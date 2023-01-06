灣區速遞：大灣區藝術展覽系列「游古戲今」中山展出

【Presented by：WAW Creation】大灣區藝術展覽系列「創><藝互聯」第二輪展覽中山站「游古戲今」已經正式展開，於中山市甜桃美術館舉行，截止日期為2月12日。展覽由香港藝術家卓家慧及設計師劉俊傑合作，帶領觀眾漫談古今，以多變方式細看富有歷史意涵的中國工筆畫。
藝術家卓家慧細讀文獻，臨摹古畫，從歷史中汲取養分。作品以工筆技法拼湊不同民情風物，包括文人書齋中的筆筒、佚名畫家的工筆小鳥、花卉圖卷中的金鳳花，重新建構貫穿古今的各種事物場景，宛如走進香港深水埗的花布街，細意選購心儀的布藝原料，訴說現代故事。
生活於新時代的設計師劉俊傑，擅長利用多媒體數碼科技創作，今次夥拍卓家慧，他特意以藝術科技，連結古今，以擴增實境（AR）及動態圖像設計，讓參觀者遊覽現代網路「工筆視覺之旅」。
參觀者可使用自己的手機，流覽擴增實境網頁及利用當中的拍照功能，揀選稱心的畫作素材及主題色調，讓工整細緻的筆觸於虛擬世界重現。經人工智慧演算後，擴增實境網頁會生成出獨一無二的短片，展現參觀者的個人特色及審美取向。花鳥的色彩濃淡、秋葉的飄落韻律、古樹的伸展姿態，皆成為了網頁程式中的各式養份，讓古代文人所賞之物脫離細絹畫布，跨入虛擬世界繼續更新進化，既古亦今。
大灣區藝術展覽系列「創><藝互聯」，是由香港特區政府康樂及文化事務署主辦，藝術推廣辦事處及香港設計師協會共同籌劃，深圳市前沿藝穗藝術中心協同策劃。首輪展覽分別在四個城市——深圳、廣州、佛山及東莞舉行了六場線上線下的展覽，合共展示了12位香港藝術家及設計師的作品。
第二輪推出的五場展覽，是在另外五個大灣區城市——惠州、珠海、中山、江門及肇慶舉行，展示10個香港藝術家及設計師或組合的作品，作為大灣區展覽系列的巡禮。
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