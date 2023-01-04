【遊走大灣區】蔦屋書店落戶深圳 解鎖「書香中探索藝術」生活提案

TSUTAYA是日本年輕人的能量基地，坐擁「全世界最美書店」的名號，在日本已有超過1,000家店鋪，超過一半的日本年輕人都在此消費過。現在，華南首家蔦屋已落地深圳中洲灣！

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

位於涉谷區的「代官山·蔦屋」在2011年被評為「全世界最美的二十家書店」之一。2020年開業的上海蔦屋，憑藉城堡版的趣味建築，令其成為弄「潮」兒們炙手可熱的打卡點。如今，灣區人也終於可以解鎖「在書卷香氣中探索藝術」的生活方式了。

書籍成「靈感源泉」

走進書店，仿佛進入了一個沒有紙醉金迷，遠離生活瑣碎，充滿藝術創想的美好世界。蔦屋自我標榜是「生活方式提案型書店」，換句話說，它不是單純賣書的書店，而是提案生活方式的場所。因此，書籍只是載體，用書延展更多的場景和生活提案，讓它成為更多人的「靈感源泉」，才是蔦屋真正的意圖。

這家蔦屋位於中洲灣C Future City 的B2 層，面積逾2,000 平方米， 是集藝術、書籍、設計、文創、咖啡的複合型空間，在這裏能買到可愛的手作小物，亦能品上一杯咖啡「偷得浮生半日閒」。書店的空間設計上強調縱深感，猶如一片邀你探索的藝術森林，愈往深處走，愈能被濃厚的藝術氣息包裹。

陳列區多孤品

將蔦屋稱作「藝術從業者的天堂」一點也沒錯，在這裏可以找到許多關於時尚、設計、電影類的外文專業書籍。在陳列區陳列的書籍更是只有一本的孤品，收藏價值極高。除了藝術巨著，還能在這裏尋覓到出自日本名匠之手的精美餐具，端起來仔細品鑑一番，件件都稱得上是藝術品。在蔦屋的每一個空間，你都可以自由攜帶書籍到喜歡的位置閱讀。以咖啡吧為中心發散的閱讀區，有高腳桌和矮桌可選，點一杯熱飲，揀一個靠窗的座位，便是悠閒午後的最佳打開方式。

可讀可買可賞

書店裏還有一面「雜誌牆」，類型以生活方式和時尚為主，據店主描述，裏面有現時深圳很難「淘」到的原版日本雜誌，感興趣的朋友可以前去閱讀和採購。

而最令人興奮的便是文創區域，在這裏你能找到書桌上缺的小擺飾、各種可愛的手掛件、提升幸福感的香氛、古靈精怪的陶瓷器皿……很難做到「空手而歸」！

至於蔦屋的最內部——以木質氛圍打造的閱讀區，更巧妙地將「動」與「靜」分開，這裏是孩

子們夢寐以求的「書籍王國」！相信即便是「熊孩子」，也會沉浸在這樣溫馨舒適的空間內，因為這裏除了各類益智書籍，還有安撫玩具、毛絨玩偶售賣，別說是小朋友了，大人看到了也挪不動腳呢！

TSUTAYA BOOKSTORE（深圳中洲灣店）

地址：深圳市福田區濱河大道9283號中洲灣一期購物中心B2層B228、B229、B230號商鋪

交通：深圳地鐵9號線下沙站B出口步行約500米

營業時間：周日至周四10:00～22:00；周五至周六10:00～22:30；

※節假日以商場實際營業時間為準