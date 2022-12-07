【遊走大灣區】蘭。心。慧。志：「2022君度女王」深圳誕生 彰顯千面風采

策劃：蘭晶

主題「由她 調動全場」

本次大賽以「由她 調動全場」為主題，與往屆比賽相比，本次大賽在評分標準上進行了升級，使得考核維度更為全面，涵蓋了技術與知識、風味與感官、靈感與創意、團隊與表現力。君度希望為更多對調酒滿懷熱情的女性調酒師助力，幫助她們發掘更多可能。君度女王不僅是一個頭銜，更是一種象徵，出眾的魅力和過硬的實力最終鑄就了君度女王的風華氣度。

圍繞着品牌核心理念「調製的藝術」，君度品牌不斷拓展雞尾酒美學，以不被定義的混搭藝術為消費者持續創造新鮮的品鑒體驗。此前，君度品牌更再次破壁創新，與知名咖啡品牌混搭，在清爽橙香與醇厚的咖啡尾韻中造夢，以咖啡的醇香與橙皮的清新碰撞出「橙」意滿滿的創意酒咖。

鼓勵女性施展才華

與此同時，君度品牌一直不遺餘力地鼓勵女性施展才華，展現自信。為了激勵女性不斷彰顯特立獨行的千面風采，2013年君度品牌打造了內地首個針對女性調酒師的專業比賽。此後，君度女王雞尾酒大賽吸引了一批又一批才華橫溢的調酒師參與，受到了業內專業人士的廣泛關注，直至今年，已誕生了9位才華出眾的「君度女王」。

摘冠作品：盡顯法式優雅與君度熱情

本次總決賽兩款雞尾酒的創作，不僅關於調酒的技巧、速度和團隊協作，還需要考驗參賽者們對於主題的思考和表達。第一款雞尾酒以「由她執掌」為主題，參賽選手需以君度橙酒為靈感基酒進行創作，以展現女王及其團隊調動全場的能力與魅力。另一款雞尾酒主題是「君度藝術」，要求選手以君度橙酒搭配人頭馬君度旗下任一烈酒或利口酒，平衡不同風味元素，以精湛調酒技藝體現雞尾酒藝術之美，呈現一杯光芒閃耀的藝術之作。

最終，來自廣州的向遙思及其團隊憑藉獨特的玩味混搭，演繹了法式優雅與君度熱情，以「下一站：天后」和「返璞歸真」兩款雞尾酒作品，盡顯「女王」風範，摘得「君度女王」桂冠。