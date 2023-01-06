「香港智營設計」助力香港品牌進軍大灣區 召集人鮑潔鈞：通關第一件事「親身過去」

由香港出口商會主辦、香港特別行政區政府「創意香港」贊助的旗艦式商務平台「香港智營設計·閃耀大灣區2022」更「行前一步」，預先為香港原創設計品牌在粵港澳大灣區鋪出一條路。項目召集人、香港出口商會名譽會長鮑潔鈞認為，大灣區「毋庸置疑大有機會」，更建議通關之後，「不要怠慢」，第一件事就是「親身過去」。

為了將香港原創品牌引進大灣區市場，「香港智營設計·閃耀大灣區2022」應運而生，於去年4月正式啟動，迄今近9個月。該項目透過一系列B2B和B2C的推廣活動，包括貿易展覽會、與內地買家接觸的商業配對會議、產品展示及零售店展銷以推廣優質香港原創產品、品牌及設計服務，務求為香港設計業、出口界、製造商及中小企拓展更多商機。

過去一年，在香港會議展覽中心的設計廊、廣州K11等大型購物中心內，中國進出口商品交易會（又稱「廣交會」）和「設計深圳」等展覽會上，甚至公共交通站內，都可見到香港原創產品展或展銷活動，這些皆是該項目為參與企業所提供的資源。

鮑潔鈞指，總體而言，今次活動的一大收穫是令內地消費者了解「香港智營設計」這個平台以及各品牌的產品和服務。同時，幫助企業初步了解大灣區市場信息及營商環境，收到市場反饋後，可及時改進，為全面通關預先做好準備。

發揮「質好、時尚、安全、創新」等特點

「親身北上大灣區的好處顯而易見。」鮑潔鈞指，例如原創產品和品牌的生產基地絕大多數設置在內地，通關後方便挑選合乎規格和設計要求的材質，鞏固產品質量，增強競爭力；另外一方面與合作夥伴面對面，可節約溝通成本。

綜合相關機構的市場調研結果，每當提及香港品牌時，受訪的大灣區消費者大多聯想起「質量好」、「時尚」、「安全」、「信譽好」和「創新」等特點，這是他們選購香港品牌的重要考量因素。鮑潔鈞指，這些正正是香港品牌的「賣點」。

他提到國家「十四五規劃」中列出相關規定，一是重視外企投資，推進貿易和投資自由化和便利化；二是全面刺激消費。這對港企北上發展有幫助，但他提醒說：「不要怠慢！」否則發展空間愈來愈小。

大灣區人口是香港的十倍，內地九個城市的零售市場規模大，消費力強。另外，大灣區供應鏈、生產物料和設備齊全。鮑潔鈞認為，如果在大灣區做的好，去內地其他城市亦可以複製經驗。他更建議原創品牌，「去年輕人多的地方，發展快的地方，機會多一點。」

建議創業者定位清晰看準機會

雖說大灣區「機遇處處」，但鮑潔鈞建議創業者先看準機會在哪裏，定位清晰，「花時間在正確的地方」，避免走錯路，錯失良機。

對於原創品牌要如何才能做到「創新」，他指要「睇未來」，不要跟着別人做事，而且目前內地市場轉變速度快，營銷渠道和推廣方式更新速度頻繁，這些都是創業者要注意的。

「互通互助」遠勝單打獨鬥

作為一站式商務平台，鮑潔鈞指「香港智營設計·閃躍大灣區 2022」的理念是打造一個資源共享、互通互助的平台，直言是「抱團取暖」，集中力量向大灣區市場展示香港原創設計。也因此，他不建議單打獨鬥，認為同業之間應互相分享經驗，齊力開拓新市場。

項目目前已吸引近30個香港原創設計品牌約70件香港原創設計產品參與，先後舉辦多個面向大灣區市場的推廣交流活動，以香港為起點，繼而登陸大灣區內地四座城市——深圳、珠海、廣州及佛山，在當地商場舉辦限時展銷或在文創書店作巡迴展覽，推介參與的香港原創設計產品。

項目於10月進駐以線上形式舉辦之「第132屆廣交會」，加上與跨境線上商貿平台「京東國際」的對接，進一步推廣上述產品。項目的線上及線下產品展覽累計接觸超過83萬人次。

客戶除了可在「京東國際」和「香港·設計廊」跨境電商網店購買到部分產品外，更可掃描線下巡迴展覽時每件產品旁的QR碼，藉此連接到品牌的網上商店或項目官方網站聯絡和購買。

另外，項目亦曾舉辦「香港創意產業峰會：啟創無界新商機」，協助有志拓展大灣區內地市場的業界人士更了解區內的營商環境，當時邀請有多位行業翹楚分享致勝的營商策略及見解。

作為召集人，鮑潔鈞透露項目啟動前做了很多鋪排的工作，四處「敲門」，聯絡各城市目標商場、書店等，談報價等細節；聯絡廣交會主辦方談展位；聯絡商界朋友和內地友人給予建議和幫助等等。

期待「回氣」後做得更好！

2023年是「回氣」的一年，回復正常化之路剛剛開始。鮑潔鈞認為，復原仍需要一些時間，2023年可以用心規劃，以便在2024年做得更好。新一屆項目已開始籌備，持續鼓勵新老參加者繼續交流，形成互相分享知識和參與成果及心得的平台。香港出口商會亦將為中小企業「走出去」提供更多幫助。

基於豐富的國際推廣經驗，貿發局亦希望商會可以帶領香港原創設計和服務進入內地市場。今年2月27日至3月2日，香港出口商會將會組織原創設計品牌參與國際設計界具代表性的展覽「設計深圳」。鮑潔鈞坦言，除了看好大灣區，商會亦十分看好東盟市場，「因為東盟的中產和年輕人多，未來消費能力必會升高。」

「香港智營設計大賞」

香港出口商會自2012年起舉辦「香港智營設計大賞」比賽項目，目的是致力向世界展示香港原創設計的力量。新冠肺炎疫情前，獲獎產品連續6年在法蘭克福國際春季消費品展覽（Ambiente, Frankfurt - International Consumer Goods Fair）展出，獲獎的設計師或企業代表更可以到現場與客戶進行直接交流。此外，獲獎產品也連續多年參加東京國際禮品採購展（GIFTEX World, Tokyo, Japan）及東京國際禮品及家居品展（Lifestyle Week Tokyo）。