【連線大中華．企業天地】炎黃清明上河村 打造中國鄉村新模式

「三萬里河東入海」，積澱八朝古都的歷史人文和豐厚的自然遺產。

宋代的繁華市井和清幽田園生活向為後人稱道，尤其後者更是當代人心中「嚮往的生活」。

國投炎黃清明上河村是在黃河岸邊重新打造的新宋風田園項目， 屬於中國鄉村新模式。

文化、區位、資源、客源優勢

國投炎黃清明上河村選址位於素有「魚米之鄉」之稱的杜良鄉，「白水照茅屋，清風生稻花」，黃河水稻文化和田園宋文化是當地兩大文化亮點。

交通方面，北依黃河大堤，南望沿黃快速通道，連霍高速、大廣高速毗鄰東西兩側，可謂四通八達。開封每年吸引逾7,000萬遊客到訪。產業資源優勢顯著，包括90萬畝優質小麥、50萬畝優質花生、15萬畝優質紅薯、10萬畝優質紅蘿蔔、7萬畝黃河稻米以及5萬畝汴梁西瓜。

炎黃清明上河村總體定位是文化田園產業綜合體，以「觀光農業、文化田園」為主題，涵蓋三個自然村落及周邊稻田坑塘、濕地等，規劃面積6,900畝，總投資10.2億元（人民幣，下同），分三期開發，預計2028年全部竣工。

農、文、旅、產融合共生

正在建設中的一期項目佔地2,400畝，涵蓋村居、稻田、坑塘河流及濕地。建設用地約160畝，投資超過2億元，產業布局有創意觀光農業、全齡研學教育、田園旅居康養和新田園總部經濟四大核心板塊，實現農、文、旅、產融合共生、可持續發展。在黃河南岸打造一座「可耕、可賞、可學、可遊、可商、可居、可養」的新宋風田園，一個水稻全產業鏈示範及農文旅產融合標杆專案。同時為在地鄉村就業、共同富裕探索出一條新路徑，也讓人們真實感受、夢回清雅的宋代鄉村生活。

後疫情時代新消費趨勢

新冠疫情令人們從思維模式、生活習慣，到消費行為受到影響，促使人們重新審視自己的生活。「埃森哲2021中國消費者研究報告」顯示，中國消費者疫後重塑生活方式更偏重於健康和安全、服務和個體關懷等因素。親近自然、健康舒適、簡約閒適的文化田園旅居度假生活切中人們的消費需求，將會是未來消費者的一大選項。

據悉，炎黃清明上河村將透過文化田園產業生態鏈的構建，實現相關產業方產品價值力提升、營收增長持續，同時，具有明顯田園宋文化特色產業生態圈，為入園休閒旅居度假的客群提供最精緻舒適又特色獨具的沉浸式體驗。

國務院於2018年印發的《鄉村振興戰略規劃（2018-2022年）》中提出，以「產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕」為總要求。2019年，有關黃河生態保護和高質量發展的戰略指出，建設沿黃鄉村振興示範帶是貫徹實施兩大戰略的必然。在此國家戰略背景下，國投炎黃清明上河村以「創新、綠色、開放、共享」為理念引領，秉承「生態保護」和「高質量發展」協同共建，實現「農業強、農村美、農民富」的振興目標。

發展形式：「公司 科研院所 合作社 農戶」

開封李寨炎黃文化發展有限公司成立於2018年，業務涉及文旅、農業、教育、電商等。秉承「共創、共建、共用、共贏」的企業宗旨，與合作夥伴、產業組織等構建共生共贏的生態圈，推動產業發展，助力鄉村振興。

近年來，炎黃文化團隊採用「公司+科研院所+合作社+農戶」的形式，在保證合作社農戶利益的基礎上，集中人、財、物致力於優質水稻的試種優選、精細加工、品質包裝、品牌塑造。

炎黃文化團隊在祥符區及杜良鄉政府的支持下，目前已建立胚芽粥米、優質精白米兩大產品體系，完成近十個大米產品的開發，其中，「黃河岸邊五好大米」及「天然弱鹼黃河米」在市場上獲得客戶青睞。

今年第四季度，國投炎黃清明上河村與新零售企業代號七天連鎖便利簽署大米產品獨家供貨銷售合作協議。這也意味着炎黃文化團隊培育的「杜良水鄉全系大米產品」獲市場認可。此外，炎黃文化團隊還將在魚稻共生、功能性水稻種植方面進行合作推進。