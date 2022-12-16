樓盤點睛：大灣區廣州、珠海樓盤推介

大灣區廣州 嶺南珠實開建·公園海 南沙地鐵上蓋 臨海而居 配套齊全

由珠實地產攜手嶺南商旅集團、廣州南沙開發建設集團聯袂打造的南沙灣心品質人居——公園海，位於廣州市南沙區環市大道南，毗鄰獅子洋。北面天山、鹿頸山、大角山三山環繞，推窗即享山海園綠色生態和大自然的恬美。

同時，項目東鄰東南亞最大媽祖廟南沙天后宮和大角山濱海公園，而距離4.5公里的濱海超級堤只約700米，可瞰獅子洋海天一線美景，漫步於此，可盡情感受清爽海風的浪漫。由於項目採用超寬樓距超闊視野的設計，令公園海帶來完美居住體驗和景觀視野，就像住進公園一般。這不僅是南沙灣，放眼整個廣州皆是少有的。

項目周邊還集合了各種國際富人區生活配套，例如世界級的南沙郵輪母港、國際遊艇會、國際高爾夫、五星級南沙大酒店、南沙花園酒店，會議中心以及如廣州市二中南沙天元學校，華南師範大學附屬南沙小學、英東中學，南沙小學、南沙第一中學等優質教育配套，被稱之為「廣州的後富人區」。

公園海距離廣州地鐵4號線南橫站約1公里，與規劃中15號線南沙資訊科技站更僅有500米，步行即達。目前可以通過地鐵4號線快速接駁天河區、番禺區等，滿足日常的通勤需求。未來則可通過15號線2站接駁18號線，4站到達番禺廣場，5站（快線）抵達珠江新城，還可一站接駁22號線，2站到東莞，3站到達深圳。

據知項目即將推出79-114平方米的3至4房單位，其中79平方米戶型做到2+1房及2衛，並帶獨立套間；還有大面採光的橫廳、三開間朝南等大戶型才有的設計。至於89平方米戶型則為2+2房，在市場上同等面積只能做3房的情況下，可多享一重的空間體驗，在帶主套的同時，打造出4個居住空間，相當於買3房住4房，在整個南沙市場住宅格局來說，都是突破。

根據國務院印發的「南沙方案」，明確選取南沙灣、慶盛樞紐、南沙樞紐3個區塊作為先行啟動區；對先行啟動區「鼓勵類產業」企業減按15%稅率徵收企業所得稅；對在南沙工作的港澳居民，免徵其個人所得稅稅負超過港澳稅負的部分，這對南沙引進優質企業和優質人才提供了強有力的政策支持。

公園海位於南沙灣科技創新科研板塊，周邊已匯聚南沙資訊科技園、香港科技大學霍英東研究院、中科院、南沙科技創新中心等科研機構及多個知名科研企業，而憑着「南沙方案」，未來必將匯集更多科研企業及行業人才，市場潛力備受看好。

嶺南珠實開建·公園海

地址：廣東省廣州市南沙區環市大道南嶺南花園酒店旁

發展商：廣州嶺實投資開發有限公司

佔地面積：2.3萬平方米

總建築面積：12.4萬平方米

在售產品：79-114平方米（3-4房住宅）

售價：總價人民幣200萬元起

裝修情況：精裝修

產權：70年

交付時間：2024年6月

香港代理：中原地產

查詢：8202 8321

大灣區珠海 時代都薈大境 鄰近香海大橋 社區配套齊備

「時代都薈大境」是時代中國在珠海西區的超百萬方都會大盤。項目地理位置佔優，位於珠海湖心新城A區，湖心路與香海路黃金交匯處，距離香海大橋僅500米，位處香海路橋頭堡，約15分鐘迅達舊市區，同時香海大橋可連接直達港珠澳大橋珠海人工島，輕鬆暢享一小時粵港澳生活圈。

湖心新城A區屬珠海東城西拓的「西部中心城」首期開發，未來打造為珠海城市副中心，將與橫琴、香洲三區齊行。該區環境優美，臨近黃楊河生態河畔自然生態區、區域規劃完善、配套醇熟。「時代都薈大境」前方是500畝幸福河濕地公園和白藤市民文化公園，遠眺黃楊河濱水景觀，不遠處是尖峰山公園，可盡享山河及公園生態休閒配套。後方是白藤湖小學及白藤湖中學，同時項目配套2所幼稚園，子女教育無後顧之憂。

項目周邊亦有豐富的商業配套，約3公里可直達「家和城」及「大信新都匯」，還有興建中的「萬達商業」、規劃的「豫園商業」，滿足業主閒日的娛樂購物。此外，項目自帶約1萬平方米的商業，包括星級泳池健身會所、鄰里中心、肉菜市場，輕鬆滿足業主日常生活所需。另外，約10分鐘車程可達三甲醫院「遵義五院」及珠海市第二中醫院，醫療配套非常全面。

項目總佔地面積約38萬平方米，共分7期開發，產品豐富多樣，面積由約43至256平方米的高層住宅及別墅，而較受歡迎面積是該區為數不多的細單位，分別約43平方米的1房及68平方米的2房。值得一提的是，該項目正在分批交樓當中。

時代都薈大境

地址：珠海湖心新城

開發商：珠海市中港城 / 時代中國

總伙數：7,163伙

單位間隔：1房至4房

在售面積：約43至250平方米

售價：每平方米人民幣14,500元起

產權年限：70年普通住宅

交樓時間：2022年底及2023年底

交付情況：精裝修/毛坯

香港代理：奧迪置業

查詢：9561 6733