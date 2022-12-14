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【遊走大灣區】深圳湘菜天花板「肖三胖」 道地「土菜」 俘虜老饕舌尖

【Presented by：WAW Creation】在香港餐廳指南（Openrice）上搜索「湘菜」，顯示有一百多間餐廳，無論是精緻新派的華麗餐廳，還是樸素接地氣的民間小館，高低價位應有盡有。

這個情況不單在香港發生，近年來，一家又一家湘菜館在粵菜為主的大灣區開業，大有湘菜風靡之勢。

除了味道，湘菜館還有哪些吸引人之處呢？

 

策劃：蘭晶

 

 

深圳的湘菜館非常多，「肖三胖老湖南土菜院子」是其中最具特色的一家，亦是深圳最大的湖南土菜院子。這家店主打地道的湖南土菜，精選湖南本土鄉野食材，憑藉地道的土菜口味，風靡深圳，是最具有湖湘土菜風味的院子餐廳，可謂深圳湖南土菜天花板。

 

傳統江南園林加新中式設計

一進院子，好像瞬間空間轉移。既有傳統中式園林風格，又加入新中式空間設計，空中花園的餐位可觀賞絕美的天台景觀。四周環境清幽，面向西麗湖畔，背靠西麗野生動物園，青山綠地環繞四周。餐廳面積足有10,000平方米，40多個包廂，600個餐位，還有可容納600輛車的超大型停車場。

這裏距繁華不遠，離幽靜很近。庭院深深深幾許，卻得深入其中才能感受得到。石徑兩側，放眼盡是大小草坪，亭台水榭，前院後院，或茂竹，或奇石，有流水，有小橋，各種特色中式庭院包廂、卡座，令人恍若置身江南園林。而獨特的包廂設計，復古的環境風格，禪意的空間氛圍，又似乎很容易讓人產生錯覺，以為是誤入遊玩勝地，而非為了美食而來。

 

素材產地直送 新鮮健康安全

肖三胖老湖南土菜院子餐廳從開業以來定位「原汁原味」，正正切中用餐者想要吃到「新鮮、健康、安全的菜品」這一心理，包括店面的裝修風格與菜品等等，均是圍繞這一定位。

新鮮的食材整齊擺放在大廳中央，專門從湖南運送，有各類新鮮的辣椒，有醃泡的辣椒，有湖南鵝蛋、土雞蛋、土鴨蛋，還有煙筍，以最直觀的方式方便客人點菜。各種各樣、五彩繽紛的食材看起來秀色可餐，而這些大部分都是從湖南當地運送過來的道地食材。

「土得掉渣」的肖三胖，頗有些劍走偏鋒的風範。斗笠、瓦片屋簷、捕魚網，溫馨的暖光燈，增加了親切熱鬧的感覺。山野美景，仙氣飄飄，將戶外的自然搬到室內，更加接近田園農家的本質，在山野與自然共食，美食與美景兼得，吃的就是一個愜意。

 

推薦美味四寶

 

茶油煨土老鴨 醬香茶香味完美結合

湖南人出名愛吃鴨，可謂「無鴨不成宴」。這是一道特色湘菜，鴨肉取材於兩年以上的老鴨，肉質彈牙緊實。土老鴨預先用特調醬料醃製，燜在湖南株洲當地的香醇茶油中，醬香味和茶香味完美結合，味道口感頗似另一道知名湘菜——芷江鴨。是Stacey推薦的進店必點菜品。

RMB268元/隻

 

油豆腐拆骨肉 肉香嫩辣

這是一道地道的湖南農家菜。拆骨肉香嫩，毫無柴硬感。湖南人「無辣不歡」名聲在外，湯汁中的辣椒香氣浸入肉和油豆腐，還有一絲絲蛋白的鮮美，入味又下飯。

RMB59元/份

 

青椒炒蘿蔔葉 嚼勁十足夠開胃

湘菜中多香辣火爆的小炒菜，這道菜使用的是新鮮的有機蘿蔔葉，嚼勁十足，小蘿蔔根脆嫩香甜，再搭配青椒的辣，適合作為開胃小菜。

RMB49元/份

 

大碗黃牛肉 肉嫩滷香

湖南大碗菜道道濃郁誘人，湖南黃牛是中國南方最好的牛種之一，肉嫩且風味獨特。這道菜中使用滷牛肉，潑上混合小米椒、芹菜、香菜等食材的秘製醬料，放入口中有「出乎意料的香味」。

RMB120元/份

 

肖三胖老湖南土菜院子

地址：深圳市南山區西麗街道麗湖社區沁園路綜合樓附屬樓4棟104

交通：深圳地鐵7號線西麗湖站B出口

營業時間：11:30-14:30 17:30-22:30

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更新時間:2022-12-14 10:59 資料延遲最少15分鐘
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