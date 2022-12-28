【遊走大灣區】蘭。心。慧。志：駐粵辦深圳慶香港回歸25年 兩地合作續深化

策劃：蘭晶

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招待會上，行政長官李家超透過視頻致辭，到場的主禮嘉賓包括深圳市前海深港現代服務業合作區管理局副局長文娉、深圳市人民政府港澳事務辦公室合作推進處處長黃志軍、深圳市前海深港現代服務業合作區管理局港澳服務處處長楊向歡，以及中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室深圳聯絡部副處長鄧斌。共計約有八十名來自政府部門、商會、港人港企及機構代表出席招待會。

新任駐粵經濟貿易辦事處主任蘇惠思首次在深圳與各界代表會面交流。蘇主任致辭時表示，香港的企業和人才早於四十多年前已經積極參與深圳的發展，行政長官在今年的施政報告中，更引進了一系列的措施，推動港深兩地的發展，以及結合港深兩地優勢，推動粵港澳大灣區的建設。

蘇惠思說，特區政府亦正全速推進北部都會區的規劃，與深圳攜手推動產業協同發展，和其他大灣區城市一起打造宜居、宜業、宜遊的優質生活圈。

特區政府駐粵辦就是那座聯繫着香港與廣東的「橋樑」，粵港兩地同根同源，淵源深厚。在「十四五」規劃和粵港澳大灣區規劃建設等重大國家戰略下，兩地的合作和交流定會再進一步，更上一層樓。相信駐粵辦亦會致力加強兩地的聯繫和溝通，推動行政長官施政報告的措施落地實施，讓更多港人港商了解和把握大灣區的廣闊機遇，相互合作，持續發展，攜手再上新征程！