中山商業規劃配套利好核心區一手樓價仍「企硬」

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

淡市之中，發展商實力及樓盤質素見真章。黎誼指出，中山石岐、東區及西區等核心發展區，一手樓價較為「企硬」，部分鎮區則有「劈價」情況出現，有小型發展商的個別貨尾單位以六折出售，減價與否主要視乎發展商是否「等錢用」。但對比其他大灣區城市，中山樓市表現「還可以」。二手樓方面，放盤數量增加，舊區舊樓議價空間較大。有屋苑出現十分一的單位放盤，但是成交成績並不理想。也有一個20年樓齡的物業以半價出售，因位於東區而獲買家承接。總括而言，核心區二手樓較容易得到承接，鎮區的成交則非常少。

租金下跌 用家寧租不買

疫情令經濟動力減弱，有部分行業經營困難而結業，影響物業租售情況。黎誼表示，中山古鎮以往有很多人經營燈飾生意，在商業樓宇開舖展示產品，吸引外商到當地挑選及購買，並會租用樓上公寓單位作存貨或宿舍之用。然而，封關後很多燈飾店結業，部分樓宇十室九空，即使業主想放售，但室內欠缺良好裝修，難以獲得承接。另外，疫情下部分居民回鄉居住，市場出租單位增加，促使業主減租。因此部分居民寧租不買，置業心態及行動力減弱，令物業成交量減少。

不過，疫情下也出現有趣現象。黎誼表示，由於疫情消息一般只會通知業主，因此當地有租客收不到核酸檢測知，也有租客遇到封區時無法出示房產證以作居民識別，聽聞有人數日不能歸家。所以很多年青人醒覺業主與租客有別，覺得「有樓就有話事權」，因而開始考慮置業。另外，很多鎮區居民想投資房地產，改善居住環境，都會選擇中山核心區的樓盤項目。

爛尾項目也有承接

內地發展商爆雷消息未止，發展項目爛尾的情況仍有發生，令不少買家憂慮入市風險。黎誼坦言，不只在鎮區，在石岐核心位置的岐江壹號旁邊也有商場爛尾。以往監管戶口很安全，但最近被發現存有灰色地帶，原因是項目封頂即可動用戶口內一定比率的款項，但室內部分可能還未完成，因此仍有爛尾風險。不過，最近也有醫療集團購入中山一個爛尾項目，改營為醫療項目。發展商亦繼續買地，在今年10月，碧桂園投得南朗用地，以發展成本價計算，相信售價也不會便宜，可見發展商也看好中山樓市。

發展滿足優質生活需求

事實上，中山持續進行社區及商業建設，為置業人士帶來優勢。《中山市商業發展規劃（2019-2035年）》將為中山發展出6大市級商業中心、15個地區級商業中心，以及19條重點特色商業街區。黎誼表示，中山有多個大型商場項目會在未來兩三年會陸續落成啟用，例如石岐的興中廣場樂晟奧特萊斯、南投的海雅繽紛城等大型商業綜合體，發展有如娛樂場，有滑雪場、動物園等設施。亦有即將開幕石岐萬象匯、東區的紫馬騰三區發展等大型商業項目陸續登場，可滿足居民對優質生活的追求。此外，城軌中山北站發展為中山帶來強大優勢，可迅速往來深圳及深中通道，到深圳機場亦只是半小時內可達。

買家觀望入市時機

現時中山樓市表現冷清，買家維持觀望態度。黎誼坦言，中山樓市十分依賴港人買家。港人在過去數年疫情下「要買已買，未買的等通關」，所以港人買賣成交數量減少。當地居民計劃換新樓改善環境，也會謹慎考慮。而為減低風險，有買家會向即將收樓的項目入手，惟中山的現樓或近期新盤單位選擇少。而新盤開售，如果不是很便宜或國企項目，買家亦未必願意買兩三年收樓的遠期樓花項目。她提醒買家可留意部分開售超過一兩年樓盤，或會推出減價單位。雖然景觀不是最好，但可享有相同的屋苑配套，而且臨近收樓，會是「抵買」之選。

無論何時置業，黎誼強調必須留意發展商質素、管理及周邊配套。她指出，中山近年有很多醫院、學校、公園及交通建設發展，通過環境美化，推動城市升級。買樓要享受升值及地區發展，選擇位置就要留意。石岐、東區及西區等核心區，因有眾多發展項目，無論一手或二手，始終最多成交。例如華潤仁恆·公園四季是優質的國企項目，樓價二萬餘元，一直「企穩」未有下跌，相信第二期開售會再有升幅。

疫情期間內地有很多政策及措施出現變化。黎誼認為，港人及內地人對置業的想法也有所轉變，相信未必會回復以往般熱烈。而經濟跟樓市緊密相關，相信要待經濟改善，樓市才有良好發展。然而港人若要改善生活環境，中山樓價百多萬元，已有很好的居住選擇。