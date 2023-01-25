【遊走大灣區】蘭。心。慧。志：明日迎財神 發財灣區中

東方的財神大家都很熟識，今天來聊一聊西方財神爺——赫爾墨斯。據傳他是希臘奧林匹斯十二主神之一，不僅是旅行、交通、畜牧業之神，更是響噹噹的商業之神。在此，尊他一聲希臘版「財神爺」，當之無愧！

策劃：蘭晶

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西方財神爺——赫爾墨斯

只要看過《荷馬史詩》等希臘神話，大家便知希臘各位神仙，跟東方的完美神仙不同，而是跟人類一樣，充滿七情六欲和人性的弱點。

話說赫爾墨斯被視為商業之神，大概源於一次頗為傳奇的「惡作劇」。傳說小赫爾墨斯剛出生，就悄悄拐走了太陽神阿波羅的牛群。雖然未成年，但阿波羅當然不想放過他，但這時赫爾墨斯卻奏響了悠揚的里拉琴。阿波羅聽得心潮澎湃，如癡如醉，甚至主動提出：「牛群我不要了，這把琴給我吧。」

樂器和牛群的交換，不僅促成了阿波羅的和解，也被認為是全世界第一筆商業交易，因此，赫爾墨斯被譽為當之無愧的商業之神。

和氣生財 狡黠聰明

直至今日，尤其在西方，我們還能常常看見這位「財神爺」的雕像出現在銀行、商行、輪船公司門口，「保佑」各位商業奇才們筆筆成交、大展宏圖、財源滾滾……

當然赫爾墨斯的魅力還在於他的幽默歡快（和氣生財）、狡黠聰明，口若懸河，常常讓在場的人神心花怒放，廣受古希臘、古羅馬人的喜愛與傳頌，人們還把他稱為旅行道路之神、幸運之神、音樂之神、市場之神，和青年之神，受歡迎的程度可見一斑。

輕盈矯健的年輕人

赫爾墨斯在人們心中的形象常常被刻畫為輕盈矯健的青少年，頭戴雙翅帽，腳踩帶翼飛行鞋，身上短袖束腰衣，穿梭在各種時空次元；最有辨識度的，便是他握在手中的著名法器——商神杖。

這柄雙蛇手杖在歷史上頗為有名，原本兩條白色的緞帶纏繞在長長的手柄上，後來逐漸演變成兩蛇相互盤結成數「8」字形狀，纏繞着雙翅。所以，知道為什麼各種商廈、奢侈品大牌、銀行，以至於海關，都忍不住要用上赫爾墨斯和商神杖的元素了吧，畢竟財神爺誰會不喜歡呢！

今日是大年初四，恭祝大家東西南北中，發財灣區中！