灣區速遞：大灣區藝術展覽系列「游古戲今」中山展出

【Presented by：WAW Creation】大灣區藝術展覽系列「創><藝互聯」第二輪展覽中山站「游古戲今」已經正式展開，於中山市甜桃美術館舉行，截止日期為2月12日。展覽由香港藝術家卓家慧及設計師劉俊傑合作，帶領觀眾漫談古今，以多變方式細看富有歷史意涵的中國工筆畫。

卓家慧以工筆風物訴說現代故事

藝術家卓家慧細讀文獻，臨摹古畫，從歷史中汲取養分。作品以工筆技法拼湊不同民情風物，包括文人書齋中的筆筒、佚名畫家的工筆小鳥、花卉圖卷中的金鳳花，重新建構貫穿古今的各種事物場景，宛如走進香港深水埗的花布街，細意選購心儀的布藝原料，訴說現代故事。

劉俊傑採藝術科技連結古今

生活於新時代的設計師劉俊傑，擅長利用多媒體數碼科技創作，今次夥拍卓家慧，他特意以藝術科技，連結古今，以擴增實境（AR）及動態圖像設計，讓參觀者遊覽現代網路「工筆視覺之旅」。