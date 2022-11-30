【遊走大灣區】蘭。心。慧。志：圍爐煮茶 「火」了！「紅」了！

深秋時節開始，一種新的飲茶方式在內地年輕人中流行起來，這就是圍爐煮茶。

三五好友圍坐在一方爐火周圍，談笑風生，一壺老茶熱氣氤氳，茶壺周圍爐火上的烤紅薯香甜軟糯，烤桔子的清香和烤花生的煙火氣縈繞身旁……這一壺熱茶，讓冬天溫暖起來，也更是人們壓力紓解的途徑。

策劃：蘭晶

唐宋已流行

圍爐煮茶並非新生事物，可以說是歷史悠久的新晉網紅。中國從唐宋時就流行煮茶，將茶葉碾成碎末，製成茶團，飲用時把茶搗碎，加入薑、桔子皮、薄荷等調料一起煎煮。

南宋詩人杜子野詩云：「寒夜客來茶當酒，竹爐湯沸火初紅。」圍爐夜話，跟北宋時期流行的點茶、插花、寫詩、作畫、雅集一樣，也是人們所崇尚的雅事。

圍坐於烤爐前，煮茶加烤物的完美組合，仿佛給入冬增加了一種儀式感！

將茶點放在烤爐上慢慢烘烤，喝上一口熱茶，一邊盯着煮茶的微光炭火，一邊和好友們閒聊，鬆弛且自在。

年輕人的追求

當下年輕人在緊張生活和工作之外追求的鬆弛感是甚麼？

是陶淵明的「採菊東籬下，悠然見南山」；是梭羅在瓦爾登湖畔的詩意棲居；是對「從前車馬慢」的復古懷舊；還是那田園牧歌般的詩與遠方……

圍爐時最適合七嘴八舌地閒聊，吃喝不重要，要聊到忘記吃喝，回頭只記得當天風清日朗，時間飛逝，跟新朋舊友聊得愉快非常。

眾人能圍多久，還要看能不能聊、聊甚麼，但最重要的是不要聊工作、聊婆媳關係、聊孩子學習……因為那些勾心鬥角和雞飛狗跳會破壞圍爐煮茶的氛圍感和鬆弛感。

圍爐煮茶，有金、有水、有火、有土、有木，還是五行齊備的一種生活方式。

「若無閒事掛心頭，便是人間好時節！」

明天大灣區就會迎來新一輪的寒潮降溫，與家人、三兩好友，擇一隅靜地，生一爐煙火，圍一方天地，飲一壺熱茶，驅寒保暖，消弭心中的不如意。

正如「輕煮歲月慢煮茶」，「若無閒事掛心頭，便是人間好時節！」