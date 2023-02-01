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【遊走大灣區】蘭。心。慧。志：漫談電影的藝術性、敘事手法和故事性

【Presented by：WAW Creation】春節期間，《流浪地球2》、《滿江紅》以及《無名》等電影都「紮堆兒」趕大年初一上映，票房競爭不可謂不激烈。看了《無名》之後，感覺中國電影又邁上了一個台階；就是電影並沒有沿用多數線性手法來敘述故事，而是充斥着用各種片段的累積和蒙太奇來達到產生懸念的敘事手法。加上影片涉及歷史背景，歷史人物等諸多電影以外的因素，就普通觀眾而言，要在影院有限的時間內完全理解影片是有難度的。

這個電影最觸動我的思考是，電影的藝術性、敘事手法和電影的故事性，到底如何結合，才是最完美的電影作品？

 

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

 

《無名》的「環形」封閉時間線敘事

這部電影，值得充分肯定的是，影片導演敘述故事的崇高立意，把日本侵略中國時期，國民黨特工、汪偽政府76號特務和共產黨特工，相互之間你中有我，我中有你的複雜形勢，用一系列「故事」來展現，反映出當時人民的家仇國恨，對日本侵略者的反抗。最創新的在於，不是用傳統的正敘，而是用了大量「倒敘」及「穿插」等手法，以及電影獨特的蒙太奇隱喻、暗喻等手法，去展現每一段故事，啟發觀眾從中發現故事的本來面目。

電影整體是以一種類似「環形」的封閉時間線來講故事，你可以從任何地方截取一個片段來當成小故事看，也可以把片段連起來，形成一個完整的事件。例如以日本侵略下的廣州滿目瘡痍、地面上失去主人的瘸腿寵物狗和日本飛行員的舒適寵物狗的對比，增加了觀眾的視覺衝擊。又例如汪偽76號特務王隊長點了一份排骨被葉秘吃了一點導致王隊長的不滿，王隊長對日本侵略者強姦殺害中國人竟然作為飯後談資，這都是暗喻了王隊長的陰暗變態心理，為王隊長後來殺害葉秘書未婚妻及葉秘書埋下伏筆。又例如何主任當着日本人的面，說不習慣吃日本菜，何主任袖口的一個血點暗示他殺了叛變的共產黨地下工作者……電影中用暗喻，隱喻的地方比比皆是，就像看一本文藝書。

 

觀賞性才是首要的

然而，任何事物都要有一個合理的「度」才是最合適的和完美的，對於電影這種藝術形式，筆者認為更要這樣。電影首要功能是要滿足觀賞性，任何藝術手法的作用都要為故事服務。過於脫離視覺衝擊，脫離故事本身的表現應該說不是完美的。

《無名》，筆者感到倒敘，暗喻，隱喻等蒙太奇的手法用的太多了，多到在這樣一個厚重歷史背景下，眾多複雜的人物背景下，幾乎每個鏡頭都要觀眾去思考，為甚麼這樣，到底是怎樣的……觀眾不斷在腦海中重播，大概率感覺腦子完全不夠用。

 

可「曲高」絕不可「和寡」

電影中每個人物都好像點到為止，每個片段的故事都好像欲言又止，每個情節都好像要觀眾去理解正確的應該是甚麼。也許導演本意是要構成懸疑的要素，但如果過多的讓觀眾去思考，影片的故事在觀眾心中很難連結起來，也就會讓相當的觀眾沒有現場觀賞電影時故事的視覺效果，看了一部《無名》，讓觀眾帶着一堆思考離開影院，對故事零散不堪的故事本身反而沒有獲得觀影後的正確回饋。

因此，這部電影，就故事性而言算不上表現出色。隱喻、蒙太奇等抽象手法過多，實際是傷害了電影本身的故事功能，讓故事的表現力大打折扣。

對屬於商品的電影而言，可以曲高，但一定不能和寡，畢竟最後還是需要觀眾「埋單」的呢！

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更新時間:2023-02-06 09:00 資料延遲最少15分鐘
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