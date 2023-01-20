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樓盤點睛：大灣區廣州樓盤

【Presented by：WAW Creation

 

大灣區廣州 深業頤澤府 國際金融島核心 極速交通網

廣州南沙是國家級新區、自貿試驗區、粵港澳全面合作示範區以及廣州唯一城市副中心，更位於粵港澳大灣區幾何中心。生態環境方面，南沙曾獲聯合國頒發的「全球最適宜居住城區獎」，是目前全球唯一涉及城市與社區人居環境管理、生態建設、資源利用、人與自然、可持續發展等重要議題的國際獎項，也是目前世界城市建設與社區管理領域的最高榮譽。

深業頤澤府所在的橫瀝島是中國首個國際金融島，島上目前的國際「標簽」包括IFF國際金融論壇永久會址（在建），廣州第一家期貨交易所（規劃）、粵港澳大灣區國際商業銀行（規劃）、粵港澳大灣區保險服務中心（規劃）、國際學校（規劃）等也相繼落戶於此。

項目位於橫瀝島島尖，是南沙最核心地段，擁有7.8公里濱江景觀帶、300米闊景江面，三公園環繞，居住環境全島最佳。交通方面，相當便利，海路有國際郵輪母港、廣州港（全球輸送量第四）、南沙客運港，通達香港、日本、菲律賓等地。陸路有內地時速最快的廣州地鐵18號線，實現南沙與廣州中心城區半小時直達。開車20分鐘可達慶盛站，從慶盛站坐高鐵35分鐘直達香港西九龍站。此外，南沙輻射大灣區5大機場，當深中通道啟用後，半小時達寶安機場、深圳前海，可享大灣區半小時生活圈的便利。

目前項目全新加推11棟、12棟的全島唯一190平方米尊梯獨戶江景大平層（4房2廳3衛），僅有60套。單位同時可享近100米超闊樓間距，配合約7.7米270度巨幕江景視野、客餐廳廚房露台整體空間超80平方米，以及新型LDKG戶型設計，力壓市場同類產品的空間感。

發展商深業集團於1983年9月在香港註冊成立，是中國產業地產30強、中國房地產開發企業穩健經營10強。作為深圳國有房企，深業一直走在設計潮流前沿，深圳的深業上城、深業中城、前海頤灣府等，皆是高端公園物業。

 

深業頤澤府

地址：廣州市南沙區國際金融島

發展商：深業置地（廣州）有限公司

佔地面積：約6.6萬平方米

總建築面積：約23萬平方米

在售產品：103-190平方米（4房住宅）

售價：總價人民幣350萬元起

裝修情況：精裝修

產權：70年

交付時間：2024年9月

香港代理：中原地產

查詢：8202 8321

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更新時間:2023-01-20 10:19 資料延遲最少15分鐘
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