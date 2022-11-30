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深圳原創時裝周 霓裳飛舞 國風盛放

【Presented by：WAW Creation】深圳是中國時尚產業最發達的城市之一，在2021年全球時尚城市榜單中排名第五。除了一年一度的中國（深圳）國際時裝節外，「深圳原創時裝周」亦是深圳時尚產業的一項品牌盛世，服務品牌輻射海內外，深受眾多品牌、設計師及買手的好評。

 

策劃：蘭晶

 

 

日前，第十屆「深圳原創時裝周」順利舉行。自創立以來，時裝周定位於原創設計交易、為原創設計師量身打造的時尚平台，以及具備上下游產業資源及時尚資源並精準對接的平台，不僅為商業品牌和設計師提供創新設計力量，同時打造成一個致力於商業落地的專業發布會平台。如今已經托舉起一批又一批中國原創力量的崛起和發聲， 踐行着「商業落地」與「設計創新」的雙向奔赴。

 

主題「多元未來 新生變化」

今屆時裝周以「多元未來 新生變化」為主題，攜三大時尚IP、八大亮點，克服了種種不確定因素，可謂是堅韌亮相，繼續助力原創設計破圈突圍。在開幕式現場，在深圳市委市政府、深圳市商務局等主管領導均到場支持，還有各大行業協會代表和各位參展商、時尚買家、行業精英彙集一堂，共同品鑒多元未來所帶來的新生變化。

「深圳原創時裝周」作為串聯產業鏈、撬動生態鏈的全城盛事，同Fashion Source深圳國際服裝供應鏈博覽會、Première Vision品銳至尚展構成「三大時尚IP」，同期舉行。

通過動態發布與靜態展示結合，涵蓋紗線、面料、輔料、成衣製造、原創設計等時尚產業鏈上下游全品類，以獨具優勢的「一會一展一周」， 共同助推行業聲量與行業資源的深度整合。

多家品牌跨界聯動，在活動現場設置VR弄潮兒、潮咖「鏡」化論、moving熱潮（MOSHOP）、「潮」我看、感官浪潮六大互動打卡點。不僅在現場帶來驚喜感十足的遊逛路線體驗，並通過線上有獎互動，刷爆社交網路話題熱度。

 

流光溢彩 錦繡未央

「錦璽唐•龍鳳鶴囍」帶來的開幕大秀，從中國傳統文化中汲取設計靈感，以「流光溢彩 · 錦繡未央」為主題，呈現了以非遺傳承為使命的華服盛宴。在一針一線中窺見綺夢一場，於繁花錦繡中擁浪漫入懷，在場觀眾無不大受「國風之美」的感官震撼。

今年的原創時裝周展覽面積逾40,000平方米，800多家優質展商和100多個原創設計師品牌參與。在為期三日的時尚盛宴中，共同打造20多長時尚大秀和數字專場展示，多元化演繹新季潮流時尚，為觀眾帶來耳目一新的風格變奏。

深圳作為設計之都、創意之城，自有蓬勃創造力和巨大時尚潛力。疫情常態化時期，時尚業也歷經跌宕起伏，在浪潮湧動之際，深圳原創時裝周彙集原創設計的中堅力量，在多變的環境中以多元文化破局，助力原創設計破圈突圍，為時尚行業注入一劑強心劑，開啟更多可能性的全新旅程！

（注：部分圖片素材來源於官方）

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更新時間:2022-11-30 10:24 資料延遲最少15分鐘
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