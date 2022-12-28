【遊走大灣區】福田中洲灣C Future City 充滿藝術科技氣息的未來商場

這座以「藝術、科技、自然」為主題，定位於「YOUNG FASHION & ART 年輕時尚與藝術」，最初規劃圍繞「匯聚全球智慧，打造未來城市」這一理念，打造一座充滿未來感，兼具科技與藝術的Mall。

走進中洲灣C Future City正門，左側由日本藝術團隊teamLab打造的《水粒子世界與因人而現的漩渦》瞬間映入眼簾。水粒子世界在中洲灣C Future City虛擬的三維空間中立體再現。當人們靠近作品時，水流就會產生變化。還能看見巨大BE@RBRICK網紅熊，這必將成為又一打卡之地。

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

法國大師打造3萬平方米街區式植物花園

漫步中洲灣C Future City，科技、藝術、自然三元素隨處可見，是三元素融入城市公共空間設計的縮影。最值得一提的是，項目內部有3萬平方米的街區式植物花園，由法國植物大師Patrick Blanc傾力打造，囊括逾2,000種特殊植物，分布於街區、下沉式廣場、室內商場等各處，是集漫步、遊樂、教學等多功能於一體的超大型城市植物花園。

項目內有七大藝術空間，聯合RonEnglish、Michael Lau、David Spriggs、Ken Kelleher、黃玉龍、吳玨輝、武子楊、王開方等20位國內外藝術家打造主題豐富的藝術展覽，無論室內還是室外都能看到他們的藝術作品，讓藝術延伸到生活中。

多個藝術品展覽屬內地首例

在3層商場中隨處可見的大型藝術品，是teamLab團隊打造的「teamLab共創！未來園」，該項目被稱作「全球十大必看展覽」的沉浸式展覽館，也是中國內地首家常設館。

這裏還有全球唯一一件3.2米高、結晶的青銅材質的皮卡丘雕塑，這是藝術家Daniel Arsham首件在中國內地永久陳列的青銅公共藝術作品。

被關注全球流行文化網站Flavorwire評為全球最美的20家書店之一的日本蔦屋書店，其華南首店亦落戶中洲灣。蔦屋書店足足有2,000平方米，美術類、設計類、建築攝影、人文生活、時尚旅遊等分類明確，藏書豐富。書店特別設置了兒童專區，給孩子和成年人均提供了適宜的閱讀空間。

潮玩店不缺席

融合藝術與潮流的潮玩店是商業綜合體中必不可少的一類店。中洲灣C Future City裏有一家MCC潮玩店，展櫃中有各種美國電影裏面的角色手辦，例如DC系列電影中的蝙蝠俠、綠燈俠，漫威電影中的Stan Lee，星球大戰的白色盔甲戰士等等，進入店內，瞬間將你帶入奇幻世界！

當然，周邊龐大的消費力也讓眾多潮牌匯聚於此，如PUBLIC TOKYO、ROARINGWILD等，還有老中青都喜歡的美食。總之，中洲灣C Future City是一間很有趣的shopping mall，亮點多多，可圈可點，不容錯過！

中洲灣C Future City

地址：深圳市福田區

濱河大道9283號

交通：深圳地鐵九號線

下沙站B出口