moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

個人理財 > 活在灣區

【遊走大灣區】蘭。心。慧。志：2022桐酒標 滿載詩意藝術

【Presented by：WAW Creation】2022年最後一個月的第一天，波爾多左岸一級名莊木桐酒莊發佈了2020年份藝術酒標，或許我們可以稱之為「月亮下的夢幻頌歌」。

 

策劃：蘭晶

 

這幅酒標插畫來自彼得·多伊格（Peter Doig），蘇格蘭裔英國畫家。他是當代最著名的具象畫家之一，這位出生於1959年的畫家擅長運用明信片、唱片封面、電影海報進行圖像再創造。

這幅畫描繪的是一幅夢幻之境。藝術家試圖創作慶祝葡萄種植和收穫的場景，展示葡萄園裏勞動的工人們。Peter Doig希望與米勒、梵古和培根等曾描繪葡萄園或農場工人的藝術家建立聯繫。他與畫家塞尚和梵古對話，與一種迷人的個人遐想結合在一起，一款佳釀在夜間誕生，似乎是由吉他彈奏的奇異魔力的歌曲賦予了生命。

 

通過作品讚頌釀造者

畫中的吉他手不僅僅是向塞尚畫中的農人及梵古的《播種者》致敬，還取材於畫家的生命經歷，那就是他在千里達的一個朋友，一位藝名叫恩巴（Embah）的藝術家。恩巴曾帶着一把四弦吉他參加了多伊格在巴黎舉辦的一場展覽，並在晚會上與大家分享了音樂與詩歌。

Peter Doig介紹道：「這幅作品展現了葡萄酒釀造的幕後一角，這是對勞動者的頌歌，對葡萄酒釀造各個階段直至灌瓶的所有參與者的頌歌。這是一個詩意的時刻，人們怡然自得、從容不迫。這既不是真正意義上的白天，也不是完全意義上的黑夜，而是介於兩者之間，介於清醒與安眠之間。」

 

藝術大家為酒標添姿彩

正如筆者在之前的文章有提及，木桐酒莊的正牌酒每一個新年份都會有專屬的藝術酒標，這是木桐酒莊從1945年延續至今的傳統。歷年來，被用於木桐酒標的藝術作品，很多都來自名冠古今中外的大家，如達利（Salvador Dalí）、米羅（Joan Miró）和畢卡索（Pablo Picasso）等。當中也不乏中國藝術家的身影，如1996年古干創作的《心連心》、2008年徐累充滿詩意的公羊、2018年徐冰以Mouton Rothschild創造出來的漢字作品。

對波亞克乃至波爾多而言，良好的天氣狀況成就了2020年份是一個毋庸置疑的卓越之年，最終收穫的葡萄果實品質上佳，顆粒較小，單寧豐富，風味凝練、多汁而甜美。理想的天氣狀況造就了這一年份品質出眾的正牌酒。據悉，這款酒收穫了派克團隊（Robert Parker Team）97-99分和詹姆斯·薩克林（James Suckling）99-100分的讚賞，著實令人期待。

金價市況
永豐金融集團
商品買入賣出
倫敦金1810.61811.1
港金1678816795
倫敦銀23.69523.735
鈀金1919.01939.0
鉑金1029.61039.6
美電7.77957.7800
更新時間:2022-12-14 10:59 資料延遲最少15分鐘
資料由永豐金融集團提供 【免責聲明】