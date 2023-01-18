【遊走大灣區】蘭。心。慧。志：為「和而不同 各有精彩」的兔年「飲杯」！

【Presented by：WAW Creation】歲末在即，返鄉路上逐漸熱鬧。無論身處何地，人們不約而同踏上旅程，為的是同一個目標——相聚。從南到北，由東向西，哪怕是數千公里的輾轉，也甘之如飴。當遊子推開家門的那一刻，家的溫暖迎面襲來。
Presented by：WAW Creation
千家萬戶的屋簷下，上演着一個個「和而不同，各有精彩」的新年故事。相聚的餐桌上，父母傾訴一年的思念，兄弟姐妹分享一年的收穫，每個人都將過去一年的所思所獲，在團圓的桌上盡情分享，聊到盡歡時，少不了碰杯共飲。而人頭馬X.O優質香檳區干邑「和邑」新年禮盒則成為了這個時刻的不二之選。一家人其樂融融，分享馥郁之味，在芬芳的酒香與歡快的笑語聲中為新的一年播下期許。
儘管過去一年的生活各有不同，但相聚終能讓所有人心心相連。亦如人頭馬雖源自相隔半個地球的法國干邑地區，卻總能與中國傳統文化碰撞出非凡和諧的火花。自進入中國市場以來，人頭馬一直深耕中國文化，以法式優雅，為中國傳統佳節填上濃墨重彩的一筆。而此次推出的人頭馬X.O優質香檳區干邑「和邑」新年禮盒更是將中國傳統文化精髓中的「和」融入其中。
喜慶的紅色外包裝上，散落的金色彩繪圖案象徵着人頭馬X.O多達數百種生命之水所呈現的紛繁風味。不同風味相聚於一瓶，亦如同新年時節分散在五湖四海的遊子團聚一堂。
一次次的碰杯，是團圓之美，亦是相聚之樂。繁忙暫停，華燈升起，釋放自我，享受精彩。一次次的碰杯，讓彼此沉浸於歡聚時光，一同開啟充滿希望的新一年。
|商品
|買入
|賣出
|倫敦金
|1898.0
|1898.5
|港金
|17604
|17611
|倫敦銀
|23.940
|23.980
|鈀金
|1726.0
|1746.0
|鉑金
|1031.5
|1041.5
|美電
|7.8247
|7.8252