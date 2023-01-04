【遊走大灣區】蘭。心。慧。志：「抗疫」三年喜迎中港通關

作為一名親歷者，現在回望過去的三年「抗疫」之路，內地普通民眾其實都被「保護」了三年，無論國內外還有其它聲音詬病防疫政策或其它政治原因，但客觀事實就是至少在放開之前沒有如此大規模的感染人數，也見不到朋友圈天天發的「兩條線」，還有全城都在找「布洛芬」的資訊……

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

每個人的不容易

都說大疫不過三，過去的三年，每個人有每個人的不容易。這三年，人們發現時間有了保質期、核酸檢測催促喇叭聲南腔北調、外賣騎手圍着怎麼也繞不開的演算法奔波忙碌，還有那一個個全民核酸排長龍的漫長雨夜……儘管如此，我們還是能看見冬奧會上騰空跳躍的谷愛凌、重慶森林大火一往無前的消防員；宇宙空間站肩負重任的太空人和大漠風雪中勇敢馳騁的牧羊人，還有返鄉路上的富士康人，以及小蠻腰下康樂村的握手樓……那些身影與眼神、那些冰與火、笑與淚、溫暖與感動，交織在過去三年的時光裏……三年疫情，讓大家看到同是原子組成的人類，我們的悲歡各有不同，但又那樣相通，因為疫情，陌生人相識、鼓勵並接力，讓多少社群與樓宇化身成為方舟與希望。

世界格局和個人生活被重構

疫情對於很多人來說，是人生直面的少有困境，但總會有些人有些東西是無法擊敗、不能戰勝，不被征服的。疫情讓世界格局和個人生活被重構，無論是直播間裏響亮的吆喝聲，平板電腦裏老師的網課，還是後備箱裏盛滿的人間煙火……在這個冬天，我們在回望中走向未來。站在歲末年初，放眼世界，世界盃第一次在歲末開踢，G20峰會求同存異，第80億個嬰兒呱呱墜地；我們也迎來新的開始，內地全面放開、粵港通關在即，大灣區勢要開足馬力全面發展……就像穿越時空隧道般，我們一路踉蹌前行，一路重振旗鼓，一路披荊斬棘，一路勇往直前！

．葡萄酒品酒師，遊歷中港，負笈英倫，品味人生。

．不折不扣灣區人，看山玩水逛商場、雲淡風輕。

．冀以舌尖上的溫柔，感受灣區的飲食風流。

．透過雙眼，發掘九城的生活價值。

．透過雙手，書寫灣區文化藝術的傳承創新。

．透過雙腳，踏遍灣區不一樣的時空。