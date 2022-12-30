高科技智慧建造先行者—碧桂園博智林

作為碧桂園掌舵人，楊國強對這方面的未來發展充滿信心：「科技建造的力量是強大的，未來我們建的房子品質又好又安全，成本也會降低，未來科技建造將大大提升我們的競爭力。」

據知楊國強在順德碧江科凡家居總部大樓項目工地實地考察科技建造體系的應用情況時，曾進一步表達了對高科技智慧建造的信心和幹勁：「我現在百分之九十九的精力都放在科技建造上，這算是我的第二次創業，我希望讓大家看到，科技建造是多棒的事情！」

成立科技建築集團

碧桂園旗下全資子公司廣東博智林機器人有限公司，正主責科技智慧建造的研發創新，面對全新的智慧建造賽道，目前獲授權逾2,100項，其中獲授權發明專利逾1,000項，同時有逾30款建築機器人投入商用，累計交付超1,700台，累計應用施工面積超千萬平米。

今年6月，碧桂園成立了科技建築集團，重點推廣應用融合了建築機器人、BIM數位化、新型裝配式建築等先進技術的科技智慧建造體系，從安全、品質、效率、環保等方面探索建築業高品質發展的新路徑。

據知由楊國強親自督戰的碧桂園鳳凰台專案，目前集結超40款建築機器人，正在深入「拆解一棟樓」，進行機器人施工全過程測試。

去年發明專利授權率位列全國第八！

在今年12月初，國家智慧財產權局智慧財產權發展研究中心發布《中國民營企業發明專利授權量報告》，同時披露「中國民營企業發明專利授權量TOP10（2021）」「中國企業發明專利授權率排行榜（2021）」等榜單。

據國家智慧財產權局公開資料顯示，2021年共授權發明專利69.6萬件，每萬人口高價值發明專利擁有量達到7.5件，較2020年提高1.2件；而發明專利授權率為55.0%。

其中，廣東博智林機器人有限公司在2021年發明專利授權率為89.1%，位列全國企業第8名，同時，該公司在中國企業發明專利授權量排行榜，亦位列第75名，發明專利授權量較2020年增加186%。

獲授權發明專利逾千項

事實上，自創立以來，博智林便聚焦建築機器人、BIM數位化、新型建築工業化等產品的研發、生產與應用，打造並實踐新型建築施工組織方式；其中自研產品和技術已實現諸多「零」的突破，填補了多項行業空白。按資料顯示，截至2022年11月，博智林已遞交專利有效申請3,700多項，獲授權超2,100項，其中獲授權發明專利超1,000項。

逾30款建築機器人投入商用

面對這個全新的智慧建造賽道，致力於科研創新的博智林，據知在研機器人關鍵零部件和基礎共用技術近50款，覆蓋了建築機器人軟硬體核心模組。截至2022年11月，博智林已有33款建築機器人投入商業化應用，服務覆蓋30個省份（直轄市、自治區）超600個專案；累計交付超1,700台，累計應用施工面積超千萬平米。

與時俱進 上下同欲 打贏「決戰」

即將踏入新的一年，近月內地房地產利好政策不斷，市場氣氛有所改變。據知在12月2日舉行的碧桂園集團月度管理會議上，集團董事局主席楊國強堅定對地產發展的信心。「國家的發展、經濟的穩定、人民的就業，需要地產的穩定發展。」他呼籲大家積極跟進政策的變化、市場的變化，樹立信心有所作為。

眾所周知，今年11月後，政策端不斷加大對房地產企業融資的支援力度，利好頻出。諸如「金融16條」、「股權融資優化5條新政」等，信貸、債券、股權全面支持房企融資。同時，多地優化調整防控措施。眾多業內人士認為，隨着疫情好轉，行業信心將逐步修復，房地產行業供需回暖可期。

自11月24日以來，碧桂園已經與工商銀行、農業銀行、中國銀行、郵政儲蓄銀行、中信銀行、廣發銀行、浦發銀行、光大銀行、順德農商銀行、珠海華潤銀行等十家銀行簽署戰略合作協定。初步統計，碧桂園共獲得逾3千億元意向性綜合授信支持。

「地產的曙光已經顯現……關鍵是要腳踏實地做好正確的事。」楊國強在會議上強調，新形勢下要積極努力想辦法提升市場佔有率。而集團總裁莫斌亦強調：「要牢牢記住並做好正確的事情……要有信心、有辦法、有結果。」

衝刺銷售 兌現交付

無疑，政策利好可以提振市場信心，但政策的修復需要一定的周期，據克而瑞最新統計顯示，11月房地產市場仍繼續探底，規模房企整體銷售延續低迷，TOP100房企單月銷售規模環比微降0.3%，同比降低25.5%。其中碧桂園銷售表現仍保持韌性。據第三方統計，前11個月碧桂園累計全口徑銷售金額達4,412.9億元，繼續穩居行業首位。

此外，在房地產市場信任鏈修復的過程中，「保交付」是重中之重。碧桂園亦高度重視，積極努力兌現承諾。據統計，2022年前三季度，碧桂園集團連同其合營公司和聯營公司已在30個省份267個城市910個區（縣）累計合同交付約45萬套房屋，累計交付面積超5,300萬平方米。據國家統計局資料，碧桂園前三季度累計交付面積約佔全國18%，如果不考慮單套面積差異等因素，大體上相當於全國每交付5套房屋，其中就有1套是碧桂園的。