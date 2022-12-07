【遊走大灣區】朱利安·奧培（Julian Opie）VR虛擬現實作品 深圳萬象天地全球首發

深圳萬象天地是一個商業與藝術融合的典型案例。今年的壓軸大展便聯手深圳和美術館HEM，送上英國著名藝術家朱利安·奧培（Julian Opie）的藝術作品；作為中國華南首展站，本次展覽一次性展出50件作品，涵蓋多種創作媒介，更吸人眼球的是，朱利安·奧培最新VR虛擬現實作品在此全球首發，故展覽命名為「OP.VR/HEM@shenzhen」。

策劃：蘭晶

朱利安·奧培的作品享譽全球。從紐約到首爾，倫敦到蘇黎世，在層出不窮的公共委託創作及國際博物館展覽中，奧培獨特的藝術語言總是一眼就能被認出。肖像作品是奧培最為標誌性的創作，受古埃及浮雕、羅馬半身像、波普藝術和日本漫畫的影響，藝術家的肖像捕捉真實中無處不在的元素與日常生活中的平凡點滴，使用最原始的線條和平坦均勻的色塊傳達人物形象的複雜性。

打造視覺和觸覺的鏡像世界

簡潔的線條、單純的色彩色塊、簡練的人物輪廓、平面化的組合方式，詮釋現實世界裏的人與城市、與風景之間的關係，反映着他對表象的描繪和圖像的理解，也反映着他對世間萬事萬物的觀察和感悟。

在本次展覽中，藝術家突破場域，創造出一個在虛擬實境中的展廳。觀眾眼前是一個他們所熟悉的世界——擺放在基座上的動態雕塑、懸掛於展牆上的繪畫…… 這些場景鼓勵着他們向虛擬實境邁出步伐。

「在過去的數十年，我持續為美術館空間精心設計着作品的展陳。在這次展覽，我試圖向大家分享自己的精神模型，打造一個在視覺與觸覺上都與現實同樣生動的鏡像世界。」奧培在闡述其虛擬實境新作時說。

展示城市生活的活潑、開朗、積極和溫情

除了全球首發的虛擬實境作品外，展覽展出了藝術家一系列以人物肖像、自然風景、城市為主題的標誌性作品，共同詮釋着大都市環境的互通性。這些作品在空間中交織，與觀眾發生共振，引導他們進入與體驗各種感官與感覺經驗——聽覺、觸覺、視覺與平衡感。

透過奧培的作品，能讓人感到複雜城市生活中活潑、開朗、積極和溫情的一面，讓人會心一笑。藝術家頗具特色的形式語言擁有極高的辨識度，總是能夠看透並重新詮釋日常生活的詞彙，他的藝術風格喚起了我們對周圍世界的視覺與空間體驗。

奧培的公共藝術作品遍佈世界各地，其於2008年創作的作品《挽黃披巾的安東妮亞》目前正在香港M+博物館展出。藝術家的創作帶有極強的都市性。摩登城市，喧囂與寂寞，熱情與冷酷，人與人的關係既緊密又疏離，一個希望在破滅，另一個希望在升起……你感受到嗎？

朱利安·奧培華南首展「OP.VR/HEM@shenzhen」

地址：深圳萬象天地北區L4藝術計劃·場

展期：至2023年1月31日

交通：深圳市地鐵1號線高新園站A出口

時間：10:00-22:00（21:30停止入場）