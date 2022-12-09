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深圳內望：市場持續低迷 關鍵要「扭轉預期」

【Presented by：WAW Creation】從住建局資料看，11月深圳新房住宅網簽2,590套，環比下降22.2%；二手住宅過戶2,168套，環比上升25.1%，二手房重回2,000套。

雖然新房成交量下降幅度比較二手房成交量上升幅度要小一點，但考慮到各自基數不同，一升一降，加起來總體的成交量，還是有點回落，反映市況依然疲軟，客戶觀望氣氛持續。

 

金融16條是救發展商

11月市場其實沒有太大的利好，政府的態度明確是支持市場穩定發展，但救市政策沒有太大的力度，有點隔靴搔癢。

雖然出台了金融16條，支持房企融資等，但政策更多是怎麼去救發展商，解救發展商困境，而不是救市場。因為如果發展商繼續「暴雷」，會讓很多消費者擔心新房「爛尾」，不利市場穩定。當然政策剛出，會不會有發展商得到財政舒緩後，降低降價幅度，不需要再大幅降價拋售，也有可能出現的。

 

新房內捲 「你便宜，我比你更便宜」

現在很多發展商唯一的回款方法就是賣樓，融資、發債、股票、信託都不行。因此新房「內捲」非常嚴重，你便宜時，我比你更便宜。

以前的政府限價是限你賣的高，現在是限價限你賣的低，政府要求出售價格不能低於備案價的15%。但是發展商也是努力想辦法突破，通過不同手段給優惠。如果財政優化，發展商就不需要通過這麼殘酷的方式去賣樓了。

市場亦可見，最近發展商降價效果愈來愈差，新房去化率走低，主要與客戶對市場預期有關。當客戶預期未來樓市上行，降價會非常有效果，因相當於撿了便宜。當客戶預期未來樓市平穩，現在降價也有作用，現在買比未來買還是便宜，所以願意入市。但如果樓市正在下行通道，降價作用就不大了，現在買雖然比昨天便宜，但是可能比明天買還要貴了。在買漲不買跌的情況下，客戶難免擔心今天的低價等於明天的高價。

 

大部分客戶對後市缺乏信心

個人認為，現在最主要的不是降價，而是改變客戶的預期，預期不改變，促銷手段也不會有太大效果。政府的政策重心在於解決開發商的財政困境，這有機會讓新房價格慢慢穩定下來，甚至可能慢慢反彈也說不定。

以前市場的主要問題是政策問題、經濟問題和疫情問題，但現在最主要的問題是預期悲觀，大部分客戶對後市還是缺乏信心，看跌的比例較多。相信如果能改變對後市的預期，現階段的樓市才有穩定的機會。

 

逾萬人購六折人才房

11月政府推出人才房，價格是市場價的6折，吸引了1萬多人去購買。接下來深圳將進入商品房+人才房+安居房+公租房的時代，以前全部是商品房，未來商品房只佔4成，另外2成是人才房、2成是安居房、2成是公租房。市場上不僅僅只有商品房的存在，也有各式各樣的房源，包括人才房、安居房、公租房。當然只要市場足夠大，各類產品都有各自針對的客戶群。如果你收入很低，連生活都有問題，有個地方住就可以，那麼公租房可能就比較合適了。

 

未來商品房或走中高檔市場

如果有點錢但也不多，那麼安居房就比較適合。如果中等收入，那麼可以買人才房，這種房源限制比較多，帶福利性質。但如果你不想有限制，也可以買商品房。商品房跟人才安居房一方面是面積段不一樣，人才安居房相對小一些，價格低一點。當然商品房現在也有小的，所以未來兩類產品可能會兩極分化，商品房未來主要做中高檔為主。如果同樣做90平左右，品質跟人才房又差不多的話，商品房確實很難去競爭。所以接下來可能商品房會做的大一點，去搶佔中高端市場。哪怕做的同一面積段，也要比人才安居房品質做的更好。

