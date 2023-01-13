香港原創品牌試展大灣區

對聯合創辦人兼行政總裁羅建忠（Kendall）來說，最開心的是收到市場正反饋的那一刻。「去年有廣州客戶直接落單」，這令Kendall對大灣區乃至內地市場充滿信心。他更透露，將於今年第二季度開始重新計劃在香港科學園深圳分園設立office，負責內地市場，亦方便與深圳的生產廠家溝通。

中文學習輔助工具有可為

Kendall回憶自己的成長經歷發現，香港有一個特殊的教育現象，即針對英文、數學和STEM科目的資源投入遠遠多於中文，市場上前三者的教學產品種類多過後者。

但經過市場調研總結，老師和家長都認為需要有效的中文學習輔助工具。於是Kazoo和香港教育大學特殊學習需要與融合教育中心共同研發出中文智能卡片遊戲「旅龜中文冒險」，採用互動學習模式讓小朋友更自發地學習中文。所開發的技術在香港和內地均已申請專利。

該款遊戲套裝及附設的移動應用程式共設有6個日常生活場景，幫助小朋友從超過300張詞語卡片中，學習中文拼寫、標準廣東話和普通話發音。還可透過內置的人工智能算法，學習正確的中文字筆劃順序。卡片採用特製印刷，表面塗層觸碰感可以令低齡兒童加深印象。該產品在香港出口商會主辦的「香港智營設計大賞2022」中獲得銀獎。2022年是Kazoo豐收的一年，還攬獲香港資訊及通訊科技獎、香港印刷大獎特別印製技術開發及應用及創意產品獎等獎項。

一半銷售來自學校

在港銷售一年半，「旅龜學習」頗受歡迎。Kendall透露，有一半銷售額來自零售渠道，另一半是學校直接從官網購買。「原來有得做的啊！」Kendall說，教育數碼化已成大趨勢，加上香港的銷售情況讓公司有了規劃澳門、內地和海外市場的動力。「如果內地的教育數碼化程度同香港差不多，我們對產品的受歡迎程度很樂觀。」

計劃研發簡體字版

Kendall指，現有產品不會直接拿到大灣區其他城市銷售，疫情期間聯絡深圳兩間學校的中文老師，希望合作研發一款配合內地教育進度的簡體字版本。Kendall已經計劃春節後前往深圳，實地考察硬件和軟件，還要與內地不同持份者見面談合作，找分銷商，先嘗試拓寬大灣區市場。

談及未來規劃，在產品方面Kendall傾向穩紥穩打，「產品會先針對最基本的學習需求，藉此讓市場對Kazoo研發的產品品牌有認知。」

感想：「有經驗前輩帶路 少走冤枉路。」

Kendall說，去年的一大收穫是參與香港出口商會主辦的「香港智營設計·閃躍大灣區2022」活動，令產品有去深圳、廣州等地展示的機會，對產品宣傳和市場推廣有幫助，亦收到訂單，這是一個好的開始。他更指，「我在活動中認識很多有經驗的前輩，他們像指路明燈帶領年輕人，讓我們少走冤枉路。」

發展自家品牌出口 再尋內地商機

藝創屬於「香港智營設計·閃躍大灣區2022」生活時尚產品分類中的一員，其參展的一套俄羅斯娃娃形狀相框別具一格。設計師莫穎宜（Questa）同時也是公司的董事總經理，修讀產品設計出身，2013年加入公司時大膽提議，公司應該轉型，「發展自己的品牌」。

藝創成立於上世紀90年代，創業人莫李愛美（Ada）其實是Questa的媽媽。當時由禮品生意起步，繼而出口貿易。自2005年開始，藝創慢慢有了相框的原創設計，於是Ada帶着產品參加各類展覽。由於專注做「水」元素的相框，工藝相對出色，吸引世界各地買家，久而久之在業內亦小有名氣。

由代工開始

Ada的創業故事可說是香港貿易縮影。「當時認知裏沒有品牌概念，我們與客戶合作類似代工生產，客戶買走之後印上自己的Logo，或者放入自己的作品，再出去售賣。」

雖然產品銷量可觀，但當東南亞和一些內地城市發展起來，香港競爭力漸失。「只有轉型，才有出路。有了專利和品牌，才不會被替代。」

Questa的「入場」幫了忙，公司開始走品牌路線，「我們有自己的設計和Logo。」Ada認為意外收穫是，Questa的設計得到MOMA等藝術機構的青睞，邀請將產品擺放到他們的平台上。

灣區市場有待觀察

從轉型至今近十年，由於第一代創業人Ada做出口貿易積累豐富的經驗，對非傳統相框出口很有信心，也確實收穫不俗成績；遂萌生大灣區內地市場試一試的想法。但具體執行也相當於從零開始，Ada指，外國人和亞洲人的品位不同，未來她們還要多觀察、多了解內地消費者的「口味」，熟悉不同的文化風格，從而設計適合市場的相框。

雖然鮮少涉足內地市場，不過藝創和大灣區其實早有淵源，生產合作廠商便位於東莞，是搭檔很多年的好朋友。「等開關！」Ada透露，過去三年僅憑電話與生產廠商聯繫，相信如果見面溝通，關係和合作將更進一步。

感想：「踏出了第一步」後……

Ada坦言，參加「香港智營設計·閃躍大灣區2022」，是第一次進入內地「試水」。值得高興的是，有收到訂單和市場回應。

Questa亦很有信心：「我們踏出了第一步……去大灣區或內地發展一定沒問題的，內地生活水平提高，尊重原創設計品牌的消費群變大，尤其是新興的年輕消費者更喜歡原創設計。」

她們直言目前最大的困難是缺乏對內地市場的了解，幾乎白紙一張，「關鍵是接下來用甚麼方法和渠道做市場推廣和銷售？需要有經驗的前輩帶路。」