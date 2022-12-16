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廣州解封後第二周 二手成交上升兩成

【Presented by：WAW Creation】根據廣州中原研究發展部的資料，在廣州解封後的第二周（即12月5-11日），當地的二手住宅共成交349宗，環比回升20.8%。可見二手樓市開始復蘇，買家觀望情緒有所放緩。此外，該周二手新增客戶數量及帶看量的環比淨增亦近2成，而周度網簽宗數亦重回300宗以上。廣州中原研究發展部認為，目前市場基本面向好，後市或會延續目前的成交勢頭，二手成交將持續上漲。至於價格方面，該周二手住宅網簽均價為每平方米28,723元(人民幣,下同)，環比上漲3.7%。

 

事實上，隨着防疫政策優化，近期市場利好消息較多，而市場亦預計未來一段時間房地產的調控環境將繼續放寬；其中佛山更在12月9日全域取消限購政策，不排除將有其他地區亦會採取較進取的做法。

廣州中原研究發展部認為，除了政策方面的刺激，由於開發商需衝刺年終業績，不少願意「以價換量」；加上廣州的防疫優化措施走在全國前列，預計廣州房地產市場將會得到愈來愈多「新廣人」認可並安居置業，特別是防疫措施優化後，未來經濟發展受到的干擾將大幅降低，各行業經營環境改善，料大幅刺激客戶消費、購房信心。

解封後的第二周成交，主要七區中大部分有不同程度的回升；其中白雲、天河、番禺三區成交表現相對亮眼，分別成交51宗、51宗、49宗，環比分別上漲96.2%、34.2%、69.0%。其中，天河、白雲區成交佔比均上漲至20.7%，並列至全區首位。但同時另外，本周荔灣、黃埔成交不漲反跌，兩區分別成交25宗、13宗，環比分別下降13.8%、13.3%。

 

業主報價指數下跌

同一周的廣州中原業主報價指數為30.6%，環比上周下降1.2%，可見議價空間較大。隨着成交回暖，相信業主對後市信心亦會逐步增強。整體而言，報價下調1%-5%之間的盤源佔39.6%，較上周下跌5.2%。報價上調1%-5%以內的盤源佔比，則較上周下降1.8%，共佔16.4%。另外，報價上調5%-10%的盤源環比上升3.7%，佔9.0%。

至於一手住宅方面，網簽為1,245宗，環比下跌15.8%，由於網簽存在一定延後性，本周網簽主要是反映12月上旬市場表現。但可以留意的是，就12月10-11的市場加推情況而言，各區開發商明顯加快的推售節奏，其中天河和樾府、保利·和悅濱江、星河灣蘿峰都開盤，且成交表現亦可圈可點。其中以每平方米均價3.8-4萬元價格進入市場的荔灣西塱板塊保利·和悅濱江，累計成交超過180套單位，開發商亦隨即「緊急加推」，信息正面。

 

公寓成交以散售為主

至於公寓市場方面，則散售交易為主，全市共錄得152套成交，環比跌47%。其中增城區佔全市成交的一半，主力項目譽山國際的37-59平方米新品，去貨72套。周邊地區方面，南沙成交佔比15%，中交國際郵輪廣場、星河·灣區壹號兩個熱點項目各成交7套。番禺、黃埔區則錄得個位數公寓交易，花都區則零成交；而中心區主要成交集中在海珠、白雲兩區。

供應方面，本周公寓市場新貨仍來自白雲區，太和板塊新盤林安物流園供應212套16-37平方米的LOFT公寓。據悉，林安物流園用地性質為物流倉儲用地、商業用地和新型產業用地，擬打造為林安供應鏈產業小鎮，分為6個地塊進行改造，佔地300畝，建築面積約40多萬平方米。

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更新時間:2022-12-16 10:29 資料延遲最少15分鐘
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