房產畢竟有兩個屬性，一個居住屬性，一個投資屬性。人才安居房是純居住屬性，政府建人才房、安居房就是為了貫徹房住不炒。所以，人才安居房需要持有很長時間，以後賣了的利潤也要補一部分給政府。商品房就不一樣，商品房為甚麼比人才安居房貴一點，哪怕是同一個地段、同樣的品質，就是因為多了一個屬性，就是投資屬性。

買商品房，既可以持有短時間就出售，也可以出租出去賺取租金。所以商品房較人才房有溢價也很正常。那麼會不會因為人才房出現，搶了商品房的客戶呢？

相信確實會有一點點，這次購買人才房的人，相信也有一小部分是原來準備買商品房，還有一部分是壓根就沒有想過自己有機會買房的。但這個比例相信還是不大，河水、井水互不相干的情況應該會多一點。

此外，11月前海有兩個盤備受市場關注，登記了很多客戶，收籌的時間也比較長，凍結了部分市場購買力。等他們開完盤後，購買力才會重新釋放出來。所以，11月新房成交下降背後原因，一方面是新盤推的量少，另外是市場上出現比較矚目的樓盤凍結了不少誠意客戶的資金，令到市場有效購買力降低。

 

小業主賣樓意願提高 議價空間大

跟新房不一樣的是，二手房成交反而增加了。最主要的原因是二手房業主開始壓不住了，之前二手逐步走低，一手走的比較穩，可以說是小業主在跟開發商的博弈中完敗了，毫無反抗之力。

現在經濟不好，收入降低，各行各業都受影響，有些小業主急需用錢，對賣樓比較緊迫。也有些對後市比較悲觀，有多套房的業主會想能不能賣一套算一套，拿多一點現金在手。很明顯，現在小業主賣樓的意願比以往提高很多，願意去跟發展商拼，願意給高佣，給現金獎，甚至帶客獎。反正開發商給甚麼條件，小業主也給甚麼條件。

另外一個可見元素，是近期議價空間也完全放大了，以前想要降幾個點很不容易了，比如最多九八折、九七折。但是現在降價都是一成兩成來，按成數來減。客戶看到業主急迫賣樓，有點想乘火打劫。以前若是客戶還價比較多，業主壓根談都不願意談，現在業主比較弱勢，客戶只要還價，也願意積極回應，議價空間不斷在擴大，更多業主願意接受比較低的價格。所以，在價格敏感度高的情況，願意降價的話，成交量自然就上去了。

 

個別優質樓盤逆市上漲

最近本公司進行了一個二手房價格的壓力測試報告，我們發現其實市場與個盤的關係，跟股市一樣的道理。今天股市升了，不代表所有股票都升，也有小部分股票在跌。反過來也一樣，股市跌了，也不代表所有股票都在跌，也有一些回升，指數只是加權出來的結果。

同理，大家覺得這一兩年深圳樓市很差，但哪怕市場很差，也有個別樓盤不跌反升的，這提醒我們，在買新房的時候，也要關注樓盤的素質，因這會影響在二手房市場的表現，比如恒裕濱城在市場下行的時候還是上漲的，市場與個盤不一定完全掛鉤。

現在二手市場有不少客戶在尋寶，想找到一些抗跌能力強，或者未來反彈的時候潛力大的房源。

 

工商市場出現「由租轉買」

由於信貸支持，工商市場也有了一些新情況，出現了租轉買的情況。無論是寫字樓、還是商鋪，這兩年價格調整的幅度也比較大。有些客戶本身是租戶，但後來發現拿點錢出來付首付，剩下的去貸款，月供的成本可能比給租金出去還低。

目前工商物業的特點是，租金回報還可以，有機會吸引兩部分客戶，首先是長期收租的投資客；然後是現在價格降了之後，本來是租的客戶，從租轉為買。商業物業的租賃屬性，讓這兩類人群成為剛性的支撐。

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更新時間:2022-12-09 10:39 資料延遲最少15分鐘
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