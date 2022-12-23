南沙新區香港服務中心首席聯絡官葉澤恩： 南沙宜業宜居宜遊 機遇處處 但「不知道」待解

作為廣東省唯一國家級新區，南沙始終保持高水準開發開放，隨着惠港政策陸續出台，愈來愈多港人港企來到這片803平方公里的土地上尋找機遇，定居生活。

但與此同時，對於香港融入國家發展，融入灣區，城中亦有不同的想法，甚至存在很多「不知道」的模糊地帶。

上任不足半年的廣州南沙新區香港服務中心首席聯絡官葉澤恩便直言：「我的工作就是解決『不知道』的問題，想辦法讓雙方加強了解。」

今年6月發布的《廣州南沙深化面向世界的粵港澳全面合作總體方案》（下稱《南沙方案》），南沙被賦予「建設立足灣區、協同港澳、面向世界的重大戰略性平台」的國家定位，在國家發展大局中的戰略地位不斷躍升。

城中金句有云「Location! Location! Location!」，「選址」對了，就相當於成功了一半。據葉澤恩介紹，因應足以輻射整個大灣區的位置優勢，加上國家頒發的稅收、補貼、獎勵等優惠政策吸引，截至目前，已有近2,700家港資企業落戶南沙，投資總額逾1,100億美金，例如香港最大的豆奶類飲料供應商之一維他奶也於2020年將中國總部遷至南沙。除此之外，這裏亦吸引了《財富》雜誌世界500強企業中的二百三十多個項目。

由於具備充實、全面的產業配套，今天的南沙已成為全國第三大造船中心，汽車產業集群產值超千億，豐田第二大車廠選址此地，每年產量約100萬台；中科院火箭生產基地在此落成，每年可製造30枚火箭。現在正在推進人工智能、海洋科技、航空航天等戰略性新興產業發展。

雙方融和務須打破慣性印象

葉澤恩曾任香港貿易發展局副總裁，以其在貿易發展方面多年經驗，他直言，「香港和內地城市之間存在不少互相『不知道』的情況，主要原因是兩地的刻板印象甚至是誤解。」他並指出，當中最大的偏見是「內地比香港差」。

南沙當然也不例外！

「你去過南沙嗎？」幾乎每次在研討會上，葉澤恩都會問與會者這個問題，通常100個人中有不超過10人舉手，即便去過，不少人是五年前甚至是十年前去的。「南沙的今天已經不能和過去同日而語了。」葉澤恩呼籲港人，特別是年輕人，重新看待香港與南沙之間的關係，以開放的心態看到對方的「所長」以補自己「所需」。

拆解「我不知道『你不知道』」

為了令兩地流暢配對合作，有效融合，葉澤恩強調，「不知道」的問題是雙向的，更大的問題是「我不知道『你不知道』」，那麼又何來真正的溝通和理解呢？

履職近半年來，他參加逾百次論壇、研討會、推介會和拜訪會，以了解政策和環境，傳遞雙向信息，做好橋樑角色。他又建議大家應接受兩地的差別，互諒互讓，求同存異，找到達成合作的平衡點。「南沙在與香港合作方面很積極，當地政府提出『一事一議』政策，令流程更靈活順暢。」

接近「人生全周期」的安居樂業

南沙曾被評為「中國最具幸福感城區」，又摘得聯合國「全球最適宜居住金獎」，對於港人參與以至融入南沙的發展，葉澤恩認為，南沙各項配套以至未來發展和指標都適合港人安居樂業，甚至可以以一個人的生命周期來「對應」，足夠滿足全人生的閉環體驗。

他舉例，小學方面有今年剛招生的民心港人子弟學校，採用香港學制和香港名校師資，課程與香港無縫對接。中學有投資7億元（人民幣，下同）興建的全寄宿學校。大學有香港科技大學（廣州）與港科大清水灣校區具備互補的學術框架，規劃總用地面積1,669畝。

此外，在就業和創業方面，為了鼓勵港青來到南沙發展，當地政府頒布的惠港政策亦走在大灣區前列，諸如《南沙方案》、港澳青年創業就業「新十條」、獨角獸企業「黃金牧場」九條等。針對先進製造業和建築業、航運物流業、金融服務業、商貿業、現代服務業、進口貿易、AI智能產業、生物科技等領域均有詳細的政策扶持。

