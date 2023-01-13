樓盤點睛：大灣區珠海、大灣區廣州樓盤

屆時在橫琴將可以享受到港澳、海南的免稅購物樂趣，橫琴商業或將迎來大爆發。如此一來，人流、物流、資金流湧入，加上橫琴住宅用地僅8%，源源不斷的居住需求將溢出，而位於「橫琴西」的航空新城，將作為最佳承接點，未來發展潛力看好。

同時，航空新城不斷「成長」，已擴大至B地塊，其中「玖悅瓏灣」共享六大中心等一系列高質配套，駕車經洪鶴大橋和金海大橋（建設中）兩條「黃金通道」，很快便可通達橫琴。據知目前航空新城B地塊樓價是每平方米約1.6萬元（人民幣，下同），對比橫琴每平方米約4萬元及航空新城核心區的每平方米約2.6萬元，「玖悅瓏灣」變得相當吸引。

此外，項目鄰近一線濱河濕地公園景觀，周邊有四大公園環繞，等同居住在天然「氧吧」，下樓就是濱河濕地公園，老人可休閒散步、孩子可恣意奔跑，公園露營，甚是寫意。同時項目中小學配套齊全，自身還規劃配套幼稚園，其他生活配套還有「金灣華發商都」及在建的「金灣寶龍城」，吃喝玩樂一站式滿足。

項目設有高層住宅及低層疊墅，建築佈局採用「北高南低」，為低密屋苑，亦可最大限度地將一線濱河景觀納入室內。屋苑內園林設計上也是匠心獨運，傾力打造出「一環、五進、八園」，配合約3.72萬平方米的現代藝術園林，營造繽紛多彩的社區氣氛。約450米有氧環園跑道，更將各景觀組團串聯起來，形成一步一景；加上屋苑大門設計的水景牆、後庭花園、景觀會客廳、陽光泳池等，務求營造尊貴愜意的居住環境。

海倫堡．玖悅瓏灣

地址：珠海航空新城

開發商：海倫堡中國控股有限公司

總伙數：904伙

單位間隔：2房至4房

在售面積：高層約69-109平方米

疊墅約97-136平方米

售價：每平方米人民幣15,600元起

產權年限：70年普通住宅

交樓時間：約2024年9月

交付情況：精裝修

香港代理：奧迪置業

查詢：9561 6733

大灣區廣州 首築花園 南沙樞紐板塊現樓 即買即住

南沙是粵港澳大灣區幾何中心，擁有灣區半小時生活圈，可以通過南沙港客運每天12班航運往返香港，75分鐘到達中港城。南沙還擁有「協同港澳，立足灣區，面向世界」定位。並曾獲聯合國最宜居城市金獎，是廣州最年輕的區域，目前已有2,773家港資企業落戶，香港居民目前在南沙購房等同廣州居民，個人可購買一套，家庭可購買兩套。

首築花園位於南沙樞紐板塊，交通方面，以項目為中心，15分鐘內可達南沙各大板塊。南沙樞紐是廣州綜合交通樞紐中心規模最大之一。已通車有南沙港鐵路，全球最快時速達160公里的便是廣州地鐵18號線。在建的還有深茂高鐵，至於規劃中的有肇順南、中南虎、廣中珠澳等高鐵，其中包括時速600公里的廣深磁懸浮。透過地鐵15號線串聯廣深港高鐵，30分鐘便可通達香港西九龍站。

醫療方面，3公里範圍內設有3所三甲醫院，包括中國排名第六的醫療機構。教育方面，項目配備有一所板塊內最優幼稚園，還有NCPA美式中學、修仕倍勵實驗學校、亞加達國際預科、ULC劍橋國際高中、南沙民心港人子弟學校等國際化教育機構以及多所公立學校。

首築花園現提供建築面積約103-143平方米的「大三四房」，是目前南沙經濟主動脈道路上的唯一現樓，可即買即入住或出租。此外，社區容積率僅1.8更是南沙核心區難得的低密度。產品整體上採用戶戶朝南，2梯3戶的舒適設計；目前售價約為每平方米2.2-2.3萬元人民幣。

另外，社區已運營的高級會所，包括有室內羽毛球場、室內籃球場、健身館以及瑜伽室。

首築花園

地址：南沙區鳳凰大道領界公館西北側

開發商：廣州南珠房地產開發有限公司

佔地面積：約6萬平方米

總建築面積：約14.7萬平方米

在售面積：103-143平方米低密三四房

售價：2.2-2.3萬/平方米

裝修狀況：精裝修

產權年限：住宅70年

交付時間：現樓發售，即買即入住

香港代理：中原地產

查詢：8202 8321