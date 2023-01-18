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【遊走大灣區】蘭。心。慧。志：為「和而不同 各有精彩」的兔年「飲杯」！

【Presented by：WAW Creation】歲末在即，返鄉路上逐漸熱鬧。無論身處何地，人們不約而同踏上旅程，為的是同一個目標——相聚。從南到北，由東向西，哪怕是數千公里的輾轉，也甘之如飴。當遊子推開家門的那一刻，家的溫暖迎面襲來。

 

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

 

相聚的不易，讓人們更加真誠相待。

千家萬戶的屋簷下，上演着一個個「和而不同，各有精彩」的新年故事。相聚的餐桌上，父母傾訴一年的思念，兄弟姐妹分享一年的收穫，每個人都將過去一年的所思所獲，在團圓的桌上盡情分享，聊到盡歡時，少不了碰杯共飲。而人頭馬X.O優質香檳區干邑「和邑」新年禮盒則成為了這個時刻的不二之選。一家人其樂融融，分享馥郁之味，在芬芳的酒香與歡快的笑語聲中為新的一年播下期許。

 

心心相連慶相聚

儘管過去一年的生活各有不同，但相聚終能讓所有人心心相連。亦如人頭馬雖源自相隔半個地球的法國干邑地區，卻總能與中國傳統文化碰撞出非凡和諧的火花。自進入中國市場以來，人頭馬一直深耕中國文化，以法式優雅，為中國傳統佳節填上濃墨重彩的一筆。而此次推出的人頭馬X.O優質香檳區干邑「和邑」新年禮盒更是將中國傳統文化精髓中的「和」融入其中。

 

釋放自我啟新願

喜慶的紅色外包裝上，散落的金色彩繪圖案象徵着人頭馬X.O多達數百種生命之水所呈現的紛繁風味。不同風味相聚於一瓶，亦如同新年時節分散在五湖四海的遊子團聚一堂。

鍋氣裊繞，歡聲笑語，圍爐而坐，暢談歡聚。

一次次的碰杯，是團圓之美，亦是相聚之樂。繁忙暫停，華燈升起，釋放自我，享受精彩。一次次的碰杯，讓彼此沉浸於歡聚時光，一同開啟充滿希望的新一年。

恭祝大家兔年新春快樂！

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更新時間:2023-01-18 13:14 資料延遲最少15分鐘
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