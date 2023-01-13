moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

個人理財 > 活在灣區

樓盤點睛：大灣區珠海、大灣區廣州樓盤

【Presented by：WAW Creation

 

大灣區珠海 海倫堡．玖悅瓏灣 位居航空新城 享六大中心配套

項目坐落琴澳橋頭堡「金灣航空新城」，據悉根據廣東省委、省政府的相關工作安排，橫琴粵澳深度合作區「珠海橫琴島」，將封關運作。即是說，橫琴「封關」在即，全島「免稅」將成真。

屆時在橫琴將可以享受到港澳、海南的免稅購物樂趣，橫琴商業或將迎來大爆發。如此一來，人流、物流、資金流湧入，加上橫琴住宅用地僅8%，源源不斷的居住需求將溢出，而位於「橫琴西」的航空新城，將作為最佳承接點，未來發展潛力看好。

同時，航空新城不斷「成長」，已擴大至B地塊，其中「玖悅瓏灣」共享六大中心等一系列高質配套，駕車經洪鶴大橋和金海大橋（建設中）兩條「黃金通道」，很快便可通達橫琴。據知目前航空新城B地塊樓價是每平方米約1.6萬元（人民幣，下同），對比橫琴每平方米約4萬元及航空新城核心區的每平方米約2.6萬元，「玖悅瓏灣」變得相當吸引。

此外，項目鄰近一線濱河濕地公園景觀，周邊有四大公園環繞，等同居住在天然「氧吧」，下樓就是濱河濕地公園，老人可休閒散步、孩子可恣意奔跑，公園露營，甚是寫意。同時項目中小學配套齊全，自身還規劃配套幼稚園，其他生活配套還有「金灣華發商都」及在建的「金灣寶龍城」，吃喝玩樂一站式滿足。

項目設有高層住宅及低層疊墅，建築佈局採用「北高南低」，為低密屋苑，亦可最大限度地將一線濱河景觀納入室內。屋苑內園林設計上也是匠心獨運，傾力打造出「一環、五進、八園」，配合約3.72萬平方米的現代藝術園林，營造繽紛多彩的社區氣氛。約450米有氧環園跑道，更將各景觀組團串聯起來，形成一步一景；加上屋苑大門設計的水景牆、後庭花園、景觀會客廳、陽光泳池等，務求營造尊貴愜意的居住環境。

 

海倫堡．玖悅瓏灣

地址：珠海航空新城

開發商：海倫堡中國控股有限公司

總伙數：904伙

單位間隔：2房至4房

在售面積：高層約69-109平方米

疊墅約97-136平方米

售價：每平方米人民幣15,600元起

產權年限：70年普通住宅

交樓時間：約2024年9月

交付情況：精裝修

香港代理：奧迪置業

查詢：9561 6733

 

大灣區廣州 首築花園 南沙樞紐板塊現樓 即買即住

南沙是粵港澳大灣區幾何中心，擁有灣區半小時生活圈，可以通過南沙港客運每天12班航運往返香港，75分鐘到達中港城。南沙還擁有「協同港澳，立足灣區，面向世界」定位。並曾獲聯合國最宜居城市金獎，是廣州最年輕的區域，目前已有2,773家港資企業落戶，香港居民目前在南沙購房等同廣州居民，個人可購買一套，家庭可購買兩套。

首築花園位於南沙樞紐板塊，交通方面，以項目為中心，15分鐘內可達南沙各大板塊。南沙樞紐是廣州綜合交通樞紐中心規模最大之一。已通車有南沙港鐵路，全球最快時速達160公里的便是廣州地鐵18號線。在建的還有深茂高鐵，至於規劃中的有肇順南、中南虎、廣中珠澳等高鐵，其中包括時速600公里的廣深磁懸浮。透過地鐵15號線串聯廣深港高鐵，30分鐘便可通達香港西九龍站。

醫療方面，3公里範圍內設有3所三甲醫院，包括中國排名第六的醫療機構。教育方面，項目配備有一所板塊內最優幼稚園，還有NCPA美式中學、修仕倍勵實驗學校、亞加達國際預科、ULC劍橋國際高中、南沙民心港人子弟學校等國際化教育機構以及多所公立學校。

首築花園現提供建築面積約103-143平方米的「大三四房」，是目前南沙經濟主動脈道路上的唯一現樓，可即買即入住或出租。此外，社區容積率僅1.8更是南沙核心區難得的低密度。產品整體上採用戶戶朝南，2梯3戶的舒適設計；目前售價約為每平方米2.2-2.3萬元人民幣。

另外，社區已運營的高級會所，包括有室內羽毛球場、室內籃球場、健身館以及瑜伽室。

 

首築花園

地址：南沙區鳳凰大道領界公館西北側

開發商：廣州南珠房地產開發有限公司

佔地面積：約6萬平方米

總建築面積：約14.7萬平方米

在售面積：103-143平方米低密三四房

售價：2.2-2.3萬/平方米

裝修狀況：精裝修

產權年限：住宅70年

交付時間：現樓發售，即買即入住

香港代理：中原地產

查詢：8202 8321

金價市況
永豐金融集團
商品買入賣出
倫敦金1919.81920.8
港金1781317823
倫敦銀24.24524.315
鈀金1787.01837.0
鉑金1062.41082.4
美電7.80937.8098
更新時間:2023-01-14 09:00 資料延遲最少15分鐘
資料由永豐金融集團提供 【免責聲明】