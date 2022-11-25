灣區速遞：粵港科技合作資助計劃今起申請

該資助計劃自2004年推出，分為三個類別：第一類專案是由甲方單獨負責徵求、評審和資助的項目；第二類專案是由廣東或深圳單獨負責徵求、評審和資助的項目；第三類是由粵港或深港雙方聯合徵求和資助的項目。

其中第三類項目研發工作必須在香港及廣東均有進行，有關申請須由香港和內地的機構共同提出，並分別向創新科技署和內地相關部門申請。

今年第三類專案涉及38個屬不同科技範疇的特定主題或專題，新增範疇包括數字創意，以及可見光通信與光計算範疇。

港澳居民明年可享南沙個稅優惠

《廣州南沙個人所得稅優惠政策實施辦法》已正式印發，明年起在南沙工作的港澳居民可享受南沙個人所得稅優惠政策，即個人所得稅稅負超過香港/澳門稅負的部分予以免徵。相關部門同步發布《2022年度廣州南沙個人所得稅優惠政策申報指南》（《申報指南》），明確辦理時間、適用對象、辦理所需資料、辦理程式、諮詢管道等內容，方便港澳居民申報辦理。

在辦理時，港澳居民須提供港澳居民誠信條件的承諾書、有效的港澳居民身份證件及相關工作材料等。申報接受線上辦理、線下辦理和委託代辦三種辦理方式。

辦理時間自2023年1月1日起，依不同分類截止日期亦有區別。

港澳導遊及領隊深圳前海執業申請周日截止

前海管理局近日發布2022年度《港澳導遊及領隊執業備案申請指南》，港澳導遊及領隊等從業區可以在深圳前海合作區範圍內發展及提供嚮導、講解等相關旅遊服務。

有意在前海合作區申請執業備案的港澳旅遊從業人員需經過提交資料及報名、網上職前培訓及執業備案等申請程序。報名及提交相關資料時間截至11月27日，從業人員可選擇親身前往或以郵遞這方式去提交申請表格及所需文件。

培訓合格成績的有效期為一年，逾期未申請執業備案或培訓不合格的申請者，可以重新輪候再參加培訓。職前培訓合格的港澳旅遊業從業員可以向前海管理局申請執業備案。執業證件有效期與港澳從業人員的港澳導遊證或領隊證有效期一樣，即最長有效期為三年，執業證件有效期屆滿後，旅遊業從業員不能在前海合作區執業。執業備案有效期屆滿前3個月內及屆滿後6個月內，港澳旅遊業從業員可以申請執業備案續期，可續期次數不限。

卡塔爾世界杯的「灣區製造」

2022卡塔爾世界杯小組賽火熱進行中，其實球場內外不乏「灣區製造」。盧賽爾體育場上方兩塊大型LED記分屏便出自深圳的洲明科技；場內冷熱溫濕調控解決方案則來自佛山的美的樓宇科技。

由於卡塔爾日照長、氣候炎熱，加上本屆世界杯加入「碳中和」考量，多項產品均是在綜合當地實際氣候環境的基礎上，專為本屆世界杯定製設計。保證節能低碳的同時，成本亦有所降低。

賽場外，美的多聯機、櫃機、屋頂機等產品被用於場館及安檢中心、媒體中心等多個場景。運動員和教練公寓中亦有2,000套來自江門的中輝綠建移動房屋科技有限公司。而商場裏的吉祥物等周邊產品則是來自東莞的德伸科技有限公司。

據統計，今年10月以來，廣州白雲機場海關累計監管世界杯相關出口貨物已超1,500萬元人民幣。此次被視為是高端製造「出海」的絕佳機會。