傢俬優惠，樓價未有大幅折讓。而現時東區及石岐的新盤開售價也維持在每平方米二三萬元人民幣，並未有下跌。不過買家可留意或會有減價貨尾單位推出，如貨尾價錢便宜，不介意質素差一點，可不妨入手。

 

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

 

淡市之中，發展商實力及樓盤質素見真章。黎誼指出，中山石岐、東區及西區等核心發展區，一手樓價較為「企硬」，部分鎮區則有「劈價」情況出現，有小型發展商的個別貨尾單位以六折出售，減價與否主要視乎發展商是否「等錢用」。但對比其他大灣區城市，中山樓市表現「還可以」。二手樓方面，放盤數量增加，舊區舊樓議價空間較大。有屋苑出現十分一的單位放盤，但是成交成績並不理想。也有一個20年樓齡的物業以半價出售，因位於東區而獲買家承接。總括而言，核心區二手樓較容易得到承接，鎮區的成交則非常少。

 

租金下跌 用家寧租不買

疫情令經濟動力減弱，有部分行業經營困難而結業，影響物業租售情況。黎誼表示，中山古鎮以往有很多人經營燈飾生意，在商業樓宇開舖展示產品，吸引外商到當地挑選及購買，並會租用樓上公寓單位作存貨或宿舍之用。然而，封關後很多燈飾店結業，部分樓宇十室九空，即使業主想放售，但室內欠缺良好裝修，難以獲得承接。另外，疫情下部分居民回鄉居住，市場出租單位增加，促使業主減租。因此部分居民寧租不買，置業心態及行動力減弱，令物業成交量減少。

不過，疫情下也出現有趣現象。黎誼表示，由於疫情消息一般只會通知業主，因此當地有租客收不到核酸檢測知，也有租客遇到封區時無法出示房產證以作居民識別，聽聞有人數日不能歸家。所以很多年青人醒覺業主與租客有別，覺得「有樓就有話事權」，因而開始考慮置業。另外，很多鎮區居民想投資房地產，改善居住環境，都會選擇中山核心區的樓盤項目。

 

爛尾項目也有承接

內地發展商爆雷消息未止，發展項目爛尾的情況仍有發生，令不少買家憂慮入市風險。黎誼坦言，不只在鎮區，在石岐核心位置的岐江壹號旁邊也有商場爛尾。以往監管戶口很安全，但最近被發現存有灰色地帶，原因是項目封頂即可動用戶口內一定比率的款項，但室內部分可能還未完成，因此仍有爛尾風險。不過，最近也有醫療集團購入中山一個爛尾項目，改營為醫療項目。發展商亦繼續買地，在今年10月，碧桂園投得南朗用地，以發展成本價計算，相信售價也不會便宜，可見發展商也看好中山樓市。

 

發展滿足優質生活需求

事實上，中山持續進行社區及商業建設，為置業人士帶來優勢。《中山市商業發展規劃（2019-2035年）》將為中山發展出6大市級商業中心、15個地區級商業中心，以及19條重點特色商業街區。黎誼表示，中山有多個大型商場項目會在未來兩三年會陸續落成啟用，例如石岐的興中廣場樂晟奧特萊斯、南投的海雅繽紛城等大型商業綜合體，發展有如娛樂場，有滑雪場、動物園等設施。亦有即將開幕石岐萬象匯、東區的紫馬騰三區發展等大型商業項目陸續登場，可滿足居民對優質生活的追求。此外，城軌中山北站發展為中山帶來強大優勢，可迅速往來深圳及深中通道，到深圳機場亦只是半小時內可達。

 

買家觀望入市時機

現時中山樓市表現冷清，買家維持觀望態度。黎誼坦言，中山樓市十分依賴港人買家。港人在過去數年疫情下「要買已買，未買的等通關」，所以港人買賣成交數量減少。當地居民計劃換新樓改善環境，也會謹慎考慮。而為減低風險，有買家會向即將收樓的項目入手，惟中山的現樓或近期新盤單位選擇少。而新盤開售，如果不是很便宜或國企項目，買家亦未必願意買兩三年收樓的遠期樓花項目。她提醒買家可留意部分開售超過一兩年樓盤，或會推出減價單位。雖然景觀不是最好，但可享有相同的屋苑配套，而且臨近收樓，會是「抵買」之選。

無論何時置業，黎誼強調必須留意發展商質素、管理及周邊配套。她指出，中山近年有很多醫院、學校、公園及交通建設發展，通過環境美化，推動城市升級。買樓要享受升值及地區發展，選擇位置就要留意。石岐、東區及西區等核心區，因有眾多發展項目，無論一手或二手，始終最多成交。例如華潤仁恆·公園四季是優質的國企項目，樓價二萬餘元，一直「企穩」未有下跌，相信第二期開售會再有升幅。

疫情期間內地有很多政策及措施出現變化。黎誼認為，港人及內地人對置業的想法也有所轉變，相信未必會回復以往般熱烈。而經濟跟樓市緊密相關，相信要待經濟改善，樓市才有良好發展。然而港人若要改善生活環境，中山樓價百多萬元，已有很好的居住選擇。

金價市況
永豐金融集團
商品買入賣出
倫敦金1758.01758.5
港金1629916306
倫敦銀21.49521.535
鈀金1879.51904.5
鉑金989.0999.0
美電7.81167.8121
更新時間:2022-11-25 10:49 資料延遲最少15分鐘
資料由永豐金融集團提供 【免責聲明】