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去年廣州二手樓成交跌近3成 兔年初或現小陽春

【Presented by：WAW Creation】自去年底，內地相關部門開始「救市」行動，先後出台「第三支箭」及「樓市金融十六條」等重大金融調控，以提振購房買家信心，保證房地產的健康運行。廣州中原研究發展部認為，廣州防疫政策的優化為後續經濟恢復、修復行業信心提供基礎條件，認為廣州樓市已具備觸底反彈的要素，預料2023年市場將可能逐步回暖，並於農曆新年後或迎來一波「小陽春」（預計成交9,000-10,000宗左右）。同時今年月度平均成交量可能回升至8,300-9,000宗，與2019年相若。

 

據廣州中原研究發展部監測，2022年，廣州市二手市場成交宗數為82,739宗（自助網簽+仲介促成網簽）；同比去年同期（117,103宗）下跌29.3%。2022年二手成交延續去年下半年成交形勢，交投氛圍遇冷。疫情下剛性需求被積壓，改善買家持觀望態度，成交遠不及過去幾年；半年成交量基本維持在4.1萬宗左右的低位水準。

事實上，廣州二手樓市在去年受疫情因素影響，加上市場經濟環境低迷，剛需客戶購買力下降，入市熱情偏低。廣州中原研究發展部分析指，不少客戶對後市預期較弱，認為後市價格將進入下行通道，不少擱置購房計劃選擇觀望。可見的是，季度廣州中原二手帶看量連續下滑。此外，由於二手市場成交低落，有不少業主被迫降價，中原業主報價指數亦顯示，二手報價指數基本維持在20%-30%的低位區間徘徊，壓價成交已為常態。

至於市場比較活躍的豪宅，原因與金融政策鬆綁，市場基本面向好有關，因此豪宅客戶率先入市，千萬豪宅佔比穩步上揚。以珠江新城板塊為例，其成交量便再次進入板塊TOP10成交榜單。

 

月均成交逾6千宗 均價下跌7.85%

據資料顯示，去年各月成交表現平淡；月度成交基本在6,500-7,500宗左右，而網簽均價為每平方米27,491元（人民幣，下同）。原因無他，二手市場以買方為主，廣州中原研究發展部認為，在房住不炒的大基調下，預計明年官方調控基調方向或為「控價放量」，價格重現過去的大漲可能性不大，未來價格仍以平穩為主。

 

各區成交分化 番禺居首

對比2021年成交情況來看，廣州各區成交均出現下滑；中心區天河、越秀、海珠三區成交跌幅最為明顯，同比分別下降36.5%、28.2%、31.8%；而周邊區跌幅明顯則為南沙、增城兩區，兩區全年共成交2,948宗、8,100宗，同比分別下降41.0%、35.6%。

至於成交最高的區域，則仍然是去年榜首的番禺，有11,885宗。而從2022年成交前十的榜單中不難看出，新華、新塘兩大板塊成交表現強勢，連續兩年成交量處於前二的位置。另外，缺席已久的珠江新城板塊今年重回榜單，受大環境的影響，剛需整體購買力略顯乏力；而投資客和換樓客則有加快入市步伐情況，亦帶動珠江新城二手成交量。

以下是部分區域的成交概況，成交宗數指仲介網簽加上自助網簽：

番禺區：二手住宅網簽宗數為11,885宗，同比下滑27.4%，區域成交活躍板塊主要以市橋、華南板塊為主，鍾村、市橋板塊需求活躍，超大社區樓盤成交旺、價格企穩。

荔灣區：二手住宅成交宗數為6,152宗，同比下降23.0%，剛需盤源供需活躍，成交佔比穩步攀升。

白雲區：二手住宅成交宗數為8,366宗，同比下降28.4%；板塊優質二手項目主要以匯僑新城、白雲駿景花園為主，其均價分別為每平方米2.3-2.8萬元及4.3-4.5萬元。羅沖圍需求旺，機場路樓市前景明朗

天河區：二手住宅成交宗數為9,702宗，同比下降36.5%；其中珠城稀缺戶型價格逆市上漲。

海珠區：二手住宅成交宗數為11,145宗，成交排名維持第二位，同比下滑31.8%；而網簽均價為每平方米39,789元，可以留意的是，海珠西板塊需求回落。

越秀區：二手住宅成交宗數為7,984宗，同比下降28.2%。二手住宅網簽均價為每平方米44,185元；其中東風東板塊議價幅度大，客戶壓價成常態。

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更新時間:2023-01-20 10:19 資料延遲最少15分鐘
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