市場信息：2022胡潤中國500強揭曉 大灣區佔109家

粵港澳大灣區共109家企業進入榜單，佔全國22%，較去年減少1%。其中，深圳以42家保持第三，廣州以15家保持第七，東莞和佛山亦躋身前20。在榜單前十名的企業中，有四家總部位於深圳，分別是騰訊控股、華為、比亞迪和中國平安保險，其中比亞迪首次進入前十。在新上榜前十企業中，香港中華煤氣位居第三。大疆、李錦記、恆基地產同時躍升前100榜單。

今年，500強企業平均年齡27歲。超過50年歷史的有39家企業，6家企業擁有百年以上歷史，均來自香港，包括香港中華煤氣（1862年）、房地產企業九龍倉置業和九龍倉集團（1886年）、李錦記（1888年）等。

《2022胡潤中國500強》是列出中國500強非國有企業，按照企業市值或估值進行排名。上市公司市值按照2022年11月15日的收盤價計算，非上市公司估值參考同行業上市公司或根據最新一輪融資情況進行估算。

碧桂園去年交付70萬套住宅

2022年被稱為「保交付」之年，「保交樓、穩民生」成為當下及未來房地產市場的重要課題。

據中國地產財經信息平台樂居財經發布的《2022年房企交付榜》顯示，截至2022年12月31日，已公示交付套（戶）數的56家房企中，碧桂園以累計交付70萬套的成績高居榜首，遙遙領先其他房企。< p="">

以地域來看，碧桂園2022年全年主要交付項目分布在湖南、貴州、廣西、雲南等省份，其中湖南交付97個項目，超5.6萬套；貴州累計交付41個批次，15,776套房屋、超226萬平方米；廣西交付4.3萬套房屋，其中交房即交證超6,000套；雲南共計交付22個項目，38批次21,135套房屋，交付面積逾348萬平方米。

質量獲認可

交付力是房企重要競爭力的體現，也是能否持續穩健經營的支撐；除了交付數量，市場亦會關注交房質量和後期服務的滿意度等問題。據悉，2022年，碧桂園在交付前評估累計共1,384個交付批次，交付評估一次性通過率達91.86%，質量檢查體系自成體系，科學、精準、全面、有效。

碧桂園在工程安全和技術創新等方面亦獲得行業和監管部門的認可，據悉去年便有7個項目獲得「廣廈獎」行業大獎，另有3個項目獲單項獎；此外，還有142個標段榮獲省級工程類獎項，203個標段榮獲省級安全類獎項，6個標段榮獲省級技術創新類獎項。

按時按質交付的同時，作為房企龍頭，碧桂園在建築設計上亦引領行業風尚。簡約時尚的建築立面，配以乾淨利落的輪廓線條，提升樓體的層次感與質感。着力打造園藝體系，將自然生態與建築美學相結合，以滿足城市人口追求健康生活的多種需求。

恒馳交付持續進行中

恒馳汽車旗下首款量產車恒馳5，已經開啟交付兩個多月。目前全國有北京、上海、廣州、深圳、東莞、佛山等20多個城市開啟交付。據該公司資料顯示，用戶規模持續增長，服務網絡已覆蓋全國235個城市、313個售後服務網點。

恒馳並強調，2023年在持續保質交付的同時，將加速布局服務網絡和售後網點規劃。另據最新消息，恒馳5車型已經完成首次OTA升級，可提升智能座艙和屬性配置體驗。

向來強調服務的恒馳汽車，在交付時，每位車主都有六位專業人員提供多對一管家式交付服務，包括高管人員、交付專家、產品專家、售後服務管家、交付經理、區域售後經理。在售後服務方面，恒馳亦為用戶提供專屬一對一管家服務，以及時解答、解決客戶問題，其他服務還包括在線諮詢、400應答、上門服務、預警道路救援等形成全觸點式服務、全天候、全生命周期服務模式等。