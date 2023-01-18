【遊走大灣區】深圳大型花市燈會迎兔年

隨着內地和香港恢復正常通關有序進行，今年春節深港兩地想必熱鬧非凡。本期遊走大灣區介紹深圳舉辦的大型花市和燈會，春節假期有意北上的朋友不容錯過！

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

2023深圳迎春花市：遍布全市 情懷依舊

這兩天，愛國路迎春花市驚喜回歸的消息傳開了，作為整個迎春花市的一個分會場，這個承載深圳人記憶和情懷的花市闊別六年後，終於重啟。

今年深圳迎春花市採用「1+10+N」的模式舉辦，即1個主會場、10個分會場、若干個分散的購花點，無論是整體抑或各分會場，規模較以往更大，氣氛更熱鬧。各分會場和購花點會根據實際情況提前開展或推後到元宵節前撤展。

在迎春花市既能逛花市、買年花年桔，又能欣賞花展花景、打卡拍照。除了數量眾多的花檔，主會場還有豐富多樣的年味活動，如時空花鏡奇妙夜、藝術走秀、花車巡遊、非遺賦彩等等，當民俗節日撞上現代藝術把花玩出了「花」樣，傳統也可以很時尚。真是「邁街相約看花市，卻倚騎樓似畫廊」。

2023深圳迎春花市

主會場：深圳市福田區崗廈西片區海田路及周邊地區

福田區分會場：香蜜湖·四季花谷、蓮花山廊橋

羅湖區分會場：愛國路華麗路—怡景路路段

鹽田區分會場：中央公園南區西側

南山區分會場：荷蘭花卉小鎮

寶安區分會場：西鄉福中福花卉世界

龍崗區分會場：北理莫斯科大學附近

坪山區分會場：壹方天地

光明區分會場：大仟里廣場

舉辦時間：1月15日至1月21日

錦繡中華‧民俗村：花燈璀璨絢爛 國潮演出精彩

今年深圳有一個精彩的燈會藏在錦繡中華·民俗村，30萬平方米的花燈展，設有十大主題賞燈區、夢幻花車大巡遊，以及逾20場國潮演出等精彩內容。

2,000平方米水上巨型神女燈驚豔亮相，打造聲、光、影、水、霧、煙互動的奇幻體驗，遠古洪荒、奇珍異獸、山海神女，帶你走進《山海經》神話奇境！景區還有「超燃」機甲哪吒舞台、會說話的「精靈神樹」、18米高網紅IP巨兔燈等……

此外，超3,000米長網紅打卡街將藝術與科技巧妙結合，梵高的星月夜、遨遊的宇航員、神秘的「精靈仙子」……萬盞花燈中，遨遊宇宙！另有 「火樹銀花」、「螢火星光」、「七彩秘境」、「遨遊太空」等主題區，完美呈現出夢中璀璨絢爛的迷霧之森……華南地區最大的燈會等你來賞花燈歡歡喜喜過大年！

錦繡中華自貢燈會嘉年華

地址：深圳市南山區深南大道9003號

交通：深圳市地鐵1號線華僑城站D出口

開放時間：2月5日前

9:30-22:00（21:00停止入場）

2023灣區超級燈會：夢回唐宋 賞燈逛市集

迎新春，另一個不能少的傳統習俗就是看燈會了！

2023灣區超級燈會是內地排名前5的大型燈會之一，是集遊玩觀賞、沉浸式體驗為一體的大型燈會。

今年燈會以「唐宋文化」為背景，以「浮燈夢遊記」為主題，由四川自貢手藝人親臨現場製作。燈籠、燈謎、市集……你想要的年味這裏統統都有。今年燈會年味格外濃厚，超20,000平方米場地內，共40個大型主題燈組，精美手工花燈讓歡樂海岸變成一片璀璨燈海，令人不禁沉醉在唐宋之風中。

灣區超級燈會的第一站是長達近百米的繁燈長廊，由無數花燈組成。卡通造型的12生肖整齊擺在道路兩邊，它們形態各異，可愛極了。燈會將絕美的「敦煌飛天」意境活靈活現地展現出來，栩栩如生的敦煌神女舞姿靈動，彷彿下一秒就要乘風而起。

5米高的神龍將身體盤旋成一條祥龍大道，這是燈會中一個充滿視覺衝擊的主題區。走在神龍下，可以感受到濃厚的中華龍文化。還有一條掛有百家姓的燈廊，每一個燈上都寫有姓氏，令人不禁駐足查找自己的姓氏。今年是兔年，自然少不了福兔主題。巨型兔子非常吸睛，旁邊還有很多小兔子和紅蘿蔔，好像走入童話世界。

除了各式各樣的燈組，此次燈會還有趣味的遊戲、精彩的表演和特色美食哦。燈會還原了唐宋盛世時燈火通明的夢幻市集，以10米高燈籠柱為中心，旁邊還有一個熱鬧的市集，讓你夢回大唐不夜城。除了美食，還有很多古時的遊戲可以體驗，如投壺、射箭等等。快來2023大灣區超級燈會賞花燈迎兔年吧！

2023灣區超級燈會

地址：深圳市南山區歡樂海岸椰林沙灘

交通：深圳市地鐵9號線深灣站B出口

開放時間：2月26日前

17:00-22:00（21:30停止入場）