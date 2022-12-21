【遊走大灣區】蘭。心。慧。志：布赫拉迪先鋒酒廠獲頒今年VIBES蘇格蘭環境商業獎

策劃：蘭晶

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該獎項旨在表彰具有戰略眼光、健全的僱員政策，以及完善管理系統的企業，激勵獲獎企業不斷提高對蘇格蘭各項發展目標的貢獻。布赫拉迪先鋒酒廠獲此榮譽，正是因為其在業務的各個領域，都將於可持續發展的全面領導力和管理能力發揮得淋漓盡致。

布赫拉迪酒廠首席執行官道格拉斯·泰勒（Douglas Taylor）指出：「榮獲蘇格蘭領軍企業獎是一項巨大的成就。因為建立這個獎項的各組織，都走在應對蘇格蘭環境變化的前沿，而我們十分高興能夠獲得這些志同道合的組織的認可。

「自2001年重啟以來，布赫拉迪先鋒酒廠的發展目標早已不僅僅是釀造和銷售單一麥芽蘇格蘭威士忌。我們致力於把業務打造成為正向的力量，回饋我們的員工、本地社區，甚至是地球環境。充滿熱情和力量的酒廠員工們，每天都在朝着這個宏偉的目標邁進，希望能夠把這份積極而可持續的匠心傳承給下一代。」

歐洲首家獲（B Corp）認證

早在2020年，布赫拉迪先鋒酒廠便已成功獲得B型共益企業(B Corp)認證，而且不僅是第一家獲得該認證的單一麥芽蘇格蘭威士忌酒廠，還是歐洲第一家達到共益企業標準的威士忌與金酒酒廠。這意味布赫拉迪先鋒酒廠在社會和環境績效、公共透明度和企業責任感等方面均已達到評選時的最高水準。

布赫拉迪先鋒酒廠一直堅持並創造表達艾雷島獨特風土特性的佳釀，其中包括旗下三大單一麥芽威士忌品牌——無泥煤的布赫拉迪 (Bruichladdich)、重泥煤的波夏 ( Port Charlotte)、超重泥煤風味的Octomore，以及首款融入22種艾雷島當地草本的植物學家金酒。