到了人生的後半程，人人不可避免要考慮退休養老。「養老服務需要土地、人才、資金，而香港在這些方面比較有限，養老環境欠佳。」葉澤恩透露，南沙方面在籌備建立安老平台，引進港式養老服務和配套服務，可令退休港人舒適度過晚年生活。

此外，南沙正規劃一個「原汁原味」的港式國際社區，根據香港人的習慣和需求設計和配套。「這是一個『同城化』的過程，互相融合，不分彼此。」

廣州南沙新區香港服務中心

地址：香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心906室

電話：（852）2119 0369

傳真：（852）2119 0592

（註：本版部分圖片由廣州南沙新區香港服務中心及葉澤恩提供）

保留香港特色DNA 共同面向世界

「立足灣區、協同港澳、面向世界」是廣州南沙的長期定位目標。今年印發的《南沙方案》以2025年、2035年為節點，提出科技創新體制機制、公共服務水平、營商環境等方面為主要目標，並要求建設科技創新產業合作基地、創建青年創業就業合作平台、共建高水平對外開放門戶、打造規則銜接機制對接高地、和建立高質量城市發展標杆。

葉澤恩自2022年7月起開始擔任南沙新區駐香港首席聯絡官，對於香港融入灣區的大方向，他認為「義不容辭」，但同時亦強調，在融入的過程中，香港絕對不應失去自己的獨特DNA，不應削弱自己的競爭力，但同時也應該放開懷抱，接納合作夥伴的長處，共同發展。

他進一步表示，南沙的概念便是對標香港，對標國際；所以香港定位是相當重要的。而俗稱的「國家所需，香港所長」，其實也可以是「香港所需，國家所長」。

展望未來，葉澤恩認為香港特色DNA必須加強，例如國際視野和策略、國際化辦事方式等，因為這正正是大灣區要打好國際戰所需要的。而香港在融入大灣區的同時，在吸引國際資金和人才方面，相信亦可加強競爭力和影響力，可發揮空間將會變得更大。

切記是Hong Kong Plus

事實上，南沙的發展規劃和部署過程中，有不少香港的影子，除了向港人傾斜的優惠政策外，還有「港式架構」的引入，例如2021年4月成立的廣州南沙粵港合作諮詢委員會，這個專責粵港深度合作園開發開放和建設管理的高層次決策諮詢機構，由內地和香港委員組成，下設15個小組，聘任來自內地和香港各個相關領域有代表性的專家學者和代表人士，無償為粵港合作提供專業諮詢和建議；而葉澤恩亦是其中商貿合作小組的委員。

政策向港傾斜 港人港稅落地

對於南沙為港人提供的政策優惠，葉澤恩指出，不少屬於首創，例如對在南沙工作的港澳居民，免徵其個人所得稅稅負超過港澳稅負的部分便是一例。

此外，當地為吸引創新要素在南沙集聚，亦對有關高新技術重點行業企業進一步延長虧損結轉年限，對先行啟動區鼓勵類產業企業減按15%稅率徵收企業所得稅，並按程序制定優惠產業目錄。支持符合條件的一站式創新創業平台按規定享受科技企業孵化器稅收優惠政策。還有，由2022年至2024年，財政部每年安排南沙100億元新增地方政府債務限額，重點圍繞南沙五大建設任務，選擇預期收益和發展前景好、具有較大示範帶動效應的重大項目予以支持。廣東省亦會在分配有關財政資金和新增地方政府債券額度方面，對南沙予以傾斜支持。

「想起大灣區，想起灣區之心」

在提及南沙在人才吸納方面，據葉澤恩了解，「過去兩年，南沙吸引了大量的高端人才，較兩年前翻了兩倍。」

他一再強調，香港和南沙並非競爭對手，而是一起打入世界市場的夥伴關係，這需要新思維和新舉措的投入。也所以，他一再強調，香港和灣區、南沙的合作，是「香港Plus」!

葉澤恩亦是海南省國際經濟發展局香港辦事處首席代表、大舜基金常務副主席、一帶一路國際發展聯盟副主席，及香港日本文化協會理事。他在香港貿易發展局副總裁的職位退休時，負責包括一帶一路和大灣區倡議的推廣工作，以及其他營銷職責。而在2019/20年度，他在香港中文大學 MBA 課程中擔任「一帶一路」和「大灣區」機會的兼職講師。

他不諱言，南沙的發展正在行進中，是不會等人的。而他的個人工作目標便是：「當人們想起大灣區時，就想起灣區之心」。