【遊走大灣區】十二花神駕到 四時美景零距離

由故宮出版社主辦的「花時花事—悅讀故宮文化創意系列展覽」現正亮相深圳，展品件件以十二月令花卉為主題，營造四時月令美景。

大家一起來欣賞這個風格別樣的新年花展吧。

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

此次布展將故宮藏品中關於十二月令花的古書古畫，以高仿衍生品的方式搬到了展覽現場，再以情境還原的方式打造了12個賞花場景，讓花從畫裏「走」出來，讓人不知不覺步入古人詩情「花」意。

「山中無曆日，歲盡不知年」，有日曆、月曆等紀時方法，自然少不了花曆。但由於中國土地幅員遼闊，各地花開的時節不同，月令花卉不同，歷朝歷代各地編寫的《花曆》也有所差異。較多人認同的是：正月梅花，二月杏花，三月桃花，四月牡丹，五月榴花，六月荷花，七月蜀葵（或蘭花），八月桂花，九月菊花，十月芙蓉，十一山茶（或月季），十二月水仙。後來，人們更以歷史人物來代表每個月令花的花神。

時空穿梭「倚梅園」

作為「四君子」之一的梅花，自古便是文人反復吟詠、描繪的對象。相傳，宋武帝的女兒壽陽公主是梅花的花神。走到梅花林前，一大片梅花林讓人宛如穿梭到了甄嬛傳裏的「倚梅園」，旁邊還有一把古箏，可以體驗古人梅間撫琴會友的浪漫。 一朵朵牡丹花從屋頂垂掛直下，形成一個特別浪漫的懸浮花海，無論哪個角度來拍都特別好看。

火紅石榴花綻放

農曆五月，火紅的石榴花次第綻放，鍾馗被尊為五月的石榴花神，一顆顆飽滿的石榴掛在樹上，豔紅似火，與故宮紅牆十分搭配。在民間傳說中，蘭花的花神是楚國詩人屈原。蘭花展區復刻了乾隆時期的「芝蘭室」，也是一個拍照的絕佳場所。

「拒霜」桂花掛枝頭

桂花終年常綠，枝繁葉茂，最廣為傳誦的桂花花神是唐太宗妃子徐惠，兩棵金黃色的桂花樹特別好看，站在樹下彷彿都能聞到桂花的香氣。芙蓉又稱「拒霜花」，盛放的芙蓉掛滿枝頭，搭配墨綠色的背景，彷彿一枝春色從畫中走出 ，於此冬日綻開在心間。

山茶豔麗水仙綽約

在百花凋零之際，山茶花不畏嚴寒，在冰雪中開得愈發豔麗。 中國十大名花之一水仙芳姿綽約，清香宜人，通常在辭舊迎新的歲末開放。水仙花花神的傳說流傳甚廣的是娥皇女英。

古代文人常常描繪自然界中的植物，借助畫中的物象，寄託某種願望、情感及高尚之品性，這是屬於中國繪畫的獨特含義。

此次展覽最大的驚喜就是讓花從畫中走出來。 荷花的花朵莖葉清晰地立在你眼前，有種人在畫中游的觀展體驗，甚至連畫中鴛鴦戲水的場景也完美復刻。 清代書畫家汪承霈的《洋菊四十四種圖》，同樣也是值得一覽。 用細膩的筆觸再現四十四種形態各異、品種花色繁多的菊花，搭配畫作前方的仿真菊花，為大家奉上藝術與自然美的雙重視覺盛宴。

全息花海投影 四季更迭

展覽設置全息花海投影區，伴有悅耳的音樂聲，將十二月令花用影像展示出來，花叢依照月令依次綻放，全程8分鐘，置身其中，變化的花影照在身上，讓你沉浸在四季輪動歲月更迭的花田裏。

現代生活的便捷讓我們逐漸淡忘時令，而古代文人卻將12個月的月令花入畫，入景超30幅書畫展品，讓你跨越百年歲月。感受到他們賞花悅景、吟詩會友的生活態度。就讓我們在花海的詩意氛圍下，忘卻煩惱，過一過古人的日常生活吧。

「花時花事」悅讀故宮文化創意展

地址：深圳市福田星河COCO Park二期華博藝術中心

交通：深圳市地鐵1號線購物公園站E出口

展期：截至2023年2月19日

時間：周二至周日 10:00-21:00（20:30停止入場）