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「快閃」深圳陽台山 「羊臺疊翠」行大運

【Presented by：WAW Creation】農曆新年，嶺南不同民系風俗各具特色，但怎也少不得「行大運」!

想要兔年好開始好意頭，可以「逛花市」，也可以「行高山」。或許你已爬遍了香港大大小小的山，那麼今年也不妨「快閃」去大灣區其他城市行山。

和我們最近的，是今期推薦的「深圳十峰」之一—陽台山。

 

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

 

深圳西部第一峰

陽台山（原名羊臺山）位於深圳市西北部，主山體海拔約587米，有深圳西部第一峰之稱，主要分為大陽台和小陽台兩部分，兩山山脊之間有步道相連。

在陽台山登山廣場，可以透過東側照壁石刻《石岩賦》，略知其人文、地理、歷史；西側照壁則刊有《羊臺山登山廣場記》，描繪廣場的建設歷程。原來在史書中，今日的陽台山被寫作「羊臺山」或「羊蹄山」。

陽台山森林公園地勢走向，是以大陽台山為中心，向四周延伸，形成中間高，四面低的高丘陵、低山地貌特徵，總面積約28.52平方公里。山區森林茂盛，山谷大小水庫、水池4處，天然泉水到處可見。園內森林總覆蓋面積在98%以上。在2004年，「羊台疊翠」被評為深圳八景之一。

 

「天然氧吧」 七大景區

陽台山森林公園的總體形象定位為：羊臺疊翠，綠野仙蹤。公園分為水源生態保護區、分散森林游憩區和集中森林游憩區三個功能區，建有高峰水庫生態保育區、大陽台山登山攬勝區、小陽台山森林遊覽區、南山林果觀光區、大圍肚野營區、羅租山休閒娛樂區、冷水坑科普教育區等七大景區。此外，該園內還設有古道遺址、百米竹徑、石雕浮牆、客家民俗圍屋、龍浮石刻等40個旅遊點供市民觀光。經專家測算，陽台山森林公園的建成可日供1.8萬多人次來「天然氧吧」放鬆享受。

 

「四」多「兩」豐富

大陽台片區山腳下有陽台山登山廣場，規劃面積約3萬平方米，由前廣場、蓮花廣場、蓮花池、生態園，以及廣場兩側的蘇派建築和遊廊、登山爬山廊組成，可以滿足遊人休憩和健身的多樣化需求。

總體來說，陽台山森林公園有「四多兩豐富」的特點。「四多」指峰多、石頭多、溝谷多、水源多。此外，園內日照時間長、氣候溫和濕潤，野生動植物資源均非常豐富，共有植物114科400多種、野生動物120多種。陽台山地下水資源豐富，石、泉、樹、果、野生動物及山巒構成美麗的海岸山巒生態旅遊環境。山泉水質甜美，清冽爽口。溪谷與山脊相間分布，錯落有致，山上林木茂盛、空氣清新。柿子是陽台山的特產水果，成熟之季，樹掛金果，滿山飄香。

登山陽台山之外，順路還可遊覽全長27.9公里的龍華環城綠道，共設置有十八景點，被譽為「深圳最美綠道」。只是要留意的是，沿途風景清幽詩意，但想全段步行，則要預留近10小時。

如果大家錯過了春節出行機會，來此踏青實在是不錯的選擇。

 

陽台山森林公園

地址：深圳市龍華區大浪街道福龍路

交通：深圳市地鐵6號線「陽台山東」站C出口下車，步行約600米。

開放時間：全日

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更新時間:2023-01-31 10:59 資料延遲最少15分鐘
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