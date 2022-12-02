樓盤點睛：大灣區廣州、珠海樓盤推介

大灣區廣州 霍英東集團·南天名苑 1.08低密度 獨佔城芯800畝原生島尖綠地

霍英東集團·南天名苑，位於廣州主城中心的珠江後航道洛溪島，擁有約800畝歐洲式原生態莊園，是廣州難得1.08低密度住宅區。

這個項目大面積的保留了原生態綠化，在「以人為本，回歸自然」的開發理念下，打造「廣州主城小綠肺」；其中長約2.3公里的江堤，小道兩旁種植超800株小葉榕，均是30年前霍英東親手種下。

設施方面，這裏有半島體育公園，有馬術場、網球場、南天碼頭，聯合馬術奧運冠軍搖籃Pony Club打造的莊園馬術；加上建築面積約6,000平方米的會所，打造自然國際圈層生活平台。同時，規劃建設還有圖書館、活動室、親子樂園、室內外泳池、綜合球館、桌球、乒乓球、健身房等配套。此外，項目也擁有高水平的教育配套，其中省級番禺實驗幼稚園和省級9年制廣東仲元中學附屬學校已開學。

霍英東集團·南天名苑的『天啟』組團，秉承對藝術生活的無限追求，連袂全球三位設計大師，匠造時代藝術著品，榮膺GDA德國設計金獎、英國IPA國際房地產大獎、2022美國Muse繆斯設計獎鉑金獎，成為一時的傳奇佳話。

項目所在的洛溪島，是廣州主城中心的核心地段，也是廣州市中心未來20年發展的黃金地帶——珠江後航道的重要區域，政府正大力發展和完善配套，規建有14條環島交通。由於項目臨近洛溪大橋，約30分鐘可直達廣州南站，由廣州南站至香港西九龍，高鐵直達只需約47分鐘。

霍英東集團·南天名苑最新加推的R9棟，建築面積約140-480平方米4房，帶精裝修交樓，全屋提供國際尖端品牌裝修標準，以提升居家質感，打造國際前沿品質的居所。此外，絕大部分戶型的郵輪式大露台，可以270度無遮擋看珠江風光，景觀視野一流，平均樓價為每平方米人民幣80,000元。

霍英東集團·南天名苑

地址：廣東省廣州市番禺區洛浦街洛溪環島北路8號

發展商：廣州市番禺區得寶立房產實業有限公司

佔地面積：53萬平方米

總建築面積：35萬平方米

在售產品：140-480平方米4房住宅

售價：人民幣950萬元起

裝修情況：國際精裝交付

產權：70年

交付時間：2023年4月

香港代理：中原地產

查詢：8202 8321

大灣區珠海 華德同裕·璞樾花園 「一軸八景八苑」 準現樓開售

「華德同裕·璞樾花園」位於斗門湖心新城，為準現樓，由珠海市新堂福隆房產開發有限公司開發，總建築面積約20.2萬平方米，綠化率達35%。項目以新中式皇家園林建築風格為主，以北宋名畫《千里江山圖》為藍本，以「一軸·八景·八苑」為開發理念，打造一座自然共生、人有所樂的山水雅居。

每戶大平層都南北對流，前後綠意盎然，新中式的外立面，簡約線條之餘點綴古典元素，外觀輕奢，莊重大氣。此外，屋苑內規劃有泳池休閒區、陽光草坪區、老人活動區、全齡兒童活動區、康體休閒區、球場運動區以及活力跑道環等多元配套，滿足不同客群對社區活動的需求。

項目自帶約8千平方米商業區，並有四大商業體圍繞，其中家和城商場約500米直線距離，約15分鐘可抵金灣華發商都、豫園商城（建設中）、主題商業街（建設中）、琴海購物中心（規劃中）等優質商圈，滿足購物美食娛樂所需。

由於市政府將打造「湖心新城」為科學環保，特色鮮明的生態居住區，項目周邊配建約32萬平方米的「幸福河濕地公園」，目前整體施工進度已接近完成，生機盎然；8.5萬平方米的白藤市民公園亦位於幸福河生態公園內。此外，還有規劃中的白藤體育中心，居民可享多種自然生態風光及體育娛樂設施。同時，因區內教育資源已不能滿足日益增長的人口需求，周邊將規劃15所幼稚園，8所小學，4所初中等，孩子可步行上學。

項目交通便利，鄰近香海大橋、洪鶴大橋、珠海大橋和廣佛江珠輕軌，經香海大橋約20分鐘達到香洲及拱北，15分鐘直達金灣機場，接駁全國，經洪鶴大橋前往港珠澳大橋珠海人工島約30分鐘，串聯港澳，廣佛江珠輕軌建成後，將快速通達各城，享1小時灣區生活圈。同時，湖心新城在醫療方面將打造西岸健康高地，其中「西部醫療中心」（建設中），規劃1,500個床位，是集醫、教、研、健為一體的大型現代化三級甲等綜合醫院。

華德同裕·璞樾花園

地址：珠海湖心新城

發展商：華德+同裕

總伙數：1,158伙

單位間隔：2房至5房

在售面積：約80-170平方米

售價：每平方米人民幣16,000元起

產權年限：70年普通住宅

交樓時間：約2022年底（準現樓）

交付情況：精裝修

香港代理：奧迪置業

查詢：9561 6733