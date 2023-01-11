【遊走大灣區】蘭。心。慧。志：通關後要去尖沙咀K11 MUSEA！

內地人有多久沒去維多利亞港吹海風？或等一場海濱日落邂逅浪漫與美好？通關之後，最想去哪裏「逛吃買」？

K11 MUSEA這個新的文化零售地標也許是一個好去處。

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

作為K11集團十年磨一劍的綜合專案Victoria Dockside 的核心，K11 MUSEA是創始人鄭志剛聚集過百位全球藝術家、建築師、設計師和環境保護專家共同塑造獨一無二的空間，以獨特設計融合頂尖的藝術和文化創意，務求打造為文化零售新地標。

踏入K11 MUSEA，你會被懸浮展出於K11 MUSEA Opera Theatre半空的焦點作品《I hope…》所吸引。這個長達12米的大型藝術裝置由日本大阪藝術家鹽田千春（Chiharu Shiota）創作，以離地10米的高度懸浮於空中；由鋼船裝置及大量紅繩與5,000封由全球各地民眾手寫的願望信組成，小船猶如於願望海洋中航行。

亞洲首個2百年訂制時裝展

想盡享沉浸式創意體驗的，不妨漫步至K11 MUSEA的6樓Kunsthalle，這裏正推出亞洲首個橫跨200年歷史的訂制時裝展《The Love of Couture》。展出由K11、V&A 博物館及中國香港著名美術指導張叔平聯合策劃，這一跨時代傳奇時裝珍藏展不僅展示從英國維多利亞時代至當代4個階段12件極具代表性的服飾，藏品亦記載了西歐訂制時裝及時尚服飾的歷史。在華服美裳中穿梭，猶如穿越時間長河，尋得珍典芳輝。

逾40件世界級藝術收藏品及裝置

除了定期舉辦藝術展覽和活動外，K11 MUSEA還收藏有逾40件世界級公共藝術收藏品及場地特定藝術裝置，更有設計共和國塗鴉區、K11 Art House 等藝術專案，激發創意靈感。如果希望充分領略K11 MUSEA每一個細節之處呈現出的精緻匠心設計，顧客可以前往K11 MUSEA禮賓部或者官網免費預約，開啟一場由專業藝術導覽員帶領的定制沉浸式專屬藝術導覽之旅，探索K11 MUSEA的建築奧秘，飽覽館內國際級藝術品。

不同凡響的展覽和活動

K11 MUSEA 自開業以來，舉辦了諸多具有影響力的展覽和活動。以NFT史上最具代表性人氣藝術作品展「METAVISION」為例，展出超過30位藝術家價值超過八千萬美金的200多件藝術作品，引領不同背景和年齡層的大眾近距離了解蓬勃發展的NFT世界。這場元宇宙藝術之旅，正是K11創辦人、文化企業家鄭志剛「孵化創意力量」、「啟發靈感思維」理念的體現，是K11集團普及藝術的使命之所在。

繽紛新春，近在咫尺，K11 MUSEA櫥窗的那些驚喜，在等你來一場邂逅，一起尋找屬於自己的靈感繆斯。