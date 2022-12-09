樓盤點睛：大灣區中山、深圳樓盤推介

大灣區中山 招商臻灣府 落戶馬鞍島 享前海半小時生活圈

馬鞍島與前海一橋之隔，擁有比深圳更近前海的地理優勢。2024年深中通道開通後，「深中30分鐘內可達」成為現實，馬鞍島也將實現「前海式」生活模式。「招商臻灣府」雄踞中山馬鞍島深中通道出口，毗鄰灣區國際外國語學校、中山2號線地鐵口，項目樓間距寬闊，設有中軸大園林、娛樂休閒會所及幼稚園等設施，致力於打造灣芯瑧品住區，無論居住或投資都非適合。

馬鞍島坐擁立體交通路網，廣澳高速、中開高速、東部外環高速、廣珠城軌、翠亨快線等重大交通設施匯聚，更有廣州地鐵18號線延長線、深圳地鐵33號線在此設站聯通，可實現未來灣區生活的同頻發展。

此外，馬鞍島將前瞻性建設40多所學校、13大生態公園、6大醫療機構、7大文體配套、6大商業娛樂目的地。未來的馬鞍島，科學城創智中軸將呈現錯落有致的城市天際線；嶺南水街、城市客廳、創意風情街、濱水休閒商業街將成為潮流打卡休閒勝地；並有超甲級寫字樓及五星級濱海酒店。將匯集多元業態，蛻變為一個集科技、藝術、生態於一體的24小時智慧垂直城市，構築出一個活力新都會、深圳後花園。（資訊來源：翠亨新區官網）

「招商臻灣府」佔地約10.37萬平方米，設計以「一軸、兩環、三組團」規劃，打造戶戶朝南，並配設休閒會所、親子專區、瑜伽等，可增進鄰里關係。項目還秉承「遊藝森境」主題，打造面積約4.7萬平方米（約6.6個足球場）的假日式藝術園林，其中有近1,000平方米兒童玩樂區、度假泳池、戶外餐吧、入口水景、青年劇場，以及康養、靜謐、童趣、藝術、陽光等五大花園，打造全齡化園林社區。

招商臻灣府

地址：中山馬鞍島（離深中通道入口約 1.5公里）

開發商：中山雍景房地產有限公司（招商蛇口、中梁控股集團）

總伙數：3,126伙

單位間隔：3房至4房

在售面積：約79-120平方米

售價：每平方米21,000人民幣起

產權年限：70年普通住宅

交樓時間：約2023年6月30日

交付情況：精裝修

香港代理：奧迪置業

查詢：9561 6733

大灣區深圳 兆鑫匯金廣場 羅湖稀缺城市中心垂直綜合體

兆鑫匯金廣場位處深圳羅湖門戶，傲踞深南大道，總佔地約2.2萬平方米，總建面約28萬平方米，是一個彙集住宅、公寓、辦公、商業等多種業態於一體、稀缺的城市中心垂直綜合體專案。

項目近深圳地鐵線1/3/5/號線老街站、5號線西延線建設路站（建設中），臨羅湖口岸、文錦渡口岸、蓮塘口岸；還有羅湖火車站（改建）與羅湖北高鐵站（規劃中），以加強灣區聯通。當中離羅湖口岸約2.5公里，駕車約7分鐘即達，由於採用「一站式」檢查，最快約5秒通關，僅需約8-10分鐘可抵達香港北部都會區。

相信大家都知道，香港北部都會區是香港特區政府的一項未來大型計劃，將會是一個約300平方公里、可容納約250萬人生活的都會區，配合港深跨境口岸和交通基建，與深圳特區形成「雙城三圈」戰略性佈局。為了推動深港一體化、同城化發展，還提出了一系列重大軌道交通專案：其中探討將東鐵線延伸至羅湖，並在深方設立「一地兩檢」口岸；在現有羅湖站及上水站之間增設一個非過境鐵路服務的新鐵路站。

目前匯金天琅大廈（兆鑫匯金廣場一期）回報率達到約4.09%，而兆鑫匯金廣場的單價約為每平方米58,000元（人民幣,下同）起，總價約280萬元起，市場認為值得期望。

兆鑫匯金廣場周邊1公里內有四大頂級商圈，環繞有萬象城、金光華、KKmall、深圳文和友等大型商業體，而項目本身亦自帶約4.7萬平方米國際時尚商業空間，薈萃全球潮流體驗。

兆鑫地產是一個集貿易、酒店、地產於一體的綜合性房地產開發商，「兆鑫匯金廣場」專案正是品牌在深圳的代表作。

兆鑫匯金廣場

地址：深圳市羅湖區深南東路與人民南路及建設路交匯處

開發商：深圳兆鑫地產開發有限公司

佔地面積：約2.2萬平方米

建築面積：約28萬平方米

在售面積段：主力面積約51-79-106-165平方米商務公寓

主力面積約51-61-94平方米創意空間

交付標準：精裝修現樓

產權：40年

交樓時間：2023年10月31日

香港代理：中原地產

查詢：8202 8321