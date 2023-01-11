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【遊走大灣區】「穿越邊界：日本建築展」 人與建築的對話

【Presented by：WAW Creation】日本建築設計師的很多作品聞名海外，在中國各大城市的地標性建築中，亦不難發現他們的佳作。僅在粵港澳大灣區，就有槙文彥設計的深圳海上世界文化藝術中心、安藤忠雄設計的佛山順德和美術館、磯崎新設計的深圳音樂廳及圖書館等。如果你對日本建築風格感興趣，相信本期介紹的展覽正合你口味。

 

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

 

正在深圳海上世界文化藝術中心展出的「穿越邊界：日本建築展」，由中國第一間設計博物館「設計互聯」與日本國際交流基金會共同主辦。本次展覽集結了來自日本的22組建築師，以模型、手稿、攝影、視頻等形式，多方位呈現他們極具代表性的36組建築作品。

展覽所在地正是出自日本現代主義代表槙文彥之手，他是新陳代謝派的創始人之一，是日本第二位獲得普里茲克建築獎的建築師。無論是1992年完成的代官山集體住宅綜合體，還是2017年在中國落成首個建築海上世界文化藝術中心，都傳遞出他「將城市與建築融合思考」的建築觀念，延續着新陳代謝派建築可生長、永續發展、本土化的概念。

展覽空間的構成，是模擬流動的島嶼形態，人在行進路線上不斷看到獨立的木質桌子，但又透過分隔隱約望見別處的「島嶼」。「島嶼」之間的分隔如洋流使之獨立，又自然地引導人的流線順着既有的空間遊走。

除了槙文彥之外，還有如雷貫耳的後現代主義代表磯崎新、清水混凝土詩人安藤忠雄、富有流動性且百變的伊東豐雄，及以紙建築聞名的阪茂。

 

沒有落成的「海市計劃」

本次展出的「海市計劃」裝置，是1994年受廣東珠海市委託開展的南海人工島嶼建設專案，蘊含着「海上都市」與「海市蜃樓」的雙重含義，以信息網絡為支持，建立獨立於大海之上的烏托邦。但這一理想島嶼最終未落成，本次是繼1994年後的首次展示。

 

隈研吾：探索鋼筋水泥混凝土以外

設計打造了寧波韓嶺美術館的隈研吾將建築融合古典與現代，他不贊同那些現代造型主義的建築，主張與環境、地域特色融合的建築，探索人與材料的關係。

隈研吾以人性化的尺度、柔和細膩的設計見長，擅長探索可以替代鋼筋水泥混凝土的新型建築材料，如竹、木、紙、磚等。

2015年，他曾在米蘭設計周上創作了用紙製成的 lrori & Paper Cocoon。本次他從古代茶師喜歡的扭曲茶碗中得到啟發，為展覽特別定製72塊15毫米厚的木板，設計了一個可組裝、拆卸、移動的、充滿透明感的扭曲形式的大制茶室。希望這個可移動、溫暖的建築可以成為人們在疫情之後與自然共存的生活方式的容器。

 

行走在建築中

由阪茂設計2019 年建成的SWATCH總部大樓位於瑞士，外觀採取了阪茂一貫的木結構設計，其L形的建築設計為擬生態的木網殼體結構，網殼的屋頂結構由 7,700塊經過專業開發程式計算的獨特木片拼接而成，所有木片均精確到 0.1毫米，以確保能在現場完成拼裝。本次展出的裝置為這棟大樓 1:15 的復原裝置，讓觀眾親身感受到行走在建築中的感受。

 

石上純也：推動建築的輕盈、柔軟、靈活

設計過森林幼稚園的石上純也認為，當下的建築早已不再是一個簡單的遮蔽物，而是組成世界這個巨大空間的各色各樣的「風景」。他以雲、水、森林為靈感意向，不斷將建築的輕盈、柔軟、靈活推向極致。

建築不是單純的生活空間或是居住場所，而是傳遞着建築師對建築形態、生活方式深度思考後的產物，隨着時代與科技的發展而演變。當下的日本建築師早已用他們對城市、空間、材料的理解，創造着新時代的建築語言。

 

穿越邊界：日本建築展

地址：深圳市南山區望海路1187號

交通：深圳市地鐵2號線/8號線海上世界站A出口

場館開放時間：周一至周日 10:00-22:00

展館開放時間：周一至周五 10:00-19:00

周六至周日 10:00-21:00

展覽截止日期：2023年2月19日

注：本版圖片為本次展覽中的模型。

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更新時間:2023-01-11 10:50 資料延遲最少15分鐘
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