【遊走大灣區】蘭。心。慧。志：2022桐酒標 滿載詩意藝術

策劃：蘭晶

這幅酒標插畫來自彼得·多伊格（Peter Doig），蘇格蘭裔英國畫家。他是當代最著名的具象畫家之一，這位出生於1959年的畫家擅長運用明信片、唱片封面、電影海報進行圖像再創造。

這幅畫描繪的是一幅夢幻之境。藝術家試圖創作慶祝葡萄種植和收穫的場景，展示葡萄園裏勞動的工人們。Peter Doig希望與米勒、梵古和培根等曾描繪葡萄園或農場工人的藝術家建立聯繫。他與畫家塞尚和梵古對話，與一種迷人的個人遐想結合在一起，一款佳釀在夜間誕生，似乎是由吉他彈奏的奇異魔力的歌曲賦予了生命。

通過作品讚頌釀造者

畫中的吉他手不僅僅是向塞尚畫中的農人及梵古的《播種者》致敬，還取材於畫家的生命經歷，那就是他在千里達的一個朋友，一位藝名叫恩巴（Embah）的藝術家。恩巴曾帶着一把四弦吉他參加了多伊格在巴黎舉辦的一場展覽，並在晚會上與大家分享了音樂與詩歌。

Peter Doig介紹道：「這幅作品展現了葡萄酒釀造的幕後一角，這是對勞動者的頌歌，對葡萄酒釀造各個階段直至灌瓶的所有參與者的頌歌。這是一個詩意的時刻，人們怡然自得、從容不迫。這既不是真正意義上的白天，也不是完全意義上的黑夜，而是介於兩者之間，介於清醒與安眠之間。」

藝術大家為酒標添姿彩

正如筆者在之前的文章有提及，木桐酒莊的正牌酒每一個新年份都會有專屬的藝術酒標，這是木桐酒莊從1945年延續至今的傳統。歷年來，被用於木桐酒標的藝術作品，很多都來自名冠古今中外的大家，如達利（Salvador Dalí）、米羅（Joan Miró）和畢卡索（Pablo Picasso）等。當中也不乏中國藝術家的身影，如1996年古干創作的《心連心》、2008年徐累充滿詩意的公羊、2018年徐冰以Mouton Rothschild創造出來的漢字作品。

對波亞克乃至波爾多而言，良好的天氣狀況成就了2020年份是一個毋庸置疑的卓越之年，最終收穫的葡萄果實品質上佳，顆粒較小，單寧豐富，風味凝練、多汁而甜美。理想的天氣狀況造就了這一年份品質出眾的正牌酒。據悉，這款酒收穫了派克團隊（Robert Parker Team）97-99分和詹姆斯·薩克林（James Suckling）99-100分的讚賞，著實令人期待。