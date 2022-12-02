粵港澳三地知識產權保護制度獨立 業界冀有全面相互認可和執行判決機制

採訪：駱丹

編輯：鄭會強

近期發布的《世界知識產權指標》（WIPO）報告顯示，2021年世界各地創新者提交了340萬專利申請，同比增長3.6%，中國有效專利數量居首。又據廣東省知識產權局資料顯示，2021年廣東各項知識產權指標居全國第一，由此可見，大灣區的科創力量不可小覷。

保護商標須每個管轄區申請

昨日，由香港特區政府、香港貿易發展局及香港設計中心合辦的第12屆「亞洲知識產權營商論壇」開幕，來自世界各地逾70位知識產權專家及商界領袖分享亞洲知識產權市場的最新發展趨勢。多位嘉賓在致辭中提到國家《十四五規劃綱要》支持香港建設「區域知識產權貿易中心」。

據悉，粵港澳三地在知識產權保護制度各自獨立，以保護商標為例，香港的註冊商標，只能夠在香港境內受到保障，不會自動在內地或澳門受到保護；商標擁有人如欲以註冊方式保護其商標，就必須在每個司法管轄區逐一提交申請。因此，有意進軍內地市場的外資企業（包括香港企業）經常同時在香港及內地尋求保護其知識產權，業界認為一套更全面的相互認可和執行民商事判決的機制，可減少當事人在兩地就同一爭議重複提出訴訟的需要，並為當事人的利益提供更佳保障。

40年經驗：須靈活應對糾紛

在專題論壇「粵港澳大灣區：創科及知識產權新機遇」環節，香港天威控股有限公司（下稱「天威」）主席賀良梅分享在粵港兩地耕耘40年來的實戰經驗。

天威是中國通用耗材行業的奠基者和龍頭企業，在國際上具備較高知名度。該公司於1981年在香港成立，1988年在內地成立第一家打印耗材廠，產品遠銷全球150多個國家和地區。目前，天威生產基地主要以珠海為中心，佔地面積約20萬平方米，已建成為專業化、全門類、高集成的大型耗材生產基地，涵蓋打印耗材領域九大類過萬款品種。

據賀良梅介紹，天威從貿易到製造、再到自主創新轉型升級，經歷了40年的過程，「公司的知識產權儲備位列行業前茅。」截止2022年10月，天威全球登記申請的專利有3,198件，佔耗材行業專利總量的1/3以上，其中香港專利申請13件。近幾年，專利申請以發明為主，專利產品銷售收入佔企業銷售收入的75%以上。

對於如何研發專利和保護知識產權，賀良梅坦言有一個核心理念，即「靈活應對糾紛」。就應對有關知識產權訴訟，天威有成熟的實戰經驗。在應對內地訴訟時，會由內地公司的IP團隊和內外部法律訴訟團隊負責；而應對海外（含港澳台地區）的訴訟時，由內地公司的IP團隊、香港公司法務團隊以及外部律師團隊分工合作。

「各自發揮雙方的優勢，可以高效應對不同糾紛。」賀良梅舉例指，「例如在應對美國337案子時，多方團隊發揮所長，最終透過談判、改良產品等方式來避免有關的普遍排除令。」另外，天威在2016-2017年間亦是透過多方團隊合作的模式在香港打贏一場外觀設計不侵權的案子。

粵港官方未來合作涵蓋五領域

粵港保護知識產權合作專責小組早於2003年成立，每年制定《粵港知識產權合作計劃》。過去兩年多，專責小組完成19項合作項目，包括舉辦粵港澳大灣區知識產權交易博覽會、粵港澳大灣區知識產權人才發展大會暨知識產權人才供需對接系列活動、在廣東省設立首批香港知識產權問詢點等。

2022年下半年至2023年年底的合作項目已於上月底訂立，合作項目涵蓋五個領域，分別為強化粵港澳大灣區知識產權合作；推進粵港知識產權保護合作；促進粵港知識產權貿易和服務合作；強化粵港知識產權交流研討；深化粵港知識產權宣傳教育。

重點合作項目包括促進粵港知識產權貿易發展和深化粵港知識產權公共服務合作；推動以仲裁及調解化解知識產權糾紛；舉辦年度粵港澳大灣區高價值專利培育布局大賽；以及在知識產權訴訟及保護、商標、版權及地理標誌領域舉辦交流活動。

知識產權跨境保護合作方面，兩地海關將持續通過情報交流和信息資源共享，展開關鍵領域、重點渠道、重點商品的聯合執法行動和專案合作，打擊知識產權侵權違法活動，並以網絡版權保護為重點，加強粵港版權執法協作交流。

首家灣區知識產權調解中心

除了積極研究跨境知識產權保護的便利措施，當科創項目蓬勃發展，衍生而來的知識產權糾紛愈多。2021年，首家粵港澳大灣區知識產權調解中心在廣州開發區成立，在廣東省民政廳與區司法局層面，與香港及澳門政府共同建立知識產權調解機制。該中心的調解範圍包括專利權、商標權、著作權、域名、商業秘密，不正當競爭等知識產權糾紛。首批調解員由粵港澳三地共同派員組成，並需定期參加培訓。