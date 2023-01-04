moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

個人理財 > 活在灣區

【遊走大灣區】蔦屋書店落戶深圳 解鎖「書香中探索藝術」生活提案

去過日本玩的朋友都說，如果有一家一定要打卡的店，那一定是TSUTAYA BOOKSTORE（蔦屋書店）！

TSUTAYA是日本年輕人的能量基地，坐擁「全世界最美書店」的名號，在日本已有超過1,000家店鋪，超過一半的日本年輕人都在此消費過。現在，華南首家蔦屋已落地深圳中洲灣！

 

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

 

位於涉谷區的「代官山·蔦屋」在2011年被評為「全世界最美的二十家書店」之一。2020年開業的上海蔦屋，憑藉城堡版的趣味建築，令其成為弄「潮」兒們炙手可熱的打卡點。如今，灣區人也終於可以解鎖「在書卷香氣中探索藝術」的生活方式了。

 

書籍成「靈感源泉」

走進書店，仿佛進入了一個沒有紙醉金迷，遠離生活瑣碎，充滿藝術創想的美好世界。蔦屋自我標榜是「生活方式提案型書店」，換句話說，它不是單純賣書的書店，而是提案生活方式的場所。因此，書籍只是載體，用書延展更多的場景和生活提案，讓它成為更多人的「靈感源泉」，才是蔦屋真正的意圖。

這家蔦屋位於中洲灣C Future City 的B2 層，面積逾2,000 平方米， 是集藝術、書籍、設計、文創、咖啡的複合型空間，在這裏能買到可愛的手作小物，亦能品上一杯咖啡「偷得浮生半日閒」。書店的空間設計上強調縱深感，猶如一片邀你探索的藝術森林，愈往深處走，愈能被濃厚的藝術氣息包裹。

 

陳列區多孤品

將蔦屋稱作「藝術從業者的天堂」一點也沒錯，在這裏可以找到許多關於時尚、設計、電影類的外文專業書籍。在陳列區陳列的書籍更是只有一本的孤品，收藏價值極高。除了藝術巨著，還能在這裏尋覓到出自日本名匠之手的精美餐具，端起來仔細品鑑一番，件件都稱得上是藝術品。在蔦屋的每一個空間，你都可以自由攜帶書籍到喜歡的位置閱讀。以咖啡吧為中心發散的閱讀區，有高腳桌和矮桌可選，點一杯熱飲，揀一個靠窗的座位，便是悠閒午後的最佳打開方式。

 

可讀可買可賞

書店裏還有一面「雜誌牆」，類型以生活方式和時尚為主，據店主描述，裏面有現時深圳很難「淘」到的原版日本雜誌，感興趣的朋友可以前去閱讀和採購。

而最令人興奮的便是文創區域，在這裏你能找到書桌上缺的小擺飾、各種可愛的手掛件、提升幸福感的香氛、古靈精怪的陶瓷器皿……很難做到「空手而歸」！

至於蔦屋的最內部——以木質氛圍打造的閱讀區，更巧妙地將「動」與「靜」分開，這裏是孩

子們夢寐以求的「書籍王國」！相信即便是「熊孩子」，也會沉浸在這樣溫馨舒適的空間內，因為這裏除了各類益智書籍，還有安撫玩具、毛絨玩偶售賣，別說是小朋友了，大人看到了也挪不動腳呢！

 

TSUTAYA BOOKSTORE（深圳中洲灣店）

地址：深圳市福田區濱河大道9283號中洲灣一期購物中心B2層B228、B229、B230號商鋪

交通：深圳地鐵9號線下沙站B出口步行約500米

營業時間：周日至周四10:00～22:00；周五至周六10:00～22:30；

※節假日以商場實際營業時間為準

金價市況
永豐金融集團
商品買入賣出
倫敦金1844.71845.2
港金1710817115
倫敦銀24.07024.110
鈀金1724.51744.5
鉑金1083.11093.1
美電7.81467.8151
更新時間:2023-01-04 10:44 資料延遲最少15分鐘
資料由永豐金融集團提供 【免責聲明】