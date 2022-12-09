灣區速遞：港人內地申請專利申請明年可獲優先

港人內地申請專利申請明年可獲優先

國家知識產權局將於明年1月1日推出試點項目，香港申請人在內地提交的何資格發明專利申請可獲優先審查。

該項目將為香港申請人在內地尋求專利保護提供便利，保障申請人使用及將發明商品化。合資格的香港申請人可向國知局提出優先審查請求，有關請求可提交予其廣州或深圳代辦處。

香港城市大學新研究院選址河套

香港城市大學與深圳市福田區政府簽署合作備忘錄，宣布成立城大物質科學研究院（福田）。該研究院選址河套合作區，採用「一院兩區」運營模式，對標德國馬克思·普朗克研究所，將建設原始創新中心、高等教育中心和產業孵化中心三大功能平台，在基礎研究和應用基礎研究、高層次人才培養、科技成果轉化和產業孵化等方面開展全方位深港合作。

灣區首條氫能工業車生產線佛山投產

中國首條（套）專屬於氫能工業車輛製造生產線日前於「製造業大市」佛山正式投產，標誌「氫陶都—綠色搬運體系」建設在大灣區率先啟動。據介紹，該條生產線用於生產適配於工業車輛的動力系統，貫通從電堆、系統到整車的完整產品鏈，年產量將達3,000-5,000台（套）。未來將會根據市場需求升級改造，產能預計可達1萬台（套）。

今年3月，國家發改委、國家能源局發布《氫能產業發展中長期規劃（2021-2035）》，首次明確氫能是未來國家能源體系的重要組成部分，因此今年被業界視為「氫能行業爆發元年」。按公開資料，大灣區氫能產業相關企業數量超過300家，基礎設施建設提速，但終端應用領域的潛力仍有待充分發掘。

江門潮連大橋料月中恢復通車

潮連大橋是江門蓬江區潮連島往來江門市中心的要道，自今年7月25日開始實施交通管制進行加固施工，工期原定150天。據知因進度理想，預計本月中旬可按計劃完成施工恢復通車。

配合交通運輸部船舶碰撞橋樑隱患整治三年行動方案，大橋加固工程亦在兩個主通航孔三個橋墩安裝了橡膠防撞護舷，以提升整體的抗撞性能。此外，亦將人行道護欄更換為不銹鋼材質，以增加安全性。據知施工將於明日（10日）前完成，在進行品質檢測合格、確保橋樑安全後便會重新開放。