【遊走大灣區】深圳後疫情時代 今年聖誕瀰漫咖啡香

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

咖啡文化近年來在內地盛行，有數據顯示，全國咖啡相關企業中，深圳的數量位列第一，其次是廣州。現階段的咖啡品牌主打年輕人市場，深、廣地區市場需求大，同時也對品牌提出更多的需求豐富消費選擇。

MANNER X 野獸派聯名店 清新脫俗聖誕風

位於深圳南山區萬象天地的MANNER x 野獸派聯名店，從設計與裝扮上可以嗅出年輕人的味道。店內聖誕季的配色清新脫俗，配飾選用紅藍黃三原色搭配，風格柔和。濃濃的聖誕氣息中，來一杯MANNER的經典拿鐵，醇厚濃郁的味道甚至由口腔蔓延到了心裏。毫不誇張地說，深圳的聖誕季都被這家聯名店刷屏了！

成立於2015年的野獸派以花藝為切入點，逐漸拓展為涵蓋家居家紡、美妝個護、珠寶等多個品類的生活方式品牌，用戶出生年齡集中在1985-1995年生人，是職場的中流砥柱，同時也願意為生活品質付費。而MANNER作為一家以上海為大本營的線下連鎖咖啡品牌，目標客群也是白領人群。MANNER某種程度上是表達了上班族一種苦中作樂的生活態度——工作繁忙，天天都需要咖啡續命。

因為目標客戶都是都市白領，都對準職場生活方式場景， 因此MANNER與野獸派的品牌調性、用戶都十分相似。 MANNER和野獸派的聯名可謂是開一家火一家。強強聯合，當然要更強才對！所以，這個聖誕季就是要介紹給大家這樣的寶藏店舖！

Vows Café 法式復古 浪漫人士首選

Vows Cafe位於華僑城創意園的街頭轉角，浪漫在這棟復古法式木框房子裏蕩漾。店舖外牆碩大的紅色蝴蝶結、屋簷上的白雪吸引來往行人駐足欣賞，也有慕名而來的消費者和KOL拍照留念。

推門而入，撲面而來的優雅，好像瞬間置身於復古小洋房。暖黃燈光開啟了溫柔的開關，每一處裝點都散發着極致的浪漫。復古花紋牆紙、天使壁畫、畫框與鏡，營造遙遠的歐洲神秘感。此時此刻，早已忘卻室外的冷空氣，心融化在這炙熱裏，期待一場場歡樂的邂逅在這燈火溫暖的咖啡廳裏發生。

來福士酒店天際聖誕列車 輕奢慰勞自己

當然，除了上面介紹聖誕氛圍感滿滿的好去處，想要更輕奢的聖誕快樂體驗，還可以去來福士酒店72樓停機坪天際聖誕列車，享用美好的香檳下午茶或日式打甂爐。今年的停機坪聖誕季場景，靈感源自擁有百年歷史的豪華列車鼻祖Orient Express，穿行於歐洲大陸連綿起伏的綠野森林之中的浪漫場景。

T7塔樓350米之上的停機坪上停靠的T7·350列車。車廂復古奢華與節日氛圍交相呼應，既獨具風尚又暖意融融，爍光鎏金，如夢如幻，車窗外黃昏浪漫，城市輪廓如山巒起伏，鵬城長卷盡收眼底。

香檳下午茶包羅魚子醬、黑松露等名貴食材的甜品和香檳等；日式打甂爐也有澳洲和牛、帝王蟹腳、小青龍、青斑等上等食材。趁着聖誕節，好好慰勞一下自己吧！

漫咖啡空間開闊 適合多人聚會

在深圳1979創意園，足有三層高的漫咖啡一直矗立在最顯眼的地方。推門而入，佈滿點點星光的聖誕樹矗立在門口，閃閃發光。店內空間開闊，工業Loft兩層加一個隔層，全透明玻璃三層高，2,000平方米可以舒服容納下600個座位。裝修屬於華麗巴羅克風，各具特色的水晶吊燈、歐式「梳化」，散發着迷人的浪漫氣息。沿着扶手梯蔓延開來的聖誕樹枝葉和燈光，向人們宣示今年聖誕季的來臨！ 燈飾裏的聖誕老人在漫天飛舞的雪花中為人們派送禮物，帶來聖誕的驚喜與快樂。

漫咖啡適合和朋友一起坐在「梳化」聊天敘舊，也可以跟工作上的夥伴約在這裏商務洽談。雖然人多，但也許是因為空間足夠大，還是顯得較為安靜。情侶約會，坐再久也不會尷尬。華麗復古的裝修、暖暖的燈光、輕快的音樂，點上一杯熱朱古力或咖啡，坐在「梳化」上就能情不自禁地跟着音樂起舞！這家咖啡店適合坐上一整天，溫暖與美好牽絆住腳步，不捨離開。