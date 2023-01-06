深圳內望：疫情防控措施放鬆 上月樓市表現不及預期

從成交量來看，12月份總體來說還是比11月份要有增長，一方面是政策不斷吹暖風，房地產行業重新定位作為經濟支柱產業等利好消息不斷釋放，市場信心逐步恢復，客戶看房的意願有所提高，潛在客戶決定入市時間也有所縮短，反映客戶對後市信心滿滿。

另一方面，防疫政策開始轉向，從之前的嚴控動態清零，改變為防重症，各人做好自己的防護。減少防控措施，市場預期將會對經濟帶來支持，作為支柱產業的房地產，當然將會受惠。

上月高開低走

去年12月樓市呈現出高開低走的態勢，第一周疫情防控措施逐步放開，加上房地產支持聲音不斷，市場氣氛相當好，成交相當活躍。

去到第二周，疫情防控措施進一步放鬆，人員流動加速及社交活動恢復正常，市場成交還是不錯，但是同時新冠病毒感染者開始出現。

去到第三周，大量感染者湧現，售樓處不僅僅是來訪客戶減少，銷售人員及其他工作人員也同步減少，市場行情急速降溫。

到了第四周，病毒傳染性強，陽性人員比例相當高，陰性人員怕被感染，儘量留在家裏不出門，不少商店關門不營業，街上人流稀疏，與之前封城也差不多。

作為2022年最後一個月，本來是房企最後衝刺階段，開局的時候，大家還是信心滿滿，特別是已經實施三年的嚴格防疫措施一下子放開了，大家還是非常期待的。原來大家預期防控措施放開，就意味着疫情結束，一切回復正常。但是到真的放開的時候，現實與預期卻是兩回事，不僅僅沒有帶來報復性的業績增長，反過來卻嚴重影響正常運營。不僅客戶不來，就是公司員工正常上班也困難，打亂了推盤計畫以及促銷的節奏，下半個月大部分企業都處於半停頓狀態。

由壓轉挺 確認樓市轉向

雖然12月份樓市表現不及預期，但是也充分反映樓市轉向的信號，無論是經濟發展，還是樓市調控政策，以及疫情防控措施，都已經明顯出現轉向的態勢。國家已經明確計劃加大經濟發展，明年爭取成為全球經濟增速最快的經濟體，搞活經濟，全民受惠，人民收入提高且有保障，買房意願自然會隨之而來。另外，過去幾年樓市調控政策也開始轉向，近期出台的政策，不再是壓，而是挺。從金融手段，包括降准減息，再到行政手段，包括放開限購，取消指導價等等，都起到支持作用。

病毒雖然沒有辦法消滅，但是可以尋找一個平衡的共存模式，防控措施放鬆，總會出現一個過渡期，這個是必須經歷的時期。隨着「陽康」人員逐步恢復正常工作及生活，相信大家將會逐步消除對病毒的恐懼感，社會復常之路就在不遠的將來。

12月份雖然不能為2022年劃上一個完美的句號，但是可以作為2023年的一個美好開